Entre 158.000 y 300.000 manifestantes, Faure enfariné, Attal y Lecornu en la panadería... Actualización sobre la movilización

Más de 300.000 personas se manifestaron este viernes en toda Francia en defensa del día festivo del 1 de mayo y por aumentos salariales, incluidas unas 100.000 en París, según un recuento de la CGT idéntico al del año pasado. Había 158.000, 24.000 de ellos en la capital, según las autoridades, que contabilizaron 157.000 (32.000 en París) el año pasado. En Amiens, el jefe socialista Olivier Faure fue cubierto de harina, en un contexto de consignas hostiles.

Mientras los manifestantes marchaban por todo el país, la mayoría gubernamental se presentó en los comercios para pedir la apertura de panaderías y floristerías en este día históricamente público y no laborable.

Simbólicamente, el Primer Ministro Sébastien Lecornu esperó hasta el 1 de mayo, Día Internacional de los Derechos de los Trabajadores, para hacer sus compras. Pasó por Saint-Julien-Chapteuil, en Alto Loira, invitado por Laurent Wauquiez, diputado del departamento y presidente del grupo Les Républicains (LR) en la Asamblea Nacional. El jefe de Gobierno se detuvo primero en una floristería antes de entrar en la panadería y pastelería “Un brin gourmand” para comprar pan.

El Primer Ministro interrogó al panadero sobre las condiciones en las que abrió su negocio. El artesano respondió que no había dudado y había pedido a un empleado y a una vendedora que vinieran a trabajar. “Nuestro Primer Ministro luchó mucho para que estuviera abierto el 1 de mayo”lanzó luego Laurent Wauquiez. “No siempre tenemos una Asamblea Nacional fácil”respondió Sébastien Lecornu.

Unas semanas antes, el gobierno archivó un proyecto de ley sobre la posibilidad de que los panaderos y floristas artesanales abrieran el 1 de mayo ante la hostilidad de la mayoría de la Asamblea. Por otra parte, la administración recibió instrucciones de ser indulgente con las inspecciones este año: según una fuente gubernamental, la inspección del trabajo realizó cinco inspecciones (tres panaderías y dos floristas) al mediodía. Sébastien Lecornu aseguró por la tarde que“no se ha reportado ningún incidente” controles realizados.

En la región parisina, en Vanves (Altos del Sena), el ex primer ministro y diputado macronista Gabriel Attal llegó incluso a ponerse detrás del mostrador de la panadería “Les Toqués du Pain” para atender a un cliente. “Sería un escándalo si hoy los inspectores de trabajo multaran a panaderos y floristas, espero que prevalezca la inteligencia colectiva”proclamó.

Estas dos escenas han exasperado a los dirigentes sindicales que hacen campaña para que se mantenga el 1 de mayo como día festivo. Poco antes de la salida de la manifestación, la secretaria general de la CFDT Marilyse Léon denunció la estrategia de “política de espectáculo” de Sébastien Lecornu y Gabriel Attal. “Los políticos que van a una panadería, creo que es parte de un espectáculo político que hoy no necesitamos. Necesitamos mostrar cuál es la realidad de un empleado de una panadería”declaró el líder del primer sindicato.

Por su parte, la secretaria general de la CGT Sophie Binet, interrogada sobre la apertura de empresas el 1 de mayo, denunció un “cacofonía gubernamental (OMS) dejado libre a la morosidad del empleador”.

Antes de la salida de la manifestación parisina, el líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, volvió a abordar el proyecto de ley macronista durante un discurso ante los manifestantes. “Cuando el partido del Presidente de la República propone derogar para el 1 de mayo la aplicación del feriado a panaderos y floristas, ¿realmente nos toman por imbéciles? (…) ¿Quién tiene la libertad de decirle que no a su jefe? “, preguntó Jean-Luc Mélenchon.

“Hoy estamos a menos de un año de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2027 (…) ¡Y estamos listos!”, también dijo. La jefa de los ecologistas, Marine Tondelier, ha aplastado al Partido Socialista (PS), donde no ve ningún “talento capaz de ganar solo”.

Por su parte, el primer secretario del PS participó este 1 de mayo en la manifestación en Amiens junto al alcalde de su campo, Frédéric Fauvet, recientemente elegido. Al final de la manifestación, arrojaron harina a Olivier Faure y los manifestantes gritaron “ el PS, afuera” y “Piérdete, sucio traidor », informan nuestros colegas de la radio local Ici Picardie. “¡He aquí un anarquista que perdió su vocación de panadero! »reaccionó el jefe del PS, según su entorno, quien precisó que “Se quitó la chaqueta y luego volvió a la manifestación”.

Varios cargos electos de su partido le dieron su apoyo, desde el líder de los diputados del PS, Boris Vallaud, hasta el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, pasando por el concejal de Montpellier, Michaël Delafosse. El año pasado, el 1 de mayo, fue el diputado socialista Jérôme Guedj quien sufrió una acogida hostil por parte de algunos manifestantes en París. En 2024, el fundador de la plaza pública, Raphaël Glucksmann, tuvo que ser expulsado de la procesión de Saint-Etienne.