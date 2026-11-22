“¿Quieres ser candidato presidencial? » Donald Trump destacó el viernes 20 de noviembre a su nuevo jefe de gabinete, Stephen Miller, representante de la derecha radical. Hacia el final de una conferencia de prensa dedicada en gran parte a su reciente cumbre con Xi Jinping y Vladimir Putin, el presidente estadounidense invitó a hablar a este fiel aliado, presentándolo como “el hombre más poderoso del mundo”.

En el micrófono, aquel a quien a menudo se describe como“ideólogo” del multimillonario del peróxido colmó de elogios a su jefe: “El presidente Trump ha hecho más en los últimos dos años que cualquier presidente en la historia de Estados Unidos”. Obviamente muy contento con esta actuación, Donald Trump le preguntó entonces si no pensaba presentarse a las próximas elecciones presidenciales, antes de declarar que quería concluir su comparecencia ante los periodistas con las palabras de su jefe de gabinete.

¿Una inducción sorpresa? Esta puesta en valor de un habitual en las sombras plantea interrogantes, mientras que el presidente estadounidense ha asegurado hasta ahora que sería prematuro para él designar a un posible sucesor. Una escena aún más sorprendente cuando sabemos que tuvo lugar en presencia del vicepresidente JD Vance y del jefe de la diplomacia Marco Rubio junto a ellos en el escenario. Aunque no han mostrado públicamente sus ambiciones para 2028, los dos hombres son considerados candidatos putativos a la Casa Blanca.

En el colmo de la ignominia trumpiana, el entusiasta del golf al frente de Estados Unidos se divirtió comparando a su pequeño favorito con los otros dos. “Tengo una gran noticia: era mejor que estos dos muchachos”bromeó. ¿Broma simple o gran entrada? El presidente también disfrutó escuchando, durante la conferencia de prensa, a JD Vance dudar durante una pregunta sobre su guerra en Irán, sobre la cual el vicepresidente hizo comentarios críticos. “El presidente dijo que si tenía que volver a hacerlo, lo haría. Mi punto de vista es que mi trabajo es apoyar al presidente”respondió, bajo la mirada un tanto burlona de Donald Trump.

Toda esta secuencia sigue a una gran promoción de Stephen Miller en la administración Trumpista. Este cuarentón de rostro siempre cerrado y expresión a menudo agresiva acaba de sustituir a Susie Wiles, que desempeñó un papel crucial en la última campaña presidencial de Donald Trump y que fue destituida tras el colapso del Partido Republicano durante las elecciones de mitad de mandato. “Stephen Miller es un xenófobo peligroso y un extremista enloquecido con sangre estadounidense en las manos”denunció en vano Hakeem Jeffries, probable futuro presidente demócrata de la Cámara de Representantes.

Stephen Miller, conocido por su incendiaria retórica identitaria, es la gran inspiración de la dura política antiinmigración liderada por Donald Trump. Por lo tanto, su nombramiento junto a él no se parece en nada a un cambio más conciliador que podría haber seguido a semejante humillación electoral. “Trump elige a un hombre que es todo menos consensual, cuya trayectoria se basa en la confrontación y la defensa de un concepto identitario de naciónanaliza Frédérique Sandretto, especialista en relaciones internacionales, en un texto sobre La Conversación. Miller ahora podía transformar su visión ideológica en un método de gobierno. »

Porque el puesto de jefe de gabinete ofrece muchas competencias. “Coordina los equipos, controla los circuitos de información, organiza el acceso al presidente, prioriza y participa en los arbitrajes”explica Frédérique Sandretto. También podría defender el uso masivo de las prerrogativas presidenciales, ya sean decretos o derecho de veto. Stephen Miller es “uno de los ideólogos más radicales de la extrema derecha estadounidense, arquitecto de la política migratoria de Trump y partidario del poder presidencial en constante expansión”descifra Romuald Sciora, director del Observatorio Político y Geoestratégico de Estados Unidos de IRIS. Su lealtad y alineación ideológica con el presidente estadounidense fueron recompensadas con un ascenso a jefe de gabinete. ¿Un paso antes de seguir la lucha como candidato en 2028?