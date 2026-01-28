“Una guerra comercial europea con Estados Unidos sería una pérdida para todos”





¿Se avecina una guerra comercial entre Europa y Estados Unidos? En los últimos días, las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, territorio autónomo danés codiciado por el presidente estadounidense, han ido acompañadas de intentos de chantaje aduanero contra ocho países del Viejo Continente en solidaridad con Copenhague, provocando respuestas más o menos firmes en el seno de la Unión Europea (UE) y hundiendo las relaciones transatlánticas en su crisis diplomática más grave en décadas. Mientras que el Parlamento Europeo congeló el martes 21 de enero el proceso de ratificación del acuerdo comercial firmado en julio de 2025 con Washington, una cumbre extraordinaria reúne este jueves 22 de enero en Bruselas a los líderes de los Veintisiete para discutir la mejor manera de gestionar el impredecible inquilino de la Casa Blanca.





Si Donald Trump dio marcha atrás en el tema de la anexión de la isla ártica y la imposición de nuevos impuestos después de un proyecto de acuerdo negociado el miércoles 21 de enero por Mark Rutte, secretario general de la OTAN, la confianza en el aliado estadounidense parece dañada para siempre, y todas las partes están estudiando…