El presidente turco de la COP31 reconoció, el domingo 22 de noviembre, la falta de acuerdo entre los países sobre el proyecto de decisión final de la conferencia sobre el clima, rechazado por algunos países por no mencionar los combustibles fósiles. “Parece que algunos partidos se oponen a este texto” y, a falta de consenso, la “No se han adoptado decisiones”admitió Murat Kurum durante una sesión plenaria.

De hecho, la Unión Europea se opuso a la adopción de un proyecto de decisión final. “No aprobaremos una decisión… que ni siquiera mencione los combustibles fósiles, que son el principal motor del cambio climático”anunció en sesión plenaria el ministro irlandés del Clima, Darragh O’Brien, cuyo país ocupa actualmente la presidencia de la UE. “Creo que esta COP ha sido tomada como rehén por los estados petroleros”dijo en Antalya (Türkiye), pidiendo una “reiniciar”

Las presidencias turca y australiana de la principal conferencia climática de la ONU publicaron el domingo un nuevo proyecto de decisión final que aún no menciona explícitamente los combustibles fósiles pero que contiene un llamado a la electrificación. Una versión final, que contenía cambios cosméticos, se publicó en el último minuto antes de que los países se reunieran en plenaria.

Si bien la conferencia de la ONU ya había hecho saltar por los aires el calendario oficial, había una “posibilidad muy real” que termine sin acuerdo, afirmó a la AFP un responsable de la Unión Europea. “Creo que estamos retrocediendo. Hoy soy más pesimista que ayer”aseguró. “La situación es difícil y el resultado incierto”añadió una fuente alemana. A continuación, la representante de Panamá indicó que su país también se opondría formalmente a la adopción del texto.

Michael Joseph, ministro de Medio Ambiente de Antigua y Barbuda, un país caribeño, dijo que él también “muy decepcionado por la forma que adopta el texto”pero las negociaciones continuaban, aclaró.

La propuesta de decisión final. “nos lleva de regreso” y representa un paso atrás “inaceptable”afirmó la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut. “El tiempo corre y la cuenta aún no ha llegado”indicó en un comunicado enviado a la prensa, denunciando en particular la ausencia de cualquier mención a la salida de los combustibles fósiles.

Elaborado por las presidencias turca y australiana, el proyecto de decisión final aún no contiene un llamamiento explícito a abandonar el carbón, el petróleo o el gas fósil, cuyo uso es la principal causa del cambio climático. Se contenta con una discreta alusión al resultado de la COP28 de Dubái, que en 2023 llamó por primera vez a los países del mundo a abandonar los combustibles fósiles.

Este texto también pide acelerar el uso de tecnologías de captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS), promovidas por las empresas de petróleo y gas, otra manzana de la discordia.

Anunciada primero a las 9.00 y luego a las 10.00 hora local (8.00 y 9.00 en Francia), una sesión plenaria con los cerca de 200 países reunidos en Antalya fue aplazada hasta última hora de la mañana de este domingo. Naciones del Pacífico, Europa y América Latina han seguido exigiendo en los últimos días que los combustibles fósiles sean mencionados explícitamente en el texto final. Pero los productores de hidrocarburos, encabezados por Arabia Saudita, se oponen a ello. Muchos negociadores ya se han ido, lo que aumenta el riesgo de que haya un número insuficiente de participantes para aprobar un acuerdo a nivel legal.

Sin embargo, el proyecto de decisión contiene el objetivo, apoyado por Turquía, de aumentar “La participación de la electricidad en el consumo total de energía final alcanzará el 35% a nivel mundial para 2035”asociado con los esfuerzos por aumentar el uso de “energía limpia”.

La ONG 350.org denunció este proyecto de decisión final, en particular el llamamiento a desarrollar tecnologías de captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS). “Nuestros líderes están a punto de caer en la trampa” captura de carbono, “engaño” impulsado por la industria de los combustibles fósiles, lamentó Sara Shaw, dirigente de esta organización ecologista.

Las expectativas eran limitadas antes de esta gran reunión de la ONU, pero Turquía espera concluirla con avances frente a la emergencia climática, en la que el planeta sufre cada vez más los efectos del calentamiento provocado por el hombre. Aún está lejos de alcanzarse un acuerdo sustancial, en un contexto geopolítico difícil, marcado por el aumento de los precios de la energía vinculado a la guerra en Oriente Medio. Y en ausencia una vez más de Estados Unidos.

Otro tema muy debatido: la financiación que los países desarrollados, históricamente responsables de la mayoría de las emisiones, se han comprometido a proporcionar a los países en desarrollo para ayudarles a luchar contra los efectos del cambio climático. Los europeos habían advertido antes de la COP que no tenían intención de proporcionar financiación adicional, sino simplemente de garantizar compromisos pasados.

El borrador de compromiso de este domingo plantea finalmente la cuestión, también controvertida, del calendario de publicación de los próximos informes del IPCC, el grupo de científicos que trabaja bajo los auspicios de la ONU. El texto enfatiza “la importancia” de estos informes para el próximo “evaluación global” de los esfuerzos de los países para limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero, prevista para 2028. India y Arabia Saudita prefieren esperar hasta 2029 para estos informes.

El borrador del acuerdo también enfatiza la importancia de limitar el calentamiento global a 1,5°C en comparación con el período 1850-1900, una demanda importante de las pequeñas islas amenazadas por el aumento del nivel del mar.