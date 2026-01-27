La llegada de ICE a los Juegos Olímpicos de Milán genera polémica en Italia





¿Se ha movilizado ICE, la muy controvertida policía de inmigración estadounidense, para los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia? Una pregunta a la que Giuseppe Sala, alcalde de Milán, ciudad anfitriona de la competición deportiva, que se celebrará del 6 al 22 de febrero, tiene ya una respuesta: “No son bienvenidos. »









El rumor ha aumentado en los últimos días en Italia, no sin despertar revuelo entre la oposición. Si el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, hubiera respondido primero “ no (tener) conocimiento » De esta posible presencia, la policía de inmigración de Estados Unidos confirmó finalmente su llegada, este martes 27 de enero. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• El ICE confirma el rumor de su presencia en los Juegos Olímpicos





Los rumores han sido validados al otro lado del Atlántico. Agentes de inmigración estadounidenses viajarán en misión de apoyo a Italia para los Juegos Olímpicos de Invierno. “En los Juegos Olímpicos, el Servicio de Seguridad Nacional (HSI) de ICE apoyará al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU., así como a la nación anfitriona, para evaluar y mitigar los riesgos relacionados con las organizaciones criminales transnacionales”dijo ICE en un comunicado. El Departamento de Seguridad Nacional de ICE lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo a nivel internacional, según el sitio web de la agencia federal.





El vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, también estarán en Italia para la ceremonia de apertura en Milán el 6 de febrero.









• Malestar dentro del gobierno italiano





Un anuncio que desacredita en parte a las autoridades italianas. De hecho, inicialmente habían negado la presencia de agentes de ICE durante el encuentro deportivo.





Cuestionado este fin de semana por periodistas sobre la hipótesis de la llegada de agentes del ICE a Milán-Cortina, el Ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, compartió su ignorancia, como señaló el sábado el periódico “Rai News”: “Para ser honesto, no lo sé. Un primer control realizado con el prefecto y los cuestores no revela esto. Sin embargo, esto no significa que deban discutirse peligros o escenarios específicos. »





Sin embargo, se demoró, indicando que si ese fuera realmente el caso, “Las delegaciones extranjeras eligen por sí mismas, dentro del marco de su propio sistema, a quién contactar para garantizar la seguridad de las delegaciones. No veo cuál es el problema, es completamente normal. La coordinación de la seguridad, por supuesto, sigue estando a cargo de las autoridades nacionales”.









Además, según un Según la investigación del diario “Il Fatto Quotidiano”, los agentes del ICE ya están permanentemente presentes en la sede de Roma.





• Un rol “no operativo”





Posteriormente, el Ministerio del Interior intentó restar importancia al papel de ICE en los Juegos Olímpicos, sugiriendo que los agentes sólo ayudarían a garantizar la seguridad de la delegación estadounidense.





El lunes, el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, subrayó que “El ICE como tal nunca operará en Italia, porque la gestión del orden público, la inmigración y la seguridad es responsabilidad de nuestras fuerzas policiales”.





“Si alguna vez llegaran, de forma completamente hipotética, unidades aisladas pertenecientes a organizaciones de seguridad estadounidenses, en cualquier caso se desplegarían de forma funcional y no operativa”dijo a los medios italianos.









“Obviamente ICE no realiza operaciones migratorias en el exterior”confirmó la agencia estadounidense, precisando que “todas las operaciones de seguridad quedan bajo la autoridad de Italia”.





Por su parte, el presidente de la región de Lombardía, Attilio Fontana, en el norte del país, que acoge parte de las competiciones, declaró que la intervención del ICE se limitaría a la vigilancia de JD Vance y Marco Rubio: “Será sólo un papel defensivo, pero estoy convencido de que no pasará nada”. Pero su equipo emitió más tarde un comunicado diciendo que no tenía información sobre su presencia y que estaba respondiendo a una pregunta hipotética.





• La oposición se enciende





“Está claro que no son bienvenidos en Milán, no hay duda”afirmó el alcalde de la capital económica italiana, Giuseppe Sala, en la radio RTL 102.5. Estimó que la presencia durante los Juegos Olímpicos Milán-Cortina de este “milicia que mata” Y “entra en los hogares de las personas emitiendo una autoautorización” era un ” asunto “.





El ICE está en el centro de graves polémicas en Estados Unidos, mientras dos ciudadanos americanos fueron asesinados por sus agentes en Minneapolis (Minnesota) y la policía organiza importantes redadas antiinmigración en todo el país, llegando incluso a detener a niños.





Cuando aún flotaban dudas sobre la presencia de ICE en Milán, la senadora Cristina Tajani, del Partido Demócrata, destacó que la imagen violenta de ICE era “lejos del espíritu de inclusión y convivencia en la diversidad que pretenden promover los Juegos Olímpicos”y que la presencia de una organización tan controvertida corría el riesgo de dañar la imagen internacional de los Juegos.





La misma historia con la jefa del grupo AVS en la Cámara de Diputados, Luana Zanella, que había exigido una “negación” al Ministro del Interior, al tiempo que teme un ataque a la soberanía del país.





Las preguntas sobre las misiones y los métodos de coordinación con las fuerzas italianas están invadiendo el debate público en Italia.