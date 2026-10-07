¿Una cumbre Putin-Xi-Trump para “promover la paz”? Esta tentación de Yalta no augura nada bueno.

La escena tiene lugar el 1ejem Octubre en el Valdaï Club, un think tank moscovita cercano al Kremlin. Vladimir Putin es interrogado por Wang Huiyao, director de un instituto chino, el Centro para China y la Globalización, portavoz no oficial de Beijing. Preguntó al líder ruso si, con motivo de la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec), que se celebrará en noviembre en Shenzhen (sur de China), podría reunirse con el número uno chino, Xi Jinping, y con el presidente estadounidense, Donald Trump, en una reunión a tres bandas destinada a “promover la paz”. Putin responde amablemente que tal reunión tripartita “es posible” y depende de la potencia invitante: la China de Xi Jinping. ¿Es esta central pública teledirigida un globo de prueba? ¿Un llamado a organizar una cumbre de este tipo al margen de Apec? ¿O ya existe una forma de preparar opiniones para un “golpe” diplomático sin precedentes?

Sabremos con bastante rapidez si tal evento es posible, pero es difícil no pensar, en este momento, en la conferencia de Yalta, que, del 4 al 11 de febrero de 1945, reunió al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, al líder soviético Joseph Stalin y al primer ministro británico Wi…