¿Fue “Mata Hari de Bearn” una espía al servicio de Rusia?





Encarcelada desde finales de noviembre en la prisión de Fleury-Mérogis, Anna N., de 40 años, tiene tiempo para ver las noticias. No se perdió nada, en enero, de las negociaciones diplomáticas entre Francia, Rusia y Estados Unidos en torno al investigador francés Laurent Vinatier, encarcelado en Moscú desde junio de 2024, acusado de espionaje. Para permitir su liberación, París accedió a la liberación de Daniil Kasatkin, jugador de baloncesto ruso encarcelado en Francia, solicitada por Washington, que sospecha que forma parte de una red de piratas informáticos. ¿Por qué él y no Anna N.? ¿Por qué no la habrían cambiado por Laurent Vinatier? “Ella se hizo la pregunta, confiesa su abogado, el señor Philippe de Veulle, contactado por “le TV BUS Canal de comunicación urbana”. Es a la vez una pregunta, una suposición, una esperanza. » ¿Deberíamos ver esto como una admisión de que ella “trabajó” en Francia a sueldo de Moscú? ” De ninguna manera “, afirma Mᵉ de Veulle, que niega que su cliente pueda ser un espía y haya proporcionado la más mínima información estratégica a Rusia, o haya intentado desestabilizar el debate público francés. Para el abogado, este expediente parece “El asunto Dreyfus”y su cliente es “víctima de una atmósfera geopolítica”.





Anna N., franco-rusa desde su matrimonio con un francés a principios de la década de 2010, se encuentra hoy en el centro de una amplia investigación llevada a cabo por los servicios de inteligencia nacionales (la DGSI), bajo la dirección de un juez de la sección antiterrorista del tribunal de París. Detenido el 17 de noviembre…