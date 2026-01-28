Sólo quedan unos días para inscribirse en las listas electorales.





Aviso a los electores que planean votar en las elecciones municipales del 15 y 22 de marzo de 2026: solo les quedan unos días para registrarse en las listas electorales.





Así, a todos aquellos que acaban de mudarse, que están a punto de cumplir 18 años (y se han olvidado de hacer su censo ciudadano) o que nunca se han dado de baja del pueblo de su juventud, tenéis hasta el 6 de febrero para acudir a vuestro (nuevo) ayuntamiento, provistos de un documento de identidad y un comprobante de domicilio. Si no puede venir, que no cunda el pánico, la inscripción en línea también es posible, hasta el 4 de febrero. A continuación le indicamos cómo proceder para asegurarse de poder depositar una papeleta en las urnas el 15 de marzo.





• Criterios de elegibilidad





Un pequeño recordatorio sobre las condiciones de accesibilidad al voto nunca está de más. Todos los ciudadanos de nacionalidad francesa que disfruten de sus derechos civiles y políticos y que tengan al menos 18 años la víspera de las elecciones, es decir, a más tardar el 14 de marzo de 2026, pueden votar en las dos vueltas de las elecciones municipales.









Tenga en cuenta que las elecciones municipales, al igual que las elecciones europeas, también están abiertas a los ciudadanos de un país de la Unión Europea que residan en Francia.





Todos los jóvenes franceses que hayan completado su censo de ciudadanía a los 16 años quedarán automáticamente inscritos en las listas cuando alcancen la mayoría de edad, al igual que todas las personas que ya hayan adquirido la nacionalidad francesa. En otros casos, deberás realizar el proceso tú mismo.





• Asegúrate de estar registrado correctamente





Para evitar cualquier miedo el día de las elecciones, es posible comprobar el estado de su registro actual. Haber votado en el pasado no necesariamente garantiza que su registro aún esté actualizado. Una mudanza reciente, un cambio de estado civil o incluso la ausencia de confirmación pueden ser suficientes para justificar la eliminación de la lista electoral. Y esto, sin siquiera ser informado.





Para asegurarse de que su registro esté en debida forma, puede completar un formulario en el sitio web oficial de la administración francesa, indicando su identidad completa y su municipio de registro. Los servicios estatales le informarán directamente de su situación y de su colegio electoral. En caso contrario, contacta directamente con tu municipio, que podrá confirmar o desmentir tu presencia en sus listas.





• Inscripción online hasta el 4 de febrero inclusive





Puedes registrarte desde casa, en unos pocos clics, utilizando el teleservicio oficial del Estado. En este caso, tienes hasta el 4 de febrero. El servicio es gratuito, está abierto de forma continua y accesible desde un ordenador, tableta o smartphone.





Se requieren dos documentos: documento de identidad vigente y comprobante de domicilio con menos de tres meses de antigüedad (factura, recibo de alquiler, aviso fiscal, etc.), que deberán cargarse en la plataforma online. Después de la verificación, recibirá por correo una confirmación de su inscripción con la dirección de su colegio electoral.





• Inscripciones en el ayuntamiento o por correo hasta el 6 de febrero inclusive





Para los amantes del contacto humano, tenéis hasta el 6 de febrero para acudir a vuestro (nuevo) ayuntamiento y registraros. No olvides traer tu cédula de identidad y comprobante de domicilio con menos de tres meses de antigüedad.





También es posible enviar una carta a su ayuntamiento, en la que deberá facilitar un formulario Cerfa, previamente cumplimentado. El correo debe recibirse a más tardar el 6 de febrero.





• Tiempo adicional para algunos casos excepcionales





El plazo de inscripción se pospone excepcionalmente al 5 de marzo de 2026, para algunos casos especiales. En primer lugar, los jóvenes que no hayan completado un censo ciudadano y que cumplan 18 años entre el 7 de febrero y el 14 de marzo de 2026. Los que alcancen la mayoría de edad entre el 15 y el 21 de marzo también podrán votar, pero sólo en la segunda vuelta de las elecciones municipales de 2026, si se inscriben en el ayuntamiento a más tardar el 5 de marzo.









También pueden dar acceso a este plazo adicional determinados movimientos realizados después del 6 de febrero: los realizados tras una jubilación posterior al 6 de febrero o los motivados por motivos profesionales. En ambos casos, los familiares, domiciliados en el mismo lugar, también podrán inscribirse en el nuevo municipio hasta el 5 de marzo.





Finalmente, quienes adquirieron la nacionalidad francesa después del 6 de febrero o que tengan nuevamente derecho a votar después de haber sido privados de ella por decisión judicial también podrán beneficiarse de este plazo para inscribirse en las listas electorales.





En caso de error administrativo (no se realizó el registro administrativo, aunque se respetaron los plazos), es posible obtener la inscripción en las listas ante un tribunal judicial, hasta el 15 de marzo, día de la elección. A partir de entonces, no más excusas, ¡las urnas te esperan!