Una cuestión “impensada” y, sin embargo, crucial para la planificación urbana del mañana.





Durante mucho tiempo, la energía estuvo ausente de los debates del Consejo de París. Sin embargo, nuestra ciudad es densa, con más de dos millones de habitantes, y recibe entre 35 y 40 millones de turistas cada año. Se necesita energía para iluminarlos, calentarlos, enfriarlos, transportarlos, alimentarlos, vestirlos, albergarlos… Estas cuestiones se refieren a políticas a largo plazo o incluso a muy largo plazo, ajenas a la duración de un mandato, lo que explica en parte el frecuente desinterés de nuestros funcionarios electos, que están mal formados en temas técnicos y que pueden creer, erróneamente, que una comunidad local no tiene las palancas necesarias.





Porque el tema de la energía en la ciudad no se trata sólo de instalar paneles solares en los tejados. Se trata en primer lugar de intervenir sobre la estructura urbana. Una metrópolis como París, donde se duerme en el Este, se trabaja en el Oeste, se vive en el centro y se va al Este a divertirse en Disneylandia, una estructura de desplazamientos con efectos nocivos: saturación del RER, construcción de nuevas líneas, pérdida de tiempo, fatiga crónica y desmotivación de los empleados… todos ellos efectos negativos para el medio ambiente, la salud y la economía que una planificación urbana mejor pensada evitaría.





Y, sin embargo, la densidad en París ofrece una base óptima para organizar la vivienda, el trabajo, los servicios y el ocio, minimizando al mismo tiempo las necesidades energéticas para moverse, construir y vivir. Cuando todo está al alcance, reducimos el consumo de energía y de materiales, e incluso el estrés: este es el “ciudad del cuarto de hora”.





Primeros proyectos prometedores





La producción local de energía también es un tema importante. Desde que fui elegido en el 11mi distrito, he estado atento a cualquier vía de producción de energía local, libre de carbono y renovable.





Por eso, hace unos quince años construimos el primer edificio de energía positiva en París, en el número 7 de la rue Guénot, que produce más energía de la que consume. Todo se basó en técnicas simples y robustas: excelente aislamiento, tuberías de luz que reducen la necesidad de iluminación, calor solar, recuperación de calorías de las aguas residuales… Esta última idea se puede generalizar con bastante facilidad: así conectamos la calefacción del Ayuntamiento a las alcantarillas que pasan por el Boulevard Voltaire, que ahora también calientan dos escuelas de la Avenue Parmentier. Algunas otras instalaciones en París se benefician de este sistema simple y robusto (una piscina en el 13miuna escuela en el 12…) pero esto sigue siendo demasiado marginal.









Las calorías liberadas al aire ambiente por los sistemas de aire acondicionado también se pueden recuperar para la calefacción o la producción de agua caliente: esto se hace gracias a uno de los centros de datos más grandes de París, situado en el Boulevard Voltaire. Actualmente calienta edificios de viviendas sociales, una universidad y, próximamente, un centro de animación de París. Las viviendas sociales de la calle des Bluets y de la calle de Nanettes incluso se calientan con las calculadoras de la nueva empresa Qarnot, que ajustan la cantidad de cálculo al nivel de calor deseado, fijado por el residente a través del termostato.





Estos sistemas se pueden implementar a gran escala: planeamos calentar el agua de una piscina en 11mi en asociación con una empresa de generación de contenido de vídeo con un uso muy intensivo de computación. En todos estos casos la energía es gratuita o a muy bajo coste, lo que elimina la pobreza energética. De este modo podemos ser virtuosos para el planeta y al mismo tiempo realizar acción social. ¿Por qué privarse de ello?





Utilice nuestros sótanos y nuestra red de calefacción.





Porque las reservas energéticas de nuestra ciudad son muy importantes. Este tipo de sistemas se pueden instalar donde haya una masa más cálida o más fría, es decir, en cualquier lugar de la ciudad, mediante sistemas inteligentes de bomba de calor. La Avenue Philippe Auguste, un edificio de viviendas sociales, está ahora climatizada mediante paneles instalados en su aparcamiento subterráneo. En contacto con el sótano, los paneles son más cálidos en invierno que el aire exterior y más fríos en verano: ¡más calorías libres! Este tipo de dispositivos, que pueden desarrollarse en cualquier lugar subterráneo, incluido el metro, permiten calentar tanto en invierno como aire acondicionado en verano. Se trata de un proyecto importante para París, que está cada vez más expuesta a intensas olas de calor. ¡Mediante una política urbanística bien orientada, que no debe ignorar el subsuelo, es posible eliminar los obstáculos y favorecer el desarrollo tanto de la calefacción como del frío renovables!









Por último, París tiene la mayor red de calefacción europea, cuyas calorías son las más baratas en comparación con el fueloil, la electricidad e incluso el gas desde la guerra de Ucrania. Impulsados ​​por la incineración de nuestros residuos, la combustión de biomasa, la energía geotérmica, pero todavía demasiado por el gas, debemos completar su descarbonización. ¡Es más fácil hacerlo afectando el suministro de sus centrales eléctricas que si fuera necesario cambiar el método de calefacción de los millones de habitantes que abastece! Además, se beneficiaría el desarrollo de sus interconexiones con las instalaciones de producción de frío (Fraîcheur de Paris), también para recuperar el calor perdido. El acoplamiento de redes debe llevar a sistematizar el desarrollo de una nueva oferta para los parisinos y poner de relieve el desarrollo de instalaciones reversibles en los edificios: ¡otra cuestión en la intersección entre urbanismo, arquitectura y energía!





El plan climático de París apunta a un 100% de energía renovable en 2050, incluido un 20% de producción local. El objetivo no se puede alcanzar sin actuar sobre la organización de nuestra ciudad y sus flujos, es decir, el urbanismo. A la luz de las experiencias ya probadas en nuestra ciudad, es hora de combinar desarrollo y construcción para responder a los desafíos energéticos, y por tanto sanitarios, ambientales, sociales y económicos de hoy.





François Vauglin es el alcalde de 11mi Distrito de París desde 2014 y miembro del Partido Socialista.



