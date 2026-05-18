Trump en China, denuncias contra Bruel, Canal + contra los anti-Bolloré en Cannes… 5 cosas para recordar del fin de semana

Si te enteraste de las noticias este fin de semana, aquí tienes la información principal para recordar desde el jueves.

Muy esperada, la visita de Donald Trump a China no generó grandes avances, ni en el ámbito comercial ni en el de Irán, el aliado de Pekín.

Sobre el primer tema, las dos potencias acordaron seguir aplicando ” todo “ sus acuerdos comerciales existentes. Sobre el segundo, Donald Trump dijo que había recibido palabras alentadoras de Xi Jinping para ayudar a reabrir el Estrecho de Ormuz y promesas de no entregar equipo militar a Irán. Pero las declaraciones oficiales chinas no mencionaron esto.

El aspecto más destacado de la cumbre en realidad tiene que ver con Taiwán. Después de que el presidente chino, Xi Jinping, enviara un mensaje de rara firmeza hacia la isla, Donald Trump advirtió el viernes al país contra cualquier proclamación de independencia. “No quiero que nadie declare la independencia y, ya sabes, se supone que debemos recorrer 15.000 kilómetros para ir a la guerra”.dijo el presidente estadounidense en Fox News, pidiendo a Taipei y Beijing que hicieran “bajar la temperatura”.

“Taiwán es una nación democrática, soberana e independiente, no subordinada a la República Popular China”reaccionó el Ministerio de Asuntos Exteriores taiwanés, estimando que la política de Washington se mantuvo “sin alterar”. El presidente taiwanés, Lai Ching-te, dijo el domingo que la seguridad a través del Estrecho no puede ser motivo de preocupación. “negociación”

Washington está obligado a proporcionar armas defensivas a Taiwán en virtud de la Ley de Relaciones con Taiwán, una ley aprobada por el Congreso estadounidense en 1979, tras el reconocimiento de la República Popular China por parte de Estados Unidos y con la condición de que la isla no declare su independencia. China considera a Taiwán como una de sus provincias.

El cantante y actor Patrick Bruel, que ya es objeto de tres investigaciones en Francia y Bélgica, está ahora acusado de violación por parte de Flavie Flament. La conductora anunció este viernes que presentó una denuncia por hechos ocurridos cuando ella era adolescente y que el artista cuestiona.

En su denuncia revelada por Mediapart, Flavie Flament acusa a Patrick Bruel de haberla violado en 1991, en su casa, cuando tenía 16 años, y dice estar convencida de haber sido drogada. Ella recuerda que él le había dado “un té”entonces el “apagón”. “Abro los ojos, él me vuelve a poner los pantalones y los abotona en su cama, y ​​me dice: “Está bien, vamos, es hora, ¡te llevo de vuelta!”. No entiendo lo que me pasa, soy incapaz de reaccionar”testifica.

El domingo, la fiscal de París, Laure Beccuau, indicó que todas las denuncias por violencia sexual contra Patrick Bruel en Francia “será agrupado”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó el domingo una alerta internacional sobre la epidemia de ébola que azota la República Democrática del Congo (RDC), tras la confirmación de un primer caso en Goma, una gran ciudad oriental controlada por el grupo armado antigubernamental M23.

El virus del Ébola provoca una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa y peligrosa. No existe vacuna ni tratamiento específico para frenar la propagación de la cepa Bundibugyo que causa la actual epidemia, que tiene una alta tasa de mortalidad. Según un último informe de la agencia de salud de la Unión Africana (Africa CDC) publicado el sábado, se registraron 88 muertes probablemente debidas al virus, de 336 casos sospechosos.

Esta es la decimoséptima epidemia de Ébola en la República Democrática del Congo desde que la enfermedad fue identificada en 1976 en Zaire, el antiguo nombre del país. El ébola ha matado a más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años. En brotes anteriores, la tasa de mortalidad ha fluctuado entre el 25% y el 90%, según la OMS.

En Canal+ es hora de tomar represalias. El presidente del consejo de administración del grupo, Maxime Saada, anunció el domingo que no quería que la principal financiera del cine francés siguiera trabajando con los profesionales del sector que firmaron una petición contra su accionista de referencia Vincent Bolloré.

Juliette Binoche, Swann Arlaud, Adèle Haenel… En una columna publicada con motivo de la inauguración del festival de Cannes, alrededor de 600 profesionales del cine convocaron la semana pasada a movilizarse contra “La creciente influencia de la extrema derecha” en el séptimo arte, bajo la influencia del multimillonario y del grupo Canal+.

“Sentí esta petición como una injusticia hacia los equipos de Canal que se comprometen a defender la independencia de Canal+, y en toda la diversidad de sus opciones. Y por eso ya no trabajaré, ya no quiero que Canal trabaje con las personas que firmaron esta petición”lanzó Maxime Saada durante un discurso al margen del festival.

“¿Podemos seguir creyendo en la independencia de Canal+ del multimillonario de extrema derecha, contra el que ahora es oficialmente imposible hablar? »

CNews lo vuelve a hacer… Víctima de un racismo desinhibido desde su elección, Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis-Pierrefitte, fue nuevamente atacado por un columnista del programa de Pascal Praud. El miércoles 13 de mayo, el ex periodista de LCI Vincent Hervouët, presente en el set, describió al funcionario electo como “Alcalde de Malí”tras unos treinta segundos de monólogo racista.

Comentarios que llevaron a Bally Bagayoko a reaccionar el viernes. “Al llamarme “alcalde maliense en Francia”, no se habla sólo de mí. Se dice a millones de franceses de origen inmigrante que permanecerán eternamente referidos a un origen, cualquiera que sea su lugar en la sociedad, su compromiso o su apego a la República”.escribió el funcionario electo, en un largo mensaje publicado en X.

“Cuando las fusiones identitarias, las insinuaciones sobre la legitimidad de ciertos franceses o las oposiciones permanentes entre orígenes y pertenencia nacional se vuelven recurrentes, esto revela una línea editorial y un clima ideológico más profundos”continúa el Insoumis.

Y aparte de eso, Francia no ganó Eurovisión…