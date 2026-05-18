¿Está la izquierda atrapada entre un duelo perdedor Mélenchon-Bardella y un “voto útil” de Edouard Philippe?

Un espectro ronda actualmente el debate político francés: ¿y si la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2027 condujera a un duelo Mélenchon/Le Pen o Mélenchon/Bardella? En cuyo caso la victoria de la RN estaría asegurada. El país y con él Europa caerían a su vez en la pesadilla trumpista. Sin embargo, en realidad, tal escenario casi no tiene posibilidades de hacerse realidad. Sin embargo, el hecho de que esta hipótesis esté en el centro del debate público corre el riesgo de llevar a una parte importante de la izquierda al callejón sin salida del “voto útil” a Edouard Philippe. Una votación que, sin embargo, no garantizaría la victoria contra el RN y perpetuaría, si Philippe fuera elegido, el desastre macronista. ¿Édouard Philippe o Jean-Luc Mélenchon? Todavía podemos escapar de esta trampa mortal y presentar una candidatura común de la izquierda ecológica, social y democrática.

El 3 de mayo, Jean-Luc Mélenchon lanzó oficialmente su cuarta campaña presidencial. No fue en modo alguno una sorpresa pero, dadas las persistentes divisiones dentro del resto de la izquierda, el acontecimiento dejó su huella. Las elecciones municipales demostraron que a pesar (¿o a causa de?) de las polémicas de los últimos meses, su movimiento conservaba un innegable poder de atracción tanto entre las generaciones más jóvenes como en los barrios obreros donde domina la población de origen inmigrante. Todas las encuestas le dan una base electoral sólida, en torno al 10% de los votos.

Excelente orador y candidato experimentado, Jean-Luc Mélenchon había dado la sorpresa durante las dos últimas elecciones al movilizar en torno a él el “voto útil” de la izquierda para alcanzar el 20% de los votos en la primera vuelta en 2017 y luego superarlos en 2022. ¿Podría, por tanto, no sólo repetir la hazaña sino esta vez llegar a la segunda vuelta? La respuesta es no. Tanto en 2017 como en 2022, la capacidad de Jean-Luc Mélenchon para movilizar el voto útil de la izquierda se basaba sobre todo en la esperanza de eliminar a Marine Le Pen de la segunda vuelta. Esta vez todo el mundo sabe que la cuestión no puede ser ésta: si Jean-Luc Mélenchon llegara a la segunda vuelta, se enfrentaría al candidato RN. En cuyo caso, sería derrotado por la aversión que ahora despierta dentro del electorado de derecha y centro, que probablemente se involucrará en un frente republicano contra el RN.

A menos que asumamos que son idiotas o suicidas, no hay razón para que los votantes ambientalistas o socialistas que aceptaron unirse a él en 2017 o 2022 tapándose la nariz a pesar de su apoyo a Bashar El Assad y Vladimir Putin, tengan esta vez masivamente el mismo reflejo. Y tanto más cuanto que Jean-Luc Mélenchon y La France insoumise han aumentado las iniciativas hostiles hacia el resto de la izquierda en los últimos meses. Y en particular recientemente en casi todas partes durante las recientes elecciones municipales. Sin duda, los votantes tienen fama de tener la memoria de un pez dorado, pero aún así…

Al marcharse a la campaña un año antes de la fecha límite, Jean-Luc Mélenchon demuestra ciertamente que es el candidato de la izquierda mejor preparado, pero también corre el riesgo de demostrar en las próximas semanas que es incapaz de desencadenar una dinámica comparable a la que había generado en 2017 y 2022. Y esto aunque actualmente no hay ninguna candidatura indiscutible de la izquierda que compita a su lado.

El resto de la izquierda está sin duda en el fondo del hoyo. Entre el fracaso del llamado proceso de Bagneux, iniciado en junio de 2025 por Lucie Castets, para dar lugar a unas primarias, la crisis abierta en el seno del Partido Socialista y la multiplicación de candidatos potenciales en este campo, parece completamente fuera de juego por el momento, descompuesto como un rompecabezas e incapaz de unirse. Estas divisiones empujan una (pequeña) parte de esta izquierda hacia Jean-Luc Mélenchon, alimentando la fantasía de una segunda vuelta Mélenchon-RN. Pero, sobre todo, empujan a otro partido, probablemente más importante, a considerar ya un “voto útil” para Edouard Philippe en la primera vuelta.

