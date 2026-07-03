Detrás del fin de semana del funeral de Ali Jamenei en Irán, una manifestación política y diplomática

Funcionarios iraníes y extranjeros se reunieron este viernes 3 de julio frente al ataúd de Ali Jamenei, expuesto en un complejo religioso de Teherán para un funeral nacional, cuatro meses después de su muerte en un ataque israelí-estadounidense. Una jornada que marca el inicio de seis días de homenaje al ex líder supremo iraní. Las autoridades dijeron que esperaban entre 15 y 20 millones de participantes sólo en Teherán para este homenaje nacional que comienza oficialmente el sábado.

El evento pretende ser una demostración de fuerza después de la guerra iniciada el 28 de febrero por un ataque israelí-estadounidense, y seis meses después de importantes manifestaciones contra el costo de la vida y el poder.

El presidente iraní, Massoud Pezeshkian, rindió homenaje a los restos junto con miembros del gobierno, incluido el influyente Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento y jefe del equipo negociador iraní. Ahmad Vahidi, líder de la Guardia Revolucionaria, una de las fuerzas militares más poderosas de Oriente Medio, también acudió a rendir homenaje.

En plenas negociaciones entre Estados Unidos e Irán tras meses de guerra, estos funerales adquieren también una dimensión diplomática, con la visita de partidarios de Teherán. Ante los restos de Alí Jamenei se reunieron este viernes funcionarios extranjeros, como el primer ministro paquistaní, Shebaz Sharif, cuyo país actúa como mediador entre Teherán y Washington, o el ex presidente ruso, Dmitri Medvedev. También realizaron el viaje el Ministro de Asuntos Exteriores talibán, así como delegaciones del Hezbollah libanés y del Hamas palestino.

Una demostración de fuerza que también apunta directamente a los iraníes, en un intento de unirlos detrás de la narrativa de “ mártir », mientras el gobierno reprimió violenta y sangrientamente a la población durante las manifestaciones de enero de 2026. Varios miles de iraníes perdieron la vida, según la ONU y las ONG.

“Hemos preparado nuestras casas en Teherán para recibir a quienes vengan de fuera (…) Si Dios quiere, después de recibir a nuestros huéspedes, iremos juntos a despedir a nuestro querido líder”afirma Ezzat Shoaï, profesor de 61 años.

Ali Jamenei, el líder supremo con más años de servicio desde la llegada de la República Islámica en 1979, murió a los 86 años bajo los bombardeos israelíes-estadounidenses contra su residencia el 28 de febrero.

Su funeral nacional, que durará en total seis días y visitará dos santuarios chiítas en Irak, inicialmente previsto para marzo pero aplazado debido a la guerra, promete ser el mayor de la historia en Irán.

Junto a su féretro están los de sus familiares asesinados con él el primer día de la guerra: una de sus hijas, un yerno, una nuera y una nieta, de 14 meses según las autoridades. Una procesión que llevará los restos del ex guía supremo desfilará el lunes por las calles de Teherán, donde numerosos carteles y lemas rinden homenaje al “mártir”antes de llegar a la ciudad santa de Qom el martes.

La presencia del hijo de Ali Jamenei, Mojtaba, que le sucedió como guía supremo a principios de marzo, no ha sido confirmada. Herido durante los ataques que mataron a su padre, el líder sólo habla en comunicados de prensa que se le atribuyen y no ha aparecido en público.

Aunque se esperan representantes de una treintena de países, principalmente países vecinos, no se ha invitado a ningún líder europeo. “Todos los que asistirán al funeral están en el lado correcto de la historia”declaró el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaïl Baghaï, denunciando el apoyo occidental a Israel y Estados Unidos en sus dos guerras contra la República Islámica, en junio de 2025 y este año.

Estos funerales se desarrollan en un contexto de frágil alto el fuego, tras la firma el 17 de junio de un memorando de entendimiento entre Teherán y Washington. Desde el viernes, Teherán parece una fortaleza, con numerosas fuerzas de seguridad y un enorme perímetro inaccesible en coche.

Su aeropuerto está parcialmente cerrado este viernes y estará completamente cerrado el lunes, día festivo en todo Irán. Los centros comerciales han cerrado sus puertas y los comercios han sido puestos en reposo forzoso. Ali Jamenei será enterrado el 9 de julio en la ciudad santa de Mashhad (noreste de Irán), de donde era originario. Líder religioso, su féretro será presentado el miércoles en el vecino Irak, donde la comunidad chií también es mayoritaria.