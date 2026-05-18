“Una iniciativa gubernamental no afecta a tanta gente”

“Una iniciativa gubernamental no afecta a tanta gente”

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En “800 días en el Ministerio de lo Imposible” (Les Petits Matins, 2022), cuenta la historia entre bastidores del Ministerio de la Transición Ecológica y cómo, en el Hôtel de Roquelaure, la acción ecológica choca con los lobbys, las rivalidades entre ministerios y el peso de la alta administración. Han pasado seis años desde que Léo Cohen, ex asesor de Barbara Pompili y François de Rugy, abandonó la política, “quemado”. Una experiencia emocionante. Pero “Te mojas la camiseta y los resultados siempre están por debajo de las expectativas”, recuerda, tomando un café. Convertido en consultor independiente sobre la transición ecológica y la participación ciudadana, observa ahora desde fuera el desmoronamiento de las medidas que apoyó (zonas de bajas emisiones, prohibición de los neonicotinoides, etc.), en un preocupante giro medioambiental y democrático.

A sus 36 años, continúa su compromiso a través de la escritura y la ficción, junto con una actividad más tradicional de consultoría a instituciones, empresas o think tanks. ¿Cómo podemos representar mejor las cuestiones climáticas en la televisión? Para France Télévisions, Léo Cohen miraba con sus gafas…

Javier Morales

Javier Morales

Me llamo Javier Morales, y soy redactor en TV BUS Canal de comunicación urbana desde 2018. Apasionado por el periodismo de investigación, me esfuerzo por sacar a la luz las historias que merecen ser escuchadas y que tienen el poder de provocar un cambio positivo. Originario de Sevilla, creo firmemente en la responsabilidad social de los medios y trabajo cada día para informar a nuestra comunidad con integridad y precisión.

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