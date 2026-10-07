“En el caso Bardella, la justicia puede y debe actuar rápidamente”

“Lo falso es capaz de un número infinito de combinaciones; pero la verdad sólo tiene una manera de ser” : No hay mejor exergo que esta fórmula de Jean-Jacques Rousseau para ilustrar el proceso judicial que enfrenta ahora a Mediapart con Jordan Bardella. Se presentan a la opinión pública dos narrativas radicalmente incompatibles.

Por un lado, Mediapart afirma haber encontrado y autentificado escritos antisemitas atribuidos a Jordan Bardella, que datan del inicio de su implicación política. El periódico publica documentos, respaldados por un informe de un alguacil, que afirma estar basados ​​en fuentes humanas precisas y consistentes. Por otro lado, Jordan Bardella niega ser el autor de estos escritos, denuncia falsificaciones y emprende acciones legales.

Están en marcha tres cuentas atrás que no obedecen a las mismas exigencias ni al mismo ritmo: el tiempo mediático, el tiempo judicial y el tiempo democrático. El tiempo mediático es el del momento y de la comunicación. Desde la publicación del artículo, las declaraciones perentorias de figuras políticas se han sucedido en una u otra dirección. Las redes sociales se desatan y radicalizan el debate en torno a cada una de las dos historias.

El tiempo judicial es el de la prueba. Jordan Bardella anunció por primera vez la presentación de una denuncia pública por difamación. Este procedimiento conducirá automáticamente –sin investigación– al procesamiento de los periodistas ante el tribunal penal. El juicio no se celebrará hasta dentro de dos años. Tras la segunda publicación de Mediapart, Jordan Bardella ordenó a su abogado iniciar una acción penal por falsificación y uso de falsificación. Este procedimiento, a diferencia del primero, dará lugar a la apertura inmediata de una investigación preliminar y, por tanto, a investigaciones sobre la autenticidad de las declaraciones que se le atribuyen.

El momento democrático, por fin, es el de las elecciones presidenciales. En menos de siete meses, los franceses serán llamados a las urnas. En la era de la posverdad, una de las cuestiones esenciales de esta campaña es la calidad del debate público, que sigue siendo uno de los requisitos previos de la democracia.

Por eso la justicia debe actuar con rapidez. No para satisfacer la impaciencia de los medios. No favorecer a uno u otro de los protagonistas. Pero permitir que los hechos –hoy presentados por algunos como partidistas– se establezcan antes de que el debate democrático al que se refieren haya producido sus efectos.

La verdad judicial nunca es absoluta. Sin embargo, es el único que puede establecerse al final de un procedimiento estructurado donde las pruebas se discuten de manera independiente y contradictoria. Las circunstancias invitan a ello en poco tiempo, porque, a diferencia de los asuntos político-financieros que requieren investigaciones delicadas ante delitos encubiertos, la investigación a realizar no es muy compleja.

Identificar el origen de estos mensajes, valorar los datos digitales, escuchar a quienes los poseen, recoger las explicaciones del denunciante, comparar los testimonios con las huellas digitales: si el sistema de justicia se da los medios, estas tareas pueden realizarse en unas pocas semanas.

Al optar por actuar basándose en la falsedad y no únicamente en la difamación, Jordan Bardella optó por una estrategia arriesgada. Si el procedimiento finalmente le resulta favorable, podrá beneficiarse políticamente legítimamente de él. Pero si, por el contrario, resulta perjudicial para él, estará menos justificado para impugnar la independencia de los magistrados, ya que ahora depende de ellos para limpiar su honor moral y político.

La cuenta regresiva ha comenzado: corresponde a los tribunales decidir y a los votantes votar.

EXPRESO ORGÁNICO

Mathias Chichportich Es abogado judicial, especialista en derecho penal y derecho de medios de comunicación.