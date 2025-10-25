Beijing y Washington acuerdan nuevas negociaciones comerciales

Publicado el 18 de octubre de 2025 a las 09:55 horas. Lectura: 2 min.







Beijing y Washington acordaron este sábado 18 de octubre prepararse para nuevas negociaciones entre los líderes de las dos mayores economías del mundo y evitar otra destructiva escalada de aranceles aduaneros.





El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció el viernes una reunión con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, encargado de Comercio, la próxima semana para preparar estas negociaciones, y Pekín dijo que estaba listo para comenzarlas el sábado. “lo antes posible”.









Las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo han aumentado un poco durante la última semana, después del anuncio de Beijing de fortalecer los controles sobre las exportaciones de tierras raras y las tecnologías necesarias para su refinación.





Represalias





El anuncio chino fue duramente criticado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien inmediatamente anunció su deseo de añadir, en represalia, derechos de aduana del 100% a los productos chinos, que se sumarían al mínimo del 30% aplicado hasta ahora. También amenazó con no reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, como estaba previsto en la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec).





Una llamada entre el principal negociador comercial de China, He Lifeng, y el Secretario del Tesoro de EE.UU. dio lugar a conversaciones “franco, minucioso y constructivo”indicó este sábado la agencia Chine Nouvelle. Scott Bessent, por su parte, mencionó discusiones “franco y detallado” en X, anunciando una reunión en persona “la próxima semana continuaremos (las) discusiones”.









Anteriormente acusó a China de intentar dañar al resto del mundo endureciendo las restricciones sobre las tierras raras, que son esenciales para muchos sectores económicos, desde los teléfonos inteligentes hasta los misiles guiados. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, también participó en la llamada, según la agencia de noticias china.





Unas horas antes, la cadena estadounidense Fox News publicó extractos de una entrevista con Donald Trump en la que indicaba que finalmente debería reunirse con su homólogo chino Xi Jinping en la cumbre de Apec a finales de mes. El presidente estadounidense dijo al canal que los aranceles del 100% sobre los productos chinos eran insostenibles. “No es sostenible, pero ese es el número que se puso… Me obligaron a hacer esto”declaró.





Reagrupar el G7





Washington intentó esta semana reagrupar a sus aliados. Los ministros de Finanzas del G7 decidieron el viernes coordinar la respuesta de los siete países al nuevo desafío que suponen las restricciones al acceso de sus economías a las tierras raras.





“Hemos acordado, bilateralmente con Estados Unidos y en el marco del G7, coordinar nuestro enfoque e informarnos mutuamente de nuestros intercambios con nuestros homólogos chinos”declaró a la prensa el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis. “El G7 expresó su desacuerdo con el enfoque chino”confirmó por su parte el ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, durante un encuentro con periodistas.









La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo el viernes que esperaba “que se llegue rápidamente a un acuerdo para bajar las tensiones” comercio entre Beijing y Washington.





Las tensiones comerciales entre ambos países aumentaron con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y su deseo de imponer aranceles aduaneros a todos los productos que ingresen a Estados Unidos a principios de abril. Luego, Beijing decidió tomar represalias, lo que provocó nuevas represalias por parte de Washington, a las que China respondió a su vez, lo que llevó a la aplicación recíproca de derechos aduaneros mucho más allá del 100%. Luego, los dos países comenzaron a reducir la tensión, pero las relaciones siguen siendo tensas.