Irán y Rusia en “frente único” durante una reunión con Vladimir Putin

Un encuentro entre aliados. Vladimir Putin se reunirá este lunes 27 de abril con el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, en medio de un ballet diplomático para recabar apoyos en la guerra contra Washington, tras perderse una reunión con Estados Unidos el sábado en Islamabad. Al final de 40 días de combates entre Irán e Israel, aliado de Estados Unidos, y casi tres semanas después del alto el fuego obtenido, Moscú sigue siendo uno de los principales partidarios de la República Islámica.

El jefe de la diplomacia iraní llegó este lunes 27 de abril por la mañana a San Petersburgo, en el noroeste de Rusia, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. Debe ser recibido por el presidente ruso, según la agencia Tass citando al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Irán y Rusia presentes” un frente unido » frente a “ fuerzas hegemónicas globales » que se oponen a los países aspirantes « hacia un mundo libre del unilateralismo y la dominación occidental “, escribió el embajador iraní en Rusia, Kazem Jalali, en X. Afirma que Abbas Araghchi está haciendo este viaje ” como parte de la lucha diplomática encaminada a promover los intereses del país (Irán, nota del editor) y en un contexto de amenazas externas “.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores acusó este lunes a Estados Unidos de ser responsable del fracaso de las conversaciones de paz en Pakistán, tras su llegada a Rusia antes de reunirse con Vladimir Putin.

“ Los enfoques estadounidenses hicieron que la anterior ronda de negociaciones, a pesar de los intentos, no lograra sus objetivos debido a exigencias excesivas. “, dijo, citado por los medios estatales iraníes. También afirmó que “La seguridad del paso por el Estrecho de Ormuz es una cuestión global importante”mientras Estados Unidos e Irán continúan con sus bloqueos en este estrecho estratégico.

A falta de una reunión con los emisarios estadounidenses, el jefe de la diplomacia iraní está intensificando los contactos, centrados en la diplomacia paquistaní, que desempeña el papel de mediadora con Washington.

Al llegar a Islamabad el viernes, Abbas Araghchi habló con el poderoso jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, antes de dirigirse a Omán, donde se reunió con el sultán Haitham ben Tariq.

“ Como los únicos estados que tienen frontera con Ormuz, nos hemos centrado en garantizar un tránsito seguro, en interés de todos nuestros queridos vecinos y del mundo entero. », escribió el ministro iraní de Asuntos Exteriores en X después de su reunión con el sultán de Omán, sobre el estrecho bajo doble bloqueo iraní y estadounidense.

El ministro también habló por teléfono con su homólogo ruso, Hakan Fidan, antes de regresar a Pakistán y luego volar a Rusia.

Anteriormente, citando a Kazem Jalali, la agencia de noticias iraní Isna indicó que el jefe de la diplomacia iraní quería discutir con “ Funcionarios rusos sobre la última situación en las negociaciones. » con los Estados Unidos, añadiendo que debe presentar a los funcionarios rusos “ un informe sobre (EL) negociaciones » de paz.

Según la agencia iraní Fars esta vez, Teherán envió a través de Pakistán “ mensajes escritos » en Washington en su “ lineas rojas » en relación con su programa nuclear y el Estrecho de Ormuz. Según el medio estadounidense Axios, Irán ha transmitido a los Estados Unidos una nueva propuesta destinada a reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y, más tarde, a negociar la cuestión nuclear. Artículo transmitido por la agencia oficial iraní Irna en Telegram.

Los intentos de relanzar las conversaciones iniciadas a principios de abril en la capital paquistaní han fracasado hasta ahora ante la firmeza demostrada tanto por Washington como por Teherán. Donald Trump canceló el sábado el viaje previsto a Pakistán de su yerno Jared Kushner y su enviado especial Steve Witkoff.

“ Si quieren hablar, pueden venir a nosotros o pueden llamarnos. “, declaró el presidente estadounidense, afirmando que Estados Unidos “ norte’(eran) más que hacer » negociaciones directas con Irán.