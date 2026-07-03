Residente ucraniana y alemana: lo que sabemos sobre Anastasiia Berezovska, principal sospechosa del atentado en Mónaco

Tres días después de la explosión del paquete bomba en Mónaco, la investigación va tomando forma. A ” aviso rojo » publicado este viernes 3 de julio por Interpol, equivalente a una solicitud de detención internacional, da más detalles sobre la identidad del principal sospechoso. En fuga, es buscada por “ tentativa de asesinato, colocación de artefacto explosivo en la vía pública con intención delictiva, asociación para delinquir “.

La tarde del lunes 29 de junio, un paquete bomba instalado en el vestíbulo de un edificio hirió al oligarca ucraniano Vadim Ermolaev, a su esposa y a su hijo. Una de las víctimas todavía tiene un pronóstico vital “comprometido”, según el fiscal general de Mónaco, Stéphane Thibault.

Los investigadores tardaron 53 horas en identificar al principal sospechoso del ataque. Según la Organización Internacional de Policía Criminal, se trata de una mujer ucraniana, identificada como “ Anastasia Berezovska “.

De 39 años, aparece en dos fotografías hechas públicas por “ aviso rojo » con cabello castaño hasta los hombros. Está vestida con una camiseta de manga corta a rayas blancas y negras, pantalones cortos y zapatillas blancas. De ” constitución fuerte » según Stéphane Thibault, ella tiene “ un tatuaje imponente en el brazo », probablemente una serpiente.

Después de la explosión, Anastasia Berezovska » habría huido a través de Francia hacia Italia, antes de regresar a Alemania, en un coche de alquiler alemán. Un lugar que permitió identificar al sospechoso. “ Este vehículo pertenecía en realidad a una empresa de alquiler, establecida en el país de residencia del sospechoso (…) había sido alquilado específicamente para la estancia en el principado », especifica Stéphane Thibault.

El aviso de búsqueda especifica que “ su lenguaje hablado » es alemán. “Le Figaro”, que reveló el jueves por la noche que la persona buscada era una mujer, indicó también que residía en Alemania. La policía alemana dijo este viernes que su casa fue registrada, sin que se encontrara al sospechoso. “ Se incautaron pruebas que serán entregadas a las autoridades monegascas. », Especificó la policía de la región de Hesse y la fiscalía de Frankfurt.

El fiscal adjunto de Mónaco añadió durante la rueda de prensa que el sospechoso tenía “ disfrazado de hombre » para cometer el ataque.

Después del incidente, se publicó una fotografía de CCTV que supuestamente mostraba a un sospechoso del ataque. Comúnmente identificado como un hombre, la imagen muestra a una persona vestida con pantalones claros y una blusa negra. Su rostro, por su parte, estaba parcialmente oculto por una melena negra, lo que hacía más compleja la identificación.

Antes de reorientarse finalmente “ hacia una persona femenina » después de un “ Uso más amplio de la videovigilancia urbana. » y el testimonio de una persona que habría entrado en contacto con ella, según informó el fiscal general adjunto de Mónaco, Morgan Raymond, durante una rueda de prensa este viernes por la mañana.

Según Morgan Raymond, esta mujer habría llevado a cabo varias operaciones de exploración en los días anteriores a la explosión. Antes de colocar su artefacto explosivo en el vestíbulo del Palacio del Sol en Mónaco la noche del lunes 29 de junio, las imágenes de las cámaras de vigilancia supuestamente muestran a una persona “ vestido de la misma manera » los días anteriores según “Le Parisien”, en plena exploración.

El fiscal añadió en particular que “ El 28 de junio de 2026, único día en el que el individuo que llevaba el sombrero de pescador no había realizado observaciones, una persona femenina realizó el mismo recorrido alrededor del lugar de la explosión. ”, con un “ actitud conductual ” similar.

La noche del incidente, supuestamente colocó el artefacto explosivo casero en el porche y esperó a que llegaran los objetivos. ella se hubiera dado la vuelta para confirmar la presencia de las tres víctimas » antes de estallar la bomba « usando un control remoto “.

Si bien todavía se busca activamente al principal sospechoso, los investigadores también buscan posibles cómplices. el ataque Parece indicar que la persona que colocó el artefacto explosivo no actuó sola. », reveló el fiscal adjunto de Mónaco.

“La relativa sofisticación del artefacto explosivo y el modus operandi parecen indicar que la persona que colocó el artefacto explosivo no actuó sola”añadió Morgan Raymond, sin dar más detalles. El miércoles y el jueves dos hombres fueron detenidos y puestos bajo custodia policial, sin que se haya demostrado participación alguna de su parte en el asunto.