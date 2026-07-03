Cinco cifras sobre la mortalidad que ilustran la gravedad de la ola de calor de junio en Francia

Pocos días después del final de la ola de calor de junio, Public Health France publicó este viernes 3 de julio una primera evaluación de la mortalidad tras este episodio de calor. Una valoración que aún queda por aclarar, pero que ya ha sido objeto de tensiones. Al acusar al gobierno de inacción climática y plantear el riesgo de alcanzar las 10.000 muertes, algunos ecologistas provocaron la ira del Primer Ministro Sébastien Lecornu en la Asamblea Nacional.

En cualquier caso, las consecuencias sanitarias del calentamiento global deberían seguir acosando al gobierno durante mucho tiempo. Si bien junio de 2026 fue el junio más caluroso jamás registrado en Francia, en los próximos días se anunciará un nuevo episodio de ola de calor.

Este es el número que te llama la atención de inmediato. Durante la semana del 22 al 28 de junio se registraron mediante certificación electrónica 8.973 defunciones, de todas las edades y todas las causas, frente a las 6.948 de la semana anterior, un incremento del 29,1% y por tanto 2.025 muertes adicionales. Santé Publique France subraya que este aumento se produce “en relación con el episodio excepcional de ola de calor”. Sin embargo, estos datos no constituyen el número de muertes atribuibles al calor: sólo se podrá establecer una evaluación completa del exceso de mortalidad después de la consolidación de los datos del estado civil, en un plazo de dos a tres semanas.

Ésta es la variación más significativa según el tipo de lugar de fallecimiento. Las muertes certificadas electrónicamente en casa aumentan un 91% en una semana, o 605 muertes más respecto a la semana anterior a la ola de calor. En comparación, el aumento es menor en las residencias de ancianos (+37%, o 402 muertes más) y en los establecimientos de salud (+19,7%, 1.013 muertes más).

El aumento de la mortalidad no se limita a los grupos de edad más avanzados. Los datos iniciales muestran un aumento de la mortalidad entre todas las personas de 45 años o más. En este grupo de edad, el número de muertes aumentó un 29,7%, o 2.001 muertes más respecto a la semana anterior.

El aumento de las muertes se observa en casi todas las regiones metropolitanas, aunque con fuertes disparidades. Isla de Francia muestra el mayor aumento (+62,8%, o 619 muertes adicionales), justo por delante de Pays de la Loire (+62%, 178 muertes adicionales). Normandía (+53,1%), Centro-Val de Loira (+47,3%) y Bretaña (+36%) también se encuentran entre las regiones más afectadas. Sólo Occitania y Auvernia-Ródano-Alpes no muestran un aumento marcado en esta primera fotografía de muertes certificadas electrónicamente.

Estas primeras cifras deben leerse con cautela. La certificación electrónica de defunciones, que permite una retroalimentación muy rápida de la información, normalmente solo cubre alrededor del 60% de la mortalidad nacional. Esta cobertura es especialmente muy desigual según el lugar de fallecimiento: alcanza casi el 80% en los hospitales, el 45% en las residencias de ancianos pero sólo el 25% en el domicilio. En otras palabras, es probable que los datos publicados este viernes 3 de julio sigan siendo una subestimación de la mortalidad real.