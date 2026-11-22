Cachemir reconfortante, lujo vintage y armarios atemporales: a medida que se acercan las vacaciones de fin de año, la moda sigue haciéndonos soñar. Entre colaboraciones y pop-ups de temporada, estas cinco novedades te dan las primeras ideas para regalar y, sobre todo, ganas de darte un capricho.

El armario de cachemir diseñado por Gucci Westman para Linnea Lund. LINNEA LUND

¿Quién no ha soñado alguna vez con bajarse de un avión después de un largo vuelo sin parecer recién levantado de la cama? Gucci Westman conoce bien el problema. Acostumbrada a viajar por el mundo, la maquilladora estadounidense, fundadora de Westman Atelier, ha desarrollado una idea muy precisa del vestuario de viaje ideal.

Hoy ofrece su versión con Linnea Lund, la marca de cachemir creada por Charlotte Björklund, de la que es cliente fiel. Juntos, imaginaron tres prendas de cachemira de cuatro capas (y, por tanto, gruesas) disponibles en un azul medianoche intenso: una sudadera con capucha con cremallera, una camiseta sin mangas y unos pantalones suaves. Un decorado pensado para cruzar husos horarios, o soñar cómodamente con escapar de casa, junto al fuego.

◗ Colección Linnea Lund x Gucci Westman, desde 245€.

El pop-up Collector Square en el Samaritaine. LA SAMARITAINA / PLAZA DEL COLECCIONISTA

No hay nada más bello que un bolso de lujo icónico conservado durante toda la vida, que adquiere una pátina con el tiempo, atraviesa épocas y modas, evocando, años después, momentos importantes de una vida. Pero aún así tienes que poder permitírtelo. Ya sea para soñar o para hacerse con un modelo que no se encuentra en las tiendas, habrá que acudir a Collector Square, un especialista francés en artículos de segunda mano de lujo, instalado en La Samaritaine hasta el 5 de enero de 2027. En el segundo piso del edificio histórico, los amantes de las bellas piezas descubrirán una selección de artículos de cuero, joyas y relojes, elegidos por su rareza y su estado de conservación. Entre los modelos: los legendarios bolsos Birkin y Kelly de Hermès, algunos de los cuales se han convertido en piezas de colección.

Cachemir con motivos de intarsia de Leret Leret. LERET LERET

Verduras, una canasta de baloncesto, una serpiente o una gran carita sonriente: los tejidos de Leret Leret nunca pretendieron ser clásicos. Fundada en 2019 por Andrea, Alesia y Edouard Leret, hermanos franco-venezolanos criados en Caracas, la marca se especializa en tejidos de punto con patrones de intarsia gráficos y traviesos. Confeccionadas con cachemir mongol y producidas en series muy limitadas, las creaciones juegan con colores, volúmenes y referencias a la infancia que se podrán descubrir hasta el 24 de diciembre en un pop-up parisino situado en el Marais. Incluye todos los modelos emblemáticos de la marca y la posibilidad de personalizar determinadas piezas.

◗ Pop up Leret Leret, 37, rue Debelleyme, París-3mi.

La colaboración Sézane x Lucia Zolea. SEZANE

La estética es absolutamente deliciosa, muy retro, evocando imágenes de piezas extraídas de un ático o del armario de un antepasado. Para las celebraciones de fin de año, Sézane cruzó su mirada con la de Lucia Zolea, fotógrafa, estilista y coleccionista estadounidense apasionada por la ropa vieja, las joyas antiguas y los materiales bellos. Un universo que evidentemente no es ajeno al de Morgane Sézalory, cuyas primeras creaciones ya se inspiraban en el vintage. De este encuentro nació una colección romántica, donde vestidos de encaje, blusas con volantes y cuellos trabajados se mezclan con el terciopelo y la seda. El crudo se despierta con toques de caqui, azul esmerilado y cobre, también disponibles en el armario infantil. Las joyas, extraídas del mundo marino querido por Lucia Zolea, toman la forma de una concha y dan ganas de vestirse para las fiestas tanto como para regalar e ir de compras durante todo el invierno.

Andiata celebra su 40 cumpleaños. ANDIATA

En 1986, Tarja Rantanen tenía una idea bastante clara de la ropa que quería usar. Al no poder encontrarlos, esta finlandesa decidió crearlos ella misma fundando Andiata. Durante la década de 1990, sus impecables trajes de pantalón atrajeron a toda una generación de mujeres activas. Desde entonces, la marca ha ampliado su guardarropa. Discreta en Francia, esta casa cultiva una elegancia que bebe tanto de la sobriedad escandinava como de las siluetas de los años 1940 y 1950. Sophia Loren, Grace Kelly y las parisinas se encuentran entre las referencias del fundador, que presta especial atención a las proporciones, los materiales y la forma en que una prenda acompaña al cuerpo. Las lanas y pieles proceden de proveedores europeos, mientras que parte de la fabricación se realiza en su taller de Helsinki. Hoy, apoyada por su hija Matilda Morelius, Tarja Rantanen continúa diseñando dos colecciones al año, manteniendo a raya las tendencias efímeras para honrar una historia de transmisión, desde su marca hasta su ropa.