Un sistema de vigilancia “muy insuficiente”, se piden nuevas medidas… Qué recordar de la audiencia del director del Louvre





Es la primera vez que habla desde el espectacular robo del Louvre el domingo. Laurence des Cars, presidente y director del museo desde septiembre de 2021, fue entrevistado durante más de dos horas este miércoles 22 de octubre en el Senado por la comisión de cultura. Una audición donde volvió a “ debilidades de protección perimetral » que posibilitó el robo de ocho joyas reales de la época napoleónica, cuyo daño se estimó en 88 millones de euros.





· El robo de joyas, “una herida inmensa”





El espectacular robo de joyas del domingo en el Louvre es “ una herida enorme », declaró el presidente y director del museo, Laurence des Cars, en el preámbulo de su audiencia en el Senado. “ Este robo hiere a nuestra institución en su misión más profunda (…) para mí no se trata en modo alguno de esconderse o adoptar una posición de negación “, añadió, durante su primera declaración pública desde el robo del domingo.





“ A pesar de nuestros esfuerzos, a pesar de nuestro duro trabajo cada día, hemos sido derrotados. », prosiguió el director del Louvre, ante la comisión de Asuntos Culturales. Ella declaró que no quería Que la gente piense que este robo es inevitable. “. “ Desde que asumí el cargo en septiembre de 2021, he seguido llamando la atención de nuestra autoridad de control, de la representación nacional y de los medios de comunicación sobre el estado de deterioro y obsolescencia general del Louvre, sus edificios y estructuras.. »









Por el momento, la investigación continúa para intentar encontrar las ocho joyas reales robadas. La corona de la emperatriz Eugenia, que había escapado de los criminales en su huida, es “ bastante dañado “, su restauración es ” complicado pero posible », anunció Laurence des Cars.





· Alarmas que funcionaron, pero un sistema de videovigilancia considerado “muy insuficiente”





Se le preguntó si “ todas las alarmas » había funcionado, afirmó que “ El sistema de seguridad tal como está instalado hoy en la galería Apollo funcionó perfectamente. “.





Por otro lado, Laurence des Cars reconoce que el sistema de videovigilancia exterior es “ muy insuficiente “. Un sistema que no cubrió el balcón por el que entraron los autores del espectacular robo del domingo, gracias a un montacargas instalado en la vía pública, antes de romper con una amoladora una cristalera y luego las vitrinas donde se encontraban las joyas. “ Esta es nuestra debilidad “, admitió.









“Hay algunas cámaras perimetrales, pero están envejeciendo (…), el parque es muy insuficiente, no cubre todas las fachadas del Louvre, y lamentablemente el lado de la galería Apollon” donde se produjo el robo, declaró el director del museo más visitado del mundo, asegurando que el futuro plan de seguridad cubriría “todas las fachadas”.





“ No nos dimos cuenta de la llegada de los ladrones a tiempo. “, admitió.” Se conocen e identifican las debilidades de nuestra protección perimetral », afirmó Laurence des Cars.





· Piden la instalación de una “comisaría de policía” en el Louvre





Ante la Comisión de Cultura del Senado, la directora del Louvre dijo que quería “ solicitar al Ministerio del Interior que estudie si sería posible la instalación de una comisaría dentro del museo “.





Laurence des Cars también pidió “ Asegurar el entorno inmediato del Louvre, en particular la calzada. “. “ Pienso, por ejemplo, en dispositivos de distanciamiento para evitar que los vehículos se estacionen. » al lado del museo, explicó.









A más largo plazo, el directivo mencionó las medidas previstas en el plan de seguridad del museo o ” plan maestro de equipos de seguridad ”, incluida una duplicación de “ número de cámaras en las 37 hectáreas del dominio del Louvre ”, y una modernización del “ Sistema de proyección de vídeo y detección de intrusos. “. Aseguró a los senadores que no había “ningún sin demora » en la implementación de este plan. El Tribunal de Cuentas, que analizó el período comprendido entre 2019 y 2024, habla de un “ retraso persistente » en esta área.





Por su parte, el presidente Emmanuel Macron solicitó este miércoles un “ aceleración ” del ” medidas de seguridad que se están implementando actualmente » en el Louvre, visitado por nueve millones de visitantes en 2024.





· Una renuncia rechazada por el Ministerio de Cultura





Laurence des Cars confirmó este miércoles que había presentado su dimisión el domingo, pocas horas después del robo de las joyas, a la ministra de Cultura, Rachida Dati, quien la rechazó.





“ El domingo pasado, después de haber constatado, junto con el Ministerio de Cultura y el Ministro del Interior, las consecuencias del terrible atentado que acabábamos de sufrir, presenté mi dimisión al Ministro de Cultura responsable. ella lo rechazó “, declaró ante la Comisión de Asuntos Culturales del Senado.





“ Estos días ha habido muchos excesos en la prensa y ataques personales que me duelen. “, declaró también Laurence des Cars. El director del museo se refirió a las acusaciones de ” gasto imprudente », en particular para trabajos de comedor, mencionado por “el Pato Encadenado”. “ Esta sala de reuniones no está reservada para uso exclusivo de la presidencia del Louvre, no es en ningún caso mi comedor personal. “, dijo.