Tras el respiro, ¿dónde se instalará la nueva ola de calor este fin de semana en Francia?

El intenso calor habrá dejado a Francia sólo con una escasa semana de respiro. Después de una ola de calor marcada por los tres días más calurosos jamás registrados en el país, Météo France prevé una nueva ola de calor este fin de semana.

Aunque las temperaturas máximas serán inferiores a las de la semana pasada, se mantendrán por encima de las normas estacionales, alcanzando localmente hasta 40°C en el sudeste.

Una nueva ola de calor no notable » para el pronosticador, pero “ Todavía requiere una vigilancia especial, especialmente para personas sensibles o expuestas. “. Debería continuar la semana siguiente, ya que la precocidad de los incendios y la sequía sigue siendo motivo de preocupación. “ Estamos muy preocupados por la temporada, estamos a un mes del inicio de los incendios », declaró el ministro del Interior, Laurent Núñez, este viernes 3 de julio por la tarde. Un gran incendio azotó este miércoles los departamentos de Hérault y Aude, donde el incendio abarcó cerca de 900 hectáreas antes de ser finalmente controlado por la tarde.

A partir de este fin de semana podemos esperar que las temperaturas vuelvan a “ abrasador », advirtió Météo France. Según el meteorólogo, el termómetro rondará los 30°C en casi toda Francia. El sábado se esperan hasta 33°C en París, 32°C en Lyon, 30°C en Estrasburgo y 35°C en Burdeos. Los departamentos cercanos al Canal de la Mancha se escaparán por el momento de este hito, con máximas previstas de 28°C antes de avanzar también.

Calor que irá en aumento a lo largo del fin de semana y que será especialmente significativo en el sur del país. Se esperan hasta 36°C en Toulouse y Montélimar y 37°C en Burdeos el domingo. Las noches también seguirán siendo cálidas, con temperaturas en torno a los 20°C en todo el país y hasta 28°C en Montpellier.

A partir del sábado, la vigilancia naranja vuelve progresivamente a Francia, justificada por Météo France por el aumento del calor. en la ribera mediterránea y hasta el valle del Ródano “.

Son precisamente los departamentos de Pirineos Orientales y Hérault los que se verán afectados por esta vigilancia a partir del mediodía del sábado. A nivel local, en Montpellier se alcanzarán los 40°C, estima el meteorólogo.

El calor será generalmente alto en el resto de esta parte de Francia. Otros ocho departamentos del sureste también están en alerta amarilla a partir del mediodía del sábado.

Si a los meteorólogos les resulta difícil hacer pronósticos precisos a largo plazo, valora “ significativamente por encima de las normas estacionales » son de esperar, indicó Sylvain Mondan, empleado permanente de la dirección general de Météo France.

Se volverán a alcanzar los 30°C en todo el país, con máximas de 30°C a 35°C en el norte de Francia. Los departamentos del sudeste seguirán siendo los más afectados, con temperaturas que alcanzarán localmente los 38°C. Sin embargo, ” la probabilidad de alcanzar la intensidad de los valores que vivimos la semana pasada es baja “, subrayó, respiramos un poco.