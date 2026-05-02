En Mali, los yihadistas del GSIM y la rebelión tuareg atacan varias localidades y matan al ministro de Defensa

Los combates continúan este domingo 26 de abril en Mali entre los rebeldes tuareg, apoyados por yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM, JNIM en árabe, afiliado a Al Qaeda), y el ejército, apoyado por mercenarios rusos, en Kidal (norte) y Kati, cerca de la capital Bamako, bastión de la junta que gobierna este país saheliano, un día después de los ataques contra sus posiciones en varias localidades.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció los ataques y pidió una respuesta “internacional coordinada”. Por su parte, la Unión Africana (UA) destacó que los ataques “riesgo de exponer a la población civil a peligros importantes”. Malí lleva más de una década asolado por el conflicto y la violencia, pero desde que la junta tomó el poder en 2020, estos ataques de los yihadistas y de la rebelión tuareg del Frente de Liberación Azawad (FLA) no tienen precedentes.

En un comunicado de prensa publicado el sábado por la tarde, el GSIM, que lucha desde hace años contra los militares en el poder en Bamako, proclama una “victoria”creyendo que es el fruto “trabajo duro, coordinación con los socios” Y “gracias a la participación activa de nuestros hermanos del Frente de Liberación de Azawad”. Declara que asume “responsabilidad” por los atentados del sábado “la sede del presidente maliense Assimi Goïta, la sede del ministro de Defensa maliense Sadio Camara, el aeropuerto internacional” de Bamako y “sitios militares en la ciudad de Kati” vecino.

Desde 2012, Malí se enfrenta a una profunda crisis de seguridad alimentada en particular por la violencia de grupos yihadistas afiliados a Al Qaeda y al Estado Islámico (EI), así como por grupos criminales comunitarios y separatistas. En septiembre de 2024, el GSIM se atribuyó un doble atentado de rara magnitud contra el aeropuerto militar de Bamako, la capital, y contra la escuela de gendarmería, que dejó más de 70 muertos y 200 heridos, según fuentes de seguridad.

El FLA, grupo separatista que reivindica el territorio de Azawad, en el norte de Malí, aseguró el sábado que controlaba Kidal tras los combates en esta localidad. “Sólo un foco de resistencia residual formado por mercenarios rusos del Cuerpo de África y unos pocos soldados malienses atrincherados” en un viejo campamento “todavía existe”afirmó la FLA en un comunicado de prensa el sábado por la noche.

Desde el amanecer estallaron enfrentamientos entre el ejército y los atacantes que continuaron intensamente hasta la tarde en las afueras de Bamako y en varias ciudades del país, incluidas Kidal, Gao y Sévaré. Dejaron 16 civiles y militares heridos y “daños materiales limitados”indicó, en un comunicado de prensa el sábado por la noche, el gobierno según el cual “La situación está completamente bajo control en todas las localidades” atacado.

Kidal, bastión de la rebelión tuareg, fue recapturada en noviembre de 2023 por el ejército maliense apoyado por combatientes del grupo paramilitar ruso Wagner, poniendo fin a más de una década de control por parte de grupos rebeldes. La FLA afirma también haber tomado el control de varias posiciones en la región de Gao, en el norte del país.

En su comunicado de prensa del sábado por la tarde, el GSIM, un hecho sin precedentes, se dirigió a Rusia para ofrecerle no atacar a los rusos en Mali a cambio de la neutralidad de Moscú, a la que la junta maliense se ha acercado política y militarmente en los últimos años. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso había condenado durante la noche “Acciones de terroristas (que) representan una amenaza directa contra la estabilidad del Estado maliense, amigo de Rusia, y podrían tener consecuencias muy negativas para toda la región”.