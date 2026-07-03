Rubio ve rojo contra el árbitro, la FIFA silencia la acusación de violación: boletín de la Copa del Mundo de Trump

Dos estrellas se saludan: Cristiano Ronaldo vino a consolar a Luka Modrić tras la victoria de Portugal por 2-1 ante Croacia. El primero, de 41 años, marcó su primer gol en un partido de eliminatoria en un Mundial, mientras que el segundo, de 40 años, dejará su probable último Mundial. Portugal se enfrentará en la siguiente ronda a España, que vence cómodamente a Austria (3-0). Francia podría encontrar a uno de sus dos equipos en la semifinal.

Este viernes 3 de julio se disputarán los últimos tres partidos de los octavos de final. Colombia se enfrentará a Ghana, el ganador desafiará a Suiza. Finalmente, los ganadores de los partidos Argentina-Cabo Verde y Australia-Egipto se enfrentarán en octavos de final. Ahora que ya lo sabes todo, y antes del abrasador partido de Francia contra Paraguay del sábado, aquí tienes los principales datos para recordar de las últimas 24 horas.

Entre Venezuela y Cuba, Marco Rubio agrede a un árbitro. Tranquilicemos inmediatamente al árbitro brasileño Raphael Claus: su expulsión del territorio estadounidense no está en la agenda. Por otro lado, su decisión de expulsar a Folarin Balogun no fue aprobada. Retrocedamos. El 2 de julio, durante la victoria de Estados Unidos por 2-0 contra Bosnia-Herzegovina en los octavos de final del Mundial, el delantero del Mónaco recibió una tarjeta roja por una suela en el tobillo derecho del croata Tarik Muharemovic. ¿Gesto involuntario? El vídeo árbitro decide lo contrario y Balogun es sancionado.

Lo suficiente como para provocar el enojo de Marco Rubio, alias “Pequeño Marco”. “Se jodieron con esta tarjeta roja. Se necesitaría un proceso de apelación para eso. Probablemente sea demasiado tarde para eso, ¿verdad? »exclamó el Secretario de Estado durante una conversación informal con la prensa. Este gran especialista en fútbol seguía encantado con el partido ” impresionante “ del equipo de EE. UU.

Donald Trump todavía no se ha movido y permanece muy silencioso. Sin embargo, lo imaginamos gritando su famoso eslogan al árbitro: “Estás despedido”. Pero no soñemos, el presidente americano no tiene absolutamente nada que ver con el Mundial. Se trata de un cambio respecto de nuestras políticas internas, siempre dispuestas a recuperarnos (hola Emmanuel Macron). Si Donald Trump quiere asistir a un partido de la selección americana, debería ir a ver el de Bélgica el 6 de julio. No queremos maldecirlos, pero podría ser el último…

Definitivamente, la FIFA está a la vanguardia en las cuestiones más importantes de nuestro tiempo. Obviamente nos estamos riendo. Después de ocuparse de la ecología (hola, el jet de Gianni Infantino), los derechos humanos (hola el Mundial de Qatar) y la democracia (hola el Mundial de Rusia), el organismo internacional del fútbol ha impuesto esta vez silencio sobre una acusación de violación. La escena ocurre en Miami el 2 de julio, en una conferencia de prensa de Cabo Verde antes de su partido contra Argentina. El técnico Bubista y el defensa Ianique Stopira discuten sus posibilidades de victoria, pero no responden a las preguntas sobre el capitán del equipo, Ryan Mendes, acusado de violación.

Y con razón, afirma el corresponsal de “L’Equipe”, el juego de preguntas y respuestas es interrumpido tres veces por el jefe de prensa de la selección caboverdiana y luego por el de la FIFA, para rechazar las preguntas legítimas de los periodistas presentes. La conferencia cubre “sólo en el partido”había aclarado inicialmente el responsable de prensa de Cabo Verde. Cualquiera. Entonces, ¿en qué estado de ánimo se encuentra el grupo cuando su capitán es acusado de violación? ¿Habló? ¿Cómo justifica que Ryan Mendes siga en el equipo? Tantas preguntas, según la FIFA, que no merecen respuesta. La vergüenza.

La comunicación es un arte… que no todo el mundo domina. Ejemplo con Katia Aveiro que anunció la retirada internacional de su hermano Cristiano Ronaldo tras el Mundial. “Según la información que tengo, puedes despedirte de él.dijo a los medios portugueses. Hoy no, pero creo que es su último torneo con la selección. Según una fuente fiable, este Mundial es su último baile. » Más allá de la veracidad de esta información, dudamos que “CR7” realmente validara tal anuncio, que sobre todo parece una bola de masa. Aún es menos malo que el secretario de prensa de la República Democrática del Congo, que anunció en una rueda de prensa la muerte del padre del técnico francés Sébastien Desabre. Dada su reacción, claramente no lo sabía.

Zidane abandona la aventura. Lo habrás entendido, no estamos hablando de Zinedine sino de su hijo Luca. El portero de Argelia no pudo hacer nada para salvar a su equipo de la derrota ante Suiza (0-2). A sus 28 años, no habrá dejado un gran recuerdo durante este Mundial. ¿Qué pensaba desde la grada su padre, él que dejó su huella (con la cabeza) en el Mundial de 1998 antes de dejar su huella (con la cabeza) en el Mundial de 2006? Una sugerencia: si quiere que un Zidane esté presente en el próximo Mundial, ¡que sea entrenador de la selección francesa!