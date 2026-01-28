Muerte de un transmisor en vivo en Kick: apertura de una investigación judicial contra la plataforma

Publicado el 27 de enero de 2026 a las 21:23 horas. Lectura: 1 min.







La fiscalía de París anunció este martes 27 de enero que abría una investigación judicial contra la plataforma Kick y sus responsables, contra quienes solicitó órdenes de detención, tras la muerte en vivo de un streamer en agosto de 2025.





El fiscal explicó en un comunicado que habían citado a los directivos de Kick a París, pero no se presentaron, de ahí estas órdenes de detención. Estos dos acusados ​​se encuentran actualmente en Australia, según una fuente cercana al caso.





Raphaël Graven, de 46 años, conocido con el seudónimo de Jean Pormanove, murió cerca de Niza durante una retransmisión en directo el 18 de agosto en la plataforma de vídeos australiana Kick. Ya había sido sometido a más de 12 días de imágenes en vivo que lo mostraban, junto con otro hombre, agredidos y humillados por dos personas.









El canal Jeanpormanove, seguido por cerca de 200.000 personas, muestra desde hace meses a Raphaël Graven insultado, golpeado, tirado del pelo, amenazado o incluso disparado sin protección con proyectiles de paintball. Contenido guionizado, según los promotores del canal. Se abrieron dos investigaciones.





Vínculos en estudio entre el camarógrafo y la plataforma





En Niza, dos sospechosos, los streamers Naruto y Safine, socios de Jean Pormanove, fueron puestos bajo custodia policial el martes. Están siendo interrogados por violencia en reuniones sin ITT, violencia en reuniones con armas sin ITT sobre menores de 15 años, abuso de debilidad, incitación al odio y discriminación por discapacidad, orientación sexual, grabación y difusión de imágenes de violencia.









En París, las audiencias de los dirigentes debían permitir “recoger observaciones sobre los hechos alegados” así como “sobre las medidas de cumplimiento que la sociedad Kick probablemente habría tomado desde la muerte de Jean Pormanove”.





Las investigaciones parisinas están ahora confiadas a un juez de instrucción, que debe “profundizar en el análisis de los diferentes esquemas y acuerdos financieros de la empresa”De nuevo “opaco en esta etapa”.









información judicial “También hay que aclarar los vínculos económicos” entre el “Camarógrafo fallecido y la plataforma”. “Se han identificado flujos financieros sospechosos, lo que hace sospechar de una financiación directa de este canal por parte de la empresa KICK y sus directivos”subrayó la fiscalía.