Raffarin, su coche con conductor y la luz intermitente: las muchas preguntas detrás de su accidente de tráfico

El 12 de junio, Jean-Pierre Raffarin fue a la basílica de Sainte-Clotilde, en el exclusivo distrito 7 de París. Aquí tiene lugar el funeral de Bernadette Chirac, la esposa de Jacques, ex Presidente de la República de la que fue Primer Ministro entre 2002 y 2005. Momento emotivo. Cuatro días después, en Meurice, un hotel de 5 estrellas en el centro de la capital, el apoyo de Edouard Philippe posa con avidez ante los fotógrafos en la gala “Océano” de la Fundación Maud Fontenoy. La vida continua. Nada sugiere lo ocurrido unos días antes.

El jueves 11 de junio al mediodía, el exsenador de 77 años sufrió un accidente de tráfico en el distrito 8 de París. Su conductor, que conducía un sedán negro con luces intermitentes y sirena a todo volumen, se saltó un semáforo en rojo y chocó contra un scooter, cuyo conductor resultó gravemente herido en los testículos. Revelado por Mediapart, este percance plantea varias preguntas, en particular sobre el vehículo utilizado por Jean-Pierre Raffarin. La fiscalía de París ha abierto una investigación sobre lesiones involuntarias causadas por un conductor.

Desde el 1 de enero de 2026, como prometió Sébastien Lecornu, los beneficios de los ex ministros se limitan a diez años desde el final de sus funciones. ¿Cómo es posible entonces que Raffarin todavía se beneficie de un coche de empresa con conductor? después de tener “se salió de su camino” Para el Elíseo, afirma el sitio de investigación, obtuvo de Emmanuel Macron una misión internacional sobre las relaciones económicas entre Francia y China. En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores le asignó un vehículo con conductor. ¿Se paga aquel cuyos beneficios como ex primer ministro le costaron al contribuyente 158.208 euros en 2025? El Quai d’Orsay no respondió sobre este punto.

En el momento del accidente, Raffarin dijo a Mediapart que estaba en un “viaje al aeropuerto” desde Roissy como parte de su misión oficial. ¿El problema? El nativo de Poitiers regresó de un viaje a Canadá para asistir a una conferencia sobre… la industria quebequense. En nada, ni siquiera en sus redes sociales, se menciona vínculo alguno con China. Una palabra que el miembro del grupo Horizons añadirá en la descripción de una foto del evento republicada en X tras ser interrogado por Mediapart.

El uso de la luz giratoria y la sirena también plantea dudas. Según una nota del Quai d’Orsay, consultada por Mediapart, se activaron tras “una petición de Jean-Pierre Raffarin a su conductor”. Sin embargo, esta práctica está estrictamente prohibida, como recuerda en una nota el jefe de gabinete del ministro Jean-Noël Barrot.

Es difícil justificar la impaciencia de Raffarin. Afirma que acudió a las instalaciones de su fundación para “resolver una emergencia”informa el sitio de investigación. Mediapart revela, sin embargo, que ese día sólo estaba en la agenda del ex Primer Ministro un almuerzo en el Club des Cent. Esta hermandad ultra selecta y exclusivamente masculina tiene como objetivo promover la cocina francesa. “Ese día no almorcé”replica el ex giscardiano, sin dar más explicaciones.

Varios testigos del accidente aseguran lo mismo: Jean-Pierre Raffarin no estaba interesado en la víctima. Una vez que llegó la policía, el exsenador se bajó de su vehículo y se dirigió discretamente a pie hacia el parque Monceau, con el teléfono en la oreja. Ni el conductor ni Raffarin “no me importaba”la víctima testifica de forma anónima a Mediapart. “No me ayudaron, no me hablaron ni me controlaron. No se tomaron ni un segundo para mí. »

El ex Primer Ministro replica haber acudido al hospital de Bichat donde fue trasladado el herido y haber “recibió noticias hasta que salió del hospital”. Una afirmación final desmentida por la víctima. Raffarin aún dejó una carta cuando llegó al hospital, donde incrimina al conductor cuyo nombre da. “El señor André con quien usted tuvo un accidente (…) es uno de los equipos con los que trabajo”escribió, sin especificar nunca que estaba en la parte trasera del vehículo. También se dice a sí mismo ” acuerdo “ y deja su número de teléfono.

Dos versiones chocan. “No puedo describir la situación con precisión porque estaba trabajando en la parte trasera del vehículo. El conductor explicó que, al reducir la velocidad, había activado el dispositivo de alerta debido a una situación confusa en el cruce, con visibilidad insuficiente.testificó Raffarin a Mediapart. La víctima, “Dijo que se puso verde y fue atropellado por un auto con luces intermitentes que venía por su derecha, que vio demasiado tarde”declaró la fiscalía, precisando que un testigo confirma que el coche con las luces giratorias se había puesto rojo. Por su parte, el conductor de 53 años “confirmado haber usado dos tonos”la sirena de la policía, “y que la presencia de un camión podría haber restringido la visibilidad”. Mientras continúa la investigación, a Raffarin le han entregado un nuevo coche de empresa.