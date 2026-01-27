



El primer ministro británico, Keir Starmer, al unísono con varios líderes europeos, afirmó el viernes 23 de enero “insultante” Y “francamente espantoso” comentarios de Donald Trump afirmando que los aliados de la OTAN estaban “permanecieron un poco lejos de las líneas del frente” en Afganistán. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• Trump critica el papel de sus aliados de la OTAN en Afganistán





En una entrevista el jueves con el canal estadounidense Fox News, el presidente estadounidense criticó el papel de otros países miembros de la OTAN durante los 20 años de conflicto, asegurando que Estados Unidos no “Nunca los necesité”. “Dirán que enviaron tropas a Afganistán… Y es cierto, pero se quedaron un poco atrás, un poco lejos del frente”declaró, en referencia a la intervención de la coalición internacional liderada por Estados Unidos para expulsar a Al Qaeda de sus santuarios afganos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.









• Jueces más destacados “insultante” Las palabras de Trump





El primer ministro británico, Keir Starmer, se pronunció el viernes “insultante y francamente espantoso” los comentarios del presidente americano. El líder laborista rindió homenaje a los 457 soldados británicos que perdieron la vida durante la intervención en Afganistán entre 2001 y 2021 como parte de una coalición internacional liderada por Estados Unidos.





“No me sorprende que estos comentarios hayan causado tanto sufrimiento a los seres queridos de los muertos o heridos”declaró, añadiendo que si él mismo hubiera hecho tales comentarios, “Ciertamente me disculparía”. “Estamos muy orgullosos de nuestras fuerzas armadas y su servicio y sacrificio nunca serán olvidados”continuó. La cifra de muertos británica es la mayor detrás de la de Estados Unidos, que perdió más de 2.400 soldados en Afganistán. Más de 150.000 miembros de las fuerzas armadas británicas fueron desplegados en Afganistán entre septiembre de 2001 y agosto de 2021.









El ministro de Defensa, John Healey, y la ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, también recordaron las pérdidas británicas. El líder de la oposición conservadora Kemi Badenoch denunció el “comentarios vergonzosos” del presidente estadounidense, creyendo que “son objetivamente incorrectos, debilitan a la OTAN y denigran la memoria (de) los valientes soldados que sirvieron en este país”.





Incluso el líder del partido antiinmigración Reform UK, Nigel Farage, aunque ferviente partidario de Donald Trump, consideró que el republicano era ” error “. “Durante 20 años nuestras fuerzas armadas han luchado valientemente junto a las fuerzas estadounidenses”subrayó.





• “Estados Unidos ha hecho más por la OTAN que todos los demás”, responde la Casa Blanca









• París denuncia declaraciones “inaceptables”





Los comentarios del presidente estadounidense también provocaron reacciones en París. “Estas declaraciones inaceptables no requieren comentarios. Es a las familias de los soldados caídos a quienes el Jefe de Estado desea brindar consuelo y reiterar el reconocimiento y la memoria respetuosa de la nación”dijo el séquito del presidente francés.





Francia, que estuvo presente militarmente en Afganistán de 2001 a 2014 y tenía cerca de 4.000 soldados en este país en el momento álgido de la intervención de la OTAN, perdió 89 soldados. “Recordamos su sacrificio que inspira respeto”escribió la ministra francesa de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, en X.









• Alemania pagó “un precio muy alto”, recuerda Pistorius





El Ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, defendió la participación de la Bundeswehr en Afganistán y recordó la “precio alto” pagado por Alemania. “Nuestro ejército estaba listo cuando nuestros aliados estadounidenses solicitaron apoyo después del ataque terrorista islamista de 2001”dijo a través del canal WhatsApp de su ministerio.





Alemania pagó “Un alto precio por este compromiso: 59 militares y tres policías perdieron la vida en combates, atentados o accidentes”recordó el ministro. “Muchas personas heridas todavía sufren hoy las secuelas físicas y psicológicas de este período”según Boris Pistorius. “Les prometo: honraremos el compromiso y la valentía de nuestros soldados en Afganistán, independientemente de las críticas”continuó.





• Se exige “respeto” por los veteranos en otras partes de Europa





En el resto de Europa, la declaración de Donald Trump también fue duramente criticada. “Exijo y espero respeto en todas partes para los veteranos del ejército polaco, los veteranos de misiones en el extranjero, los veteranos que han demostrado lo admirablemente que saben servir a la patria y a nuestros compromisos aliados”dijo a los periodistas el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, recordando que 43 soldados polacos habían muerto en misiones en Afganistán.





La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, juzgada “intolerable” El cuestionamiento de Donald Trump sobre el papel de los aliados de la OTAN. “Entiendo que los veteranos daneses dijeran que no hay palabras para describir cuánto duele”escribió el Primer Ministro en Facebook. Los veteranos daneses convocan una marcha silenciosa el sábado 31 de enero en Copenhague para protestar por los ataques de Trump.





Según las Fuerzas Armadas danesas, 44 soldados daneses murieron en Afganistán: 37 murieron en combate y otros 7 murieron debido a enfermedades, accidentes u otras lesiones. “Dinamarca es uno de los países de la OTAN que mayores pérdidas per cápita ha sufrido”subraya el Primer Ministro danés.





El jefe de la diplomacia italiana también publicó un mensaje en “a los 53 soldados italianos” muerto en Afganistán después de que Donald Trump cuestionara el papel de los aliados de la OTAN en este país. “Rindamos homenaje a los 53 soldados italianos que cayeron durante la misión en Afganistán. Y rindamos homenaje también a los 723 soldados heridos en Afganistán y también a todos los italianos que participaron en la misión”.escribió Antonio Tajani.