



Después de una larga saga política, TikTok creó una empresa conjunta de mayoría estadounidense para continuar sus actividades en Estados Unidos a pesar de sus vínculos con su empresa matriz china. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance de las posibles consecuencias de este acuerdo.





• ¿Qué impacto tiene para los usuarios?





Aún no está claro si los 200 millones de usuarios de Estados Unidos notarán un cambio. Los usuarios no necesitaron descargar una nueva aplicación, aunque se les pidió que aceptaran nuevos términos de servicio sobre su ubicación y el uso de sus datos.





En el centro del conflicto original está el poderoso algoritmo de TikTok, que los legisladores estadounidenses temían que pudiera ser utilizado como arma de recopilación de datos o propaganda por parte del gobierno chino. Los nuevos propietarios han prometido “volver a entrenar” La fórmula secreta que impulsa la aplicación, pero se desconoce el impacto en la experiencia del usuario.









TikTok asegura que los usuarios estadounidenses siempre experimentarán una “Experiencia global en TikTok”lo que significa que los creadores estadounidenses aún podrán ser descubiertos internacionalmente y las empresas podrán operar en cualquier parte del mundo. Sin embargo, este algoritmo específico de Estados Unidos plantea dudas.





“Quedan dudas sobre cómo interactuará esta nueva entidad con otras versiones de TikTok en todo el mundo”explica Jennifer Huddleston, del Instituto CATO en Washington. Ella también pregunta “el grado de influencia que el gobierno de Estados Unidos podría ejercer sobre el algoritmo y las preocupaciones sobre la libertad de expresión que podría generar el acuerdo”.





Uno de los principales inversores de la nueva entidad es el multimillonario Larry Ellison, amigo íntimo del presidente Donald Trump, que también financia la reciente adquisición de Paramount por parte de su hijo David y la oferta pública de adquisición de Warner Bros., que daría a la familia un poder sin precedentes sobre los medios estadounidenses.





• ¿Qué impacto para TikTok?





Antes de que Donald Trump asumiera el cargo, el destino de TikTok en Estados Unidos parecía sellado en piedra por una ley del Congreso. La aplicación incluso fue desactivada brevemente en el país, su mayor mercado, después de agotar los recursos legales. Hasta que Donald Trump finalmente acudió en su ayuda. “TikTok sigue siendo increíblemente popular en Estados Unidos, pero enfrenta mayor competencia que nunca, particularmente de Instagram”subraya Minda Smiley, analista de Emarketer.









El algoritmo que prendió fuego al mundo hace cinco años ya no es único. Instagram Reels y YouTube Shorts ahora ofrecen experiencias similares de desplazamiento infinito de videos de formato corto, captando la atención y atrayendo anunciantes en una escala comparable. Según Emarketer, aunque los usuarios estadounidenses permanecen de media más tiempo en TikTok que en otras redes, este tiempo disminuye cada año, una señal de que la aplicación está luchando por retenerlos.





• ¿Qué impacto para la seguridad nacional?





La transferencia puede haber satisfecho a la administración Trump, pero aún está por verse si satisfará a los funcionarios electos que votaron a favor de la ley que la requiere, advierte Andrew Selepak, profesor de medios de comunicación en la Universidad de Florida. “El acuerdo de TikTok no mejoró la privacidad de absolutamente nadie y no hizo nada para fortalecer la seguridad nacional”denuncia Kate Ruane, del Centro para la Democracia y la Tecnología de Washington.





La empresa matriz china ByteDance posee ahora poco menos del 20% de la empresa conjunta estadounidense, denominada “TikTok USDS Joint Venture LLC”repartiéndose el resto entre varias empresas principalmente americanas. El nuevo acuerdo establece que funciones clave como el comercio y el marketing en línea en los Estados Unidos permanecerán bajo el control exclusivo de ByteDance, lo que podría resultar problemático.









“No veo cómo se pueden hacer negocios en línea sin recopilar datos de los usuarios estadounidenses”pregunta Andrés Selepak. John Moolenaar, presidente republicano del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, prometió una estrecha vigilancia y advirtió sobre posibles dificultades en el futuro. Para Carl Tobias de la Facultad de Derecho de la Universidad de Richmond, “Parece que Donald Trump simplemente ha dejado de lado todo lo que el Congreso pretendía en materia de seguridad nacional”.