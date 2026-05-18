“Una iniciativa gubernamental no afecta a tanta gente”

para ir más lejos

En “800 días en el Ministerio de lo Imposible” (Les Petits Matins, 2022), cuenta la historia entre bastidores del Ministerio de la Transición Ecológica y cómo, en el Hôtel de Roquelaure, la acción ecológica choca con los lobbys, las rivalidades entre ministerios y el peso de la alta administración. Han pasado seis años desde que Léo Cohen, ex asesor de Barbara Pompili y François de Rugy, abandonó la política, “quemado”. Una experiencia emocionante. Pero “Te mojas la camiseta y los resultados siempre están por debajo de las expectativas”, recuerda, tomando un café. Convertido en consultor independiente sobre la transición ecológica y la participación ciudadana, observa ahora desde fuera el desmoronamiento de las medidas que apoyó (zonas de bajas emisiones, prohibición de los neonicotinoides, etc.), en un preocupante giro medioambiental y democrático.

A sus 36 años, continúa su compromiso a través de la escritura y la ficción, junto con una actividad más tradicional de consultoría a instituciones, empresas o think tanks. ¿Cómo podemos representar mejor las cuestiones climáticas en la televisión? Para France Télévisions, Léo Cohen miraba con sus gafas…