Núñez, Geffray, Lecornu: tres ministros abrumados por la movilización del bachillerato

Y de repente este miércoles 7 de octubre el gobierno cambia (un poco) de postura. Porque desde hace tres semanas y el inicio de las movilizaciones estudiantiles de secundaria, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, y en general el gobierno de Sébastien Lecornu han sido señalados por su gestión de los bloqueos de escuelas secundarias. Y su retórica centrada en la seguridad. Al mismo tiempo, muchos estudiantes de secundaria resultaron heridos durante acciones policiales, en Tours o en Val-d’Oise; Hasta la fecha, el IGPN –el departamento de policía– ha abierto dieciocho investigaciones.

El día después del “Acto III” de la movilización, y en vísperas del “Acto IV”, el gobierno parece optar por otro tono. Las acusaciones de“instrumentalización” por “LFI y sus representantes ultraizquierdistas” son menos audibles; Los anuncios de Laurent Nuñez en materia de mantenimiento del orden pretenden ser más cautelosos; el ministro de Educación, Edouard Geffray, opta por abrir una “espacio democrático” en las escuelas secundarias; Finalmente, Sébastien Lecornu envía una primera señal con un discurso de Matignon, en particular sobre las movilizaciones. Un notable cambio de actitud para tres ministros en primera línea.

Después de muchos programas de radio y televisión durante las últimas dos semanas, el Ministro del Interior cambió ligeramente su tono este miércoles y anunció en RTL que suspendía el uso de granadas paralizantes. “ASSD (…) para el movimiento escolar secundario”. Al menos, “es hora de entender lo que pasó” en Lens, donde a un colegio de secundaria le arrancaron la mano con un arma de este tipo. Durante varios años, había repetido que“sin instrucciones de restricción” fue entregado a la policía, que era importante que “pueden tener toda la gama de armas intermedias a su disposición” y el no contaba “para disculparse” a las familias de los estudiantes de secundaria heridos.

Este anuncio al menos le permite cambiar la imagen de su póliza. En RTL, entonces en la Asamblea, transmitió la petición del Presidente de la República, que lo convocó junto con otros ministros para hablar de la movilización de los escolares: “ser empático”, “insistir en la exigencia de proporcionalidad” en intervenciones y “documento”. En el entorno del ministro aseguramos que la suspensión de esta arma “No es un cambio de doctrina. » “La idea” seguiría igual: “intervenir cuando haya violencia, siempre de forma graduada y supervisada. »

Una “gradación” golpeada de frente en los últimos días por los vídeos de represión policial, que muestran a un joven con un ojo en Tours u otro con la mandíbula rota. Hechos a menudo documentados por vídeos de aficionados y que preocupan a muchos padres, que están tomando medidas como puedes ver en el vídeo a continuación. ¿Tranquilizarán las declaraciones del ministro mientras la Liga de Derechos Humanos (LDH) denuncia una “Deriva global en relación con el Estado de derecho” ¿Intervenciones policiales?

El Ministro de Educación Nacional parece bastante dependiente de las decisiones de su homólogo del Interior. Muy rápidamente apoyó su discurso de seguridad. Su primer mensaje del 24 de septiembre, cuando reconoció “Las dificultades académicas deben ser escuchadas y abordadas” queda ahogado, al día siguiente, por sus críticas a “Diputados del LFI” OMS “alentar” del “Jóvenes bloqueando las escuelas secundarias”.

Proyectado por primera vez en primer plano, Edouard Geffray tuvo que abrir (tímidas) consultas con estudiantes, padres y personal de la Educación Nacional. Ciertamente juzgó el “demandas legítimas” pero se contentó con abrir primero un “plataforma de consulta” para recoger solicitudes de estudiantes de secundaria. Un modus operandi ampliamente burlado. El 1 de octubre recibió a los representantes de las escuelas secundarias. Todos, una vez más, dijeron estar decepcionados con las respuestas dadas por el ministro. No parecía dispuesto a hacer esfuerzos reales para financiar los locales y el personal de la Educación Nacional, en medio de una escasez presupuestaria, ni a derogar el Parcoursup, uno de los “tótems” de la década macronista.

El miércoles 6 de octubre, mientras grandes multitudes marchaban por las calles, propuso una consulta en el seno de las escuelas secundarias, durante “la primera media jornada de reanudación de clases”. Una medida considerada insuficiente por los estudiantes de secundaria, pero también por los dirigentes escolares, normalmente reacios a protestar. Su principal sindicato, SNPDEN-UNSA, se niega a organizar esto. ” espacio “ etiquetado “democrático” y exige ser recibido, con estudiantes, por el Presidente de la República.

Las declaraciones del Primer Ministro no tuvieron ningún impacto grave, aparte de sus condenas a “instrumentalización” de “LFI y sus representantes ultraizquierdistas”. Siguiendo con su retórica ofensiva, Sébastien Lecornu también –durante tres semanas– acusó “ultraviolencia” movilizaciones y negaron el uso del término “violencia policial”.

El 4 de octubre, sin embargo, hizo públicos los primeros anuncios: quería lanzar con sus ministros “cinco proyectos (…) sobre los problemas fundamentales: garantizar los cursos, mejorar las instalaciones con los consejos regionales que los gestionan, organizar mejor las jornadas, hacer más transparente el Parcoursup y hacer un seguimiento de las palabras de los estudiantes de secundaria. » Con, pese a todo, un pequeño toque de autoridad al final de su mensaje. Examen de la factura “el que rompe paga”Para “hacer que los autores del daño asuman el coste de sus acciones”se acelerará en el Parlamento.