La perspectiva de una segunda vuelta Philippe-RN es mucho más plausible que la de una segunda vuelta Mélenchon-RN. Sin embargo, un duelo así no ofrecería en realidad ninguna garantía de éxito contra la RN. Edouard Philippe estuvo en Matignon durante la crisis de los chalecos amarillos y dirigió la reforma de las pensiones. Además, los candidatos del “bloque central” parecen decididos a poner sus proyectos en estricta continuidad con la catastrófica política neoliberal que ha llevado al país al actual desastre presupuestario, económico, social y político. Al mismo tiempo que aboga en el ámbito medioambiental, en el de la seguridad o incluso en el de la inmigración, políticas que sólo pretenden seducir a los votantes de extrema derecha… Un verdadero repelente para toda la izquierda y, digan lo que digan hoy los sondeos, nada garantiza que Edouard Philippe pueda realmente ganar en la segunda vuelta contra el RN, ya que la abstención corre el riesgo de ser fuerte.

La tentación de un “voto útil” de la izquierda a favor de Philippe en la primera vuelta es, por tanto, una trampa. Las mismas causas producen los mismos efectos: como hemos visto desde 2017, los macronistas siempre fortalecen a la extrema derecha. Una candidatura única de centro izquierda, que se presente con un programa de clara ruptura con el macronismo y que sea apoyada por todas las fuerzas políticas del arco ecológico, social y democrático, estaría en realidad claramente mejor situada que Édouard Philippe para vencer a RN en la segunda vuelta y empezar a hacer retroceder a la extrema derecha en el país.

Semejante candidatura ciertamente no existe hoy en día y la izquierda no melenconista parece estar en muy malas condiciones para hacerla surgir. Sin embargo, no deberíamos enterrarlo demasiado rápido. Hasta ahora, la perspectiva de unas primarias lo había dividido y paralizado profundamente. La crisis actual debería llevar al entierro definitivo de este proyecto. En el futuro inmediato, este fracaso ciertamente se traducirá en una impresión de mayor caos y empeoramiento de la crisis en la izquierda. Pero después de este shock temporal, la desaparición de este escollo puede, paradójicamente, abrir el camino a una gran movilización en torno a un proceso de desempate sin primarias, asociado a un acuerdo programático y a un acuerdo electoral con vistas a las próximas elecciones legislativas. Un proceso así tendría también la ventaja esencial de poder realizarse mucho más rápidamente que unas primarias: de este modo, perfectamente podríamos tener un candidato apoyado en común por el PS, la Plaza Pública, los Ecologistas, el PCF, Generación. s, el After, Debout… antes de finales de octubre.

Todos dentro de esta izquierda miden tanto la gravedad de los problemas vinculados a la posible victoria del RN como el riesgo de una desaparición duradera del panorama político de la izquierda ecológica, social y democrática si no es capaz de estructurarse y unirse para las elecciones presidenciales de 2027. Los aparatos políticos tienen muchos defectos pero tienen una ventaja: siempre buscan asegurar la supervivencia de sus funcionarios electos. Una vez que llegue al fondo de la piscina, la izquierda “no melenconista” todavía puede recuperarse, independientemente de lo que pensemos más a menudo sobre ella hoy en día.

Evidentemente, el tiempo se está acabando y no hay garantía de que tal escenario pueda materializarse todavía, pero lo peor no siempre es seguro: todavía no nos vemos obligados a elegir entre dos malas soluciones –Jean-Luc Mélenchon o Edouard Philippe– para 2027. Esto dependerá, como siempre, sobre todo de la capacidad (o no) de los líderes de la izquierda ecológica, social y democrática de anteponer el interés colectivo de la izquierda y del país al ego y las disputas personales. Pero también de la presión que la “sociedad civil” de izquierda ejercerá sobre ellos para que se comporten de manera responsable. Sí podemos…