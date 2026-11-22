Según el semanario dominical, Emmanuel Macron consideraría recurrir a un proyecto de ley constitucional aprobado en los mismos términos en 2011 por ambas cámaras, por iniciativa del gobierno de François Fillon. Pero el proceso de reforma constitucional no pudo completarse. Por motivos políticos, el entonces presidente, Nicolas Sarkozy, no dio seguimiento al texto y el Congreso no pudo tomar una decisión.

Este proyecto de ley de 2011 preveía la definición de trayectorias plurianuales para restablecer el equilibrio de las finanzas públicas. Los presupuestos del Estado y de la Seguridad Social deberían haber seguido estas trayectorias, al igual que las autoridades locales. “La “regla de oro”, o los reyes de la soberbia”luego rascó al editorialista de “Le Monde” Gérard Courtois, enfatizando que esto “éxito veraniego de las discotecas políticas” en realidad no miré “sin restricciones rigurosas”.

¿Entonces es una mala idea? Alemania, un país considerado modelo en la materia, ciertamente tiene una regla de oro. Pero hoy en día esto se evita en gran medida debido a su situación presupuestaria. Además, el Pacto Europeo de Estabilidad ya impone a los Estados de la Unión Europea una especie de regla de oro con un déficit que debe ser inferior al 3%, obligación que actualmente no respeta Francia, que está bajo vigilancia por déficit excesivo.

Sin embargo, la regla de oro es una serpiente de mar en el debate político francés y ya no podemos contar las veces que se ha hecho una propuesta en este sentido. Última hasta la fecha, ¿podría tener éxito la reflexión de Emmanuel Macron? Según “la Tribune Dimanche”, el primer ministro Sébastien Lecornu empezó a probar con sus interlocutores la idea de un Congreso en Versalles, a petición del Jefe de Estado. Es irónico si recordamos que el inquilino de Matignon había rechazado el pasado mes de abril la petición del Medef de aplicar esta famosa restricción presupuestaria…

¿Vio el presidente esto como una forma de terminar su segundo mandato con estilo? Después de todo, tres cuartas partes de los franceses están a favor de incluir una regla de oro presupuestaria en la Constitución, según una encuesta de Odoxa. Sobre todo porque Macron logró reunir la mayoría de tres quintos de los parlamentarios necesaria para aprobar el proyecto de ley constitucional. De hecho, varios candidatos de derecha y de extrema derecha están a favor de introducir tal medida.

“Feliz de que el Jefe de Estado parezca haber accedido a nuestra petición de incluir una regla de oro presupuestaria en la Constitución”reaccionó rápidamente el presidente del Rally Nacional, Jordan Bardella, prometido a Matignon en caso de victoria de Marine Le Pen en las elecciones presidenciales. El 5 de noviembre pidió a Emmanuel Macron que iniciara urgentemente una reforma de la Constitución para incluir una regla de oro. La propia candidata de extrema derecha se mostró favorable a este principio, dando un giro de 180 grados con respecto a sus posiciones pasadas – “Esta famosa “regla de oro”, que obviamente no reducirá en modo alguno los déficits porque no es con palabras sino con acciones como se avanza, pesará por otra parte sobre la gente como una auténtica regla de plomo”dijo en 2012.

Frente al deslizamiento de las finanzas públicas y de la deuda, la cuestión de la regla de oro presupuestaria también se encuentra en diferentes formas en las propuestas de los candidatos macronistas –Gabriel Attal y Edouard Philippe– así como de la derecha –Bruno Retailleau y David Lisnard–. ¿Hacia un gran acuerdo entre la macronie y la RN? “Pasemos a la cara lunar de un Presidente sin aliento que imagina que todavía tiene legitimidad para cambiar la Constituciónlamenta en X Eric Coquerel, diputado rebelde y presidente del comité de finanzas de la Asamblea Nacional. Pero lo peor es querer impulsar aún más una política de austeridad que ya ha empujado al país contra la pared y provocado una casi recesión. » La regla de oro presupuestaria, ¿un nuevo debate de campaña presidencial?