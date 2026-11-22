La marca británica Studio Underd0g fue lanzada en 2020 por el diseñador Richard Benc. COREY CRAWFORD

La conexión no se da por sentado, pero es obvia: la última colección de la marca británica Studio Underd0g recuerda intensamente al Anyday, una pieza de alta relojería presentada el año pasado por los suizos de Krayon, como se mencionó aquí el 14 de marzo.

Imaginado por el ingeniero y diseñador Rémi Maillat, Anyday se lee como un diario de papel. Una pequeña luna creciente marca la fecha, del 1 al 31, alrededor de la esfera; los fines de semana están resaltados en dorado, los días laborables en antracita… De un vistazo, vemos el mes completo. Una puntuación más sofisticada de lo que uno podría pensar: cada primer día del mes, el reloj cambia automáticamente los sábados y domingos para coincidir con el calendario. Sólo son necesarias cinco correcciones al año, para meses inferiores a 31 días. En su interior, un calibre interno especialmente diseñado y compuesto por 378 componentes. Precio de esta hazaña, en oro rosa o blanco: más de 100.000 euros.

Del otro lado del Canal, la 04SERIES de Studio Underd0g sigue la misma idea. Sus fines de semana aparecen en colores contrastantes en pequeñas ventanas en la periferia, frente a los números de fecha. Pero aquí nada se mueve por sí solo: corresponde al usuario restablecer la visualización de los días laborables/fines de semana al inicio de cada mes. La fecha se distribuye mediante una manecilla “retrógrada”: una vez pasado el mes, vuelve a 1ejem. Este elegante detalle permite que la aguja nunca pase por delante de la fase lunar, situada a las 6 horas. ¿Coquetería? No sólo eso: mover una aguja día tras día siguiendo un arco y luego devolverla de un salto a su punto de partida, sin alterar nada, es un acto de equilibrio. Todo ha sido desarrollado en colaboración con Seagull, un peso pesado chino de la relojería mecánica: en un calibre de producción, el fabricante añadió 34 piezas diseñadas a medida para animar los fines de semana, la fecha y la luna. Todo esto requirió dos años de desarrollo: suficientes para descartar la posible sospecha de una copia… y para distinguir un poco más a Studio Underd0g (con un cero en lugar de la “o”) en el populoso panorama de las marcas jóvenes.

Lanzado en 2020 por el diseñador Richard Benc, Studio Underd0g crea relojes gráficos, divertidos y bien diseñados. Según Benc, monta más de 14.000 unidades al año en el Reino Unido, con un éxito creciente y precios bajos, a lo que contribuye el origen chino de algunos movimientos. El 04SERIES cuesta 800 euros, menos de una centésima parte del precio del Krayon. Revelado el martes 17 de noviembre a las 3 p.m. (hora de Londres) en el sitio web de la marca, la colección recibió 3.221 pedidos… en el primer cuarto de hora. Veinticuatro horas más tarde, Studio Underd0g anunció que cerraba las reservas: el montaje de los 5.470 relojes encargados ocuparía los talleres hasta mayo de 2027.

◗ Estudio Underd0g, SERIE 0437 mm o 38,5 mm de diámetro, movimiento automático Seagull, 42 horas de reserva de marcha, cristal de zafiro de doble cara, resistente al agua hasta 50 m, cuatro colores de esfera, correa de piel, 800 euros.

La marca japonesa Orient (del grupo Seiko Epson) es relativamente desconocida en Francia, aunque sus orígenes se remontan a principios del siglo XX. ESTE

¡Otro reloj deportivo y chic con pulsera integrada! Desde la gama alta hasta las categorías más accesibles, las empresas relojeras siguen ofreciendo lo que el público ama: relojes robustos y elegantes, donde el brazalete de acero forma parte de la continuidad de la caja. Después del Tissot PRX que abrió el camino, después del Citizen Tsuyosa que sigue siendo un éxito, después del reciente Casio Edifice, aquí está el Orient Flusso…

Poco conocida en Francia, Orient no es cualquiera: esta marca japonesa, cuyos orígenes se remontan a 1901, pertenece hoy al grupo Seiko Epson, sin dejar de desarrollar su propia identidad. Los conocedores sienten especial predilección por la gama Bambino, que ofrece elegantes relojes automáticos con pulsera de cuero y un aspecto muy vintage. Por el contrario, el lanzamiento de un sport-chic en acero puede sorprender… Si se trata de un truco de marketing, al menos tiene el mérito de estar basado en los archivos de la casa: en los años 1970 y 1980, Orient ya producía sport-chic con la colección SK, para “Super King”. Al igual que el SK, estos modelos Flusso tienen cuatro pequeños huecos en la caja y una ligera asimetría en el lado de la corona. El único inconveniente de su construcción integrada: la pulsera no se puede cambiar.

En comparación con los modelos mencionados anteriormente, el Flusso tiene el precio de entrada más asequible. Sin embargo, pierde terreno en cuanto a mecanismo, con una reserva de marcha de unas cuarenta horas (como el Casio), muy inferior a la del PRX automático (80 horas) y al nuevo Tsuyosa (60 horas). Sobre todo, aquellos a quienes les gusta ver el corazón de su reloj latir se sentirán decepcionados, ya que la parte trasera es sólida, mientras que sus tres rivales juegan con la transparencia. Lo que queda es un verdadero calibre de manufactura, la esfera bellamente simétrica con doce índices y la firma de Oriente.

◗ Oriente, Flusso39 mm de diámetro, movimiento automático de manufactura, caja y brazalete de acero, sumergible hasta 100 m, esfera en seis colores, de 249 a 299 euros según modelo.

Aún no se ha puesto el esmoquin cuando James Bond despierta la curiosidad. Su muñeca, más precisamente. Fin del suspenso: ahora sabemos que el séptimo 007 de la historia será el actor británico Robert Pattinson. Que es, desde el inicio del curso escolar, embajadora internacional de Jaeger-LeCoultre. Pero, desde la película “GoldenEye” (1995), todos los 007 han usado un Omega. Además, el 5 de octubre, con motivo del Día de James Bond, la casa inauguró dos Seamaster Divers en homenaje a la saga cinematográfica. Entonces, ¿Pattinson usará un Omega en la pantalla y un Reverso en la alfombra roja? ¿Traerá a Jaeger-LeCoultre al MI6? Si las dos marcas se niegan a hacer comentarios por el momento, tienen hasta el estreno de la película, previsto para 2028, para desentrañar el asunto.

La otra noticia procedente del Valle de Joux, cuna histórica de Jaeger-LeCoultre, es más sorprendente, ya que la fabricación se lanza al sector de los videojuegos. Con “El valle de los inventos”, ideado por el diseñador indio Zain Memon, la casa Reverso ofrece un juego de escape gratuito. El jugador encarna a Élie LeCoultre, el hijo del fundador Antoine, y evoluciona entre ocho complicaciones y un invento que se convierten en otros tantos enigmas. Accesible en un sitio dedicado, así como en App Store y Android.

El Colorama de Nivada Grenchen mide 17 mm de diámetro. NIVADA GRENCHEN

Diecisiete milímetros de diámetro: el Colorama es más pequeño que una moneda de un euro. En 1965, la marca suiza Nivada Grenchen lo presentó como “el reloj con muchas caras”con sus gafas que se pueden cambiar con un gesto, sus pulseras de colores y un colgante para llevar al cuello. Con motivo del centenario de la casa, relanzada en 2020 por el empresario francés Guillaume Laidet, aquí resucita el Colorama. Fue necesario más de un año para desarrollar la colección, que parte de una base idéntica: una caja de acero bañada en oro y una esfera de esmalte blanco. El resto se elige según el estado de ánimo y el momento del día: tres vasos para intercambiar –dorados y pulidos, o esmaltados con flores, según la caja– y hasta siete pulseras de cuero. En aquella época, Nivada no vendía un reloj, sino toda una gama, patentada en Suiza, con gafas de colores o engastadas, pulseras de seda o de encaje… Seis décadas después, Colorama recuerda hasta qué punto los años sesenta reinventaron las formas, preferentemente redondas, pop y sexys.

◗ Nivada Grenchen, Colorama17 mm de diámetro, movimiento de cuarzo suizo Ronda, caja de acero bañada en oro, esfera de esmalte blanco; Cajas Golden Hour o Color Pop con tres vasos intercambiables, cuatro pulseras de cuero y un collar, 695 euros; Cajas Golden Hour Collector o Color Pop Collector con tres vasos, siete pulseras y dos collares, 895 euros.