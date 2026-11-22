¿Has recibido alguna noticia en los últimos dos días? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” te ofrece un resumen de las principales informaciones para recordar del sábado 21 y domingo 22 de noviembre.

El diputado de Somme, François Ruffin, anunció el sábado que retiraba su candidatura a las elecciones presidenciales, tomando nota de “el punto muerto” de su campaña por no haber logrado imponer la organización de una “gran primaria” de toda la izquierda. Cinco meses antes de las elecciones presidenciales, “Los aparatos rechazaron esta gran primaria y se establece el duelo de las dos izquierdas irreconciliables”lamenta el ex rebelde en su comunicado de prensa.

En este comunicado de prensa, el diputado de Picard no apoya a ningún candidato y se contenta con “Sinceramente deseo mucha suerte y buena campaña” a “Los candidatos de izquierda siguen en carrera” quien debe “actuar con responsabilidad” Y “realizar un proyecto con vocación mayoritaria” frente a un RN “a las puertas del poder”.

La COP31, la conferencia de la ONU sobre el clima más larga de la historia, no logró este domingo en Turquía adoptar un proyecto de decisión final que omitía los combustibles fósiles, tras su rechazo por parte de la Unión Europea y otros países. El presidente turco de la COP31 se vio obligado a admitir su fracaso en la adopción de la propuesta de declaración política que había preparado con la presidencia australiana de las negociaciones y que debía servir como principal resultado de la conferencia.

Los investigadores europeos encargados de investigar las sospechas de uso fraudulento de fondos del Parlamento Europeo descubrieron durante esta búsqueda una copia de un correo electrónico de un funcionario de la secretaría general del Ministerio del Interior dirigido a su jerarquía. La funcionaria relató su audiencia ante la brigada financiera anticorrupción de la policía judicial de París en una investigación sobre sospechas de financiación ilegal de las campañas electorales de RN. Sin embargo, tres personas, entre ellas el prefecto Moutouh, tuvieron acceso a este correo electrónico confidencial.

“Nunca he recibido información confidencial y nunca he solicitado información confidencial”aseguró Marine Le Pen este domingo. “No puedo decirle esto porque la investigación está en curso”respondió sin embargo, cuando se le preguntó sobre posibles beneficiarios en la RN y en su entorno.

¿Grabará Emmanuel Macron en la Constitución una “regla de oro” ¿presupuesto? El proyecto, mencionado en el periódico “La Tribune Dimanche”, le permitiría abandonar el Elíseo con una medida emblemática y tranquilizadora para los mercados, pero también es objeto de burlas por su llegada tardía ante una deuda pública cada vez más abismal desde 2017. El Jefe de Estado está considerando convocar al Congreso en Versalles, que reúne a diputados y senadores, para aprobarlo. “Grial” de ortodoxia financiera que rige los déficits públicos y que ha dado fama a Alemania pero sigue siendo una serpiente marina en Francia.

La votación podría tener lugar ya en enero, cuatro meses antes del final del mandato de cinco años. La candidata del Agrupación Nacional, Marine Le Pen, acogió con agrado la idea y la afirmó como la primera. “Lo pedimos. Sería una pena que no la apoyáramos. Estoy encantado de que Emmanuel Macron haya escuchado a Jordan Bardella”declaró en France 2 y France Inter. El candidato de LR, Bruno Retailleau, por su parte, quería que se celebrara un referéndum sobre esta cuestión. Los candidatos del bloque central, Edouard Philippe y Gabriel Attal, también prevén el establecimiento de una regla de oro presupuestaria, de una forma u otra.

El sábado, Gabriel Zucman organizó la primera “Cumbre contra la oligarquía” en el Théâtre de la Concorde de París, donde estuvo presente “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”. Reunidos bajo el patrocinio del economista, investigadores, filósofos y políticos discutieron sobre la mejor manera de luchar contra la riqueza extrema y sus efectos nocivos para la democracia.

Un acontecimiento que se enmarca en un regreso mediático en Francia, en particular al aparecer en la portada de “New Obs” con una entrevista exclusiva. Tras el fracaso de su impuesto sobre la riqueza de los multimillonarios en California, el economista conocido por el impuesto que lleva su nombre cree que los ultrarricos forman una oligarquía que perturba el funcionamiento de nuestras democracias. Es en este contexto que pide limitar su influencia política y hacer que contribuyan más a reponer las arcas estatales. Un tema que pretende defender en la campaña presidencial francesa.