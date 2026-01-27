Primarias de izquierda: François Ruffin confirma que efectivamente será candidato

Publicado el 26 de enero de 2026 a las 21:03 horas. Lectura: 1 min.







El diputado de Picardía, François Ruffin, confirmó el lunes 26 de enero en una entrevista con “Libération y TF1” que sería candidato en las primarias unificadas de la izquierda, al igual que Marine Tondelier por los Ecologistas y Clémentine Autain por el Después, que tendrá lugar el 11 de octubre. “Las primarias están confirmadas: será el 11 de octubre. Y sí, como era de esperar, seré candidato”indica el fundador del Debout! en “Liberación”.









Los participantes en esta primaria -en la que no participarán ni Raphaël Glucksmann ni Jean-Luc Mélenchon- anunciaron este fin de semana que se celebraría el 11 de octubre. “Sucederá”asegura François Ruffin en “Libération”, sin precisar si podría ser candidato en caso de que no se celebraran las primarias.





“Y no daré marcha atrás: una vez que haya reunido 500 alcaldes y 100.000 seguidores, 100.000 ciudadanos patrocinadores, seré candidato a las elecciones presidenciales”añade. “Voy a ganar y, sobre todo, a ayudar a los franceses a ganar”insistió en TF1.









“Una nueva abolición de privilegios”





En mayo de 2025, el ex Insoumis, que rompió violentamente con el LFI durante las elecciones legislativas de 2024, ya había convocado unas primarias y había anunciado que sería candidato. Desde entonces, el diputado por Somme, con tres victorias en su circunscripción desde 2017, dos de ellas contra la Agrupación Nacional, ha lanzado en particular su movimiento Debout, una versión nacional de su pequeño partido Picardie Debout.









A menudo criticado por sus dificultades para integrarse en un colectivo, se ha convertido en uno de los principales defensores de las primarias, que desea ser “rebosar”. Y seguir contactando a Jean-Luc Mélenchon y Raphaël Glucksmann para que puedan participar. “¿De qué tienen miedo? ¿Del voto, de la gente de izquierda, de sus electores? »dice en “Libération”.





En caso de victoria en las elecciones presidenciales, el ex periodista, de 50 años, promete “una nueva abolición de privilegios”. “El ejemplo vendrá desde arriba: soy el primer diputado con el salario mínimo, seré el primer presidente con el salario mínimo. Pagaré mis facturas de electricidad como De Gaulle y compraré mis platos en el supermercado como su esposa Yvonne. Ahorraremos veinte millones de euros en el presupuesto del Eliseo, cuatrocientos puestos de enfermería. Es un símbolo.”promete. Y para agregar, en TF1: “Yo no nací para esto, de niño no soñaba con ser presidente, pero me siento habitado por mil voces, mil vidas, mil rostros”.





El cofundador del Après Clémentine Autain, que también rompió con La France Insoumise, y el jefe de los ecologistas Marine Tondelier ya han anunciado su candidatura en el marco de estas elecciones primarias, donde el jefe del PS Olivier Faure desea involucrar a los socialistas.