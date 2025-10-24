Cómo Trump “justifica” las intervenciones de Estados Unidos en Venezuela





¿Se encuentra la política exterior de Donald Trump en Sudamérica en un punto de inflexión de su historia? El domingo 19 de octubre calificó a Gustavo Petro, presidente de Colombia, como “Capo de la droga que fomenta fuertemente la producción masiva de narcóticos”. Dos días antes había asegurado que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, estaba ofreciendo importantes concesiones para aliviar las tensiones entre los dos países. Mientras Estados Unidos continúa sus ataques contra presuntos narcotraficantes, al menos 27 personas han muerto desde principios de septiembre. La crisis amenaza con arrastrar a la región a la guerra y provoca trastornos en el corazón de los aparatos estatales.





Estados Unidos ha desplegado oficialmente siete buques de guerra en el Caribe y uno en el Golfo de México como parte de una operación contra el narcotráfico, particularmente dirigida a Venezuela. Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de estar involucrado directamente en el tráfico, lo que él niega formalmente. La detención del presidente venezolano, acusado por la justicia estadounidense, es también objeto de una recompensa de 50 millones de dólares.





“Atacamos un submarino, y era un submarino que transportaba drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de drogas”afirmó Donald Trump el 17 de octubre, tras una pregunta sobre la existencia de supervivientes publicada en la prensa estadounidense. “Este no era un grupo de gente inocente”insistió el presidente estadounidense, sin presentar elementos fácticos.









Donald Trump se basa en un supuesto tráfico para lograr la aceptación del despliegue de barcos. La Agencia Antidrogas (DEA) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos precisan que las principales rutas de la droga no pasan por Venezuela, sino por Colombia y México, otros dos países objetivo de Trump en su guerra contra el “narcotráfico”.





Acusaciones sin pruebas que justifiquen operaciones asesinas





Estas acusaciones sin pruebas tangibles son suficientes para que Donald Trump lleve a cabo ataques mortales en aguas internacionales. Esto respondió el presidente estadounidense a un periodista que le preguntó por qué Estados Unidos hundía barcos en lugar de abordarlos: “Porque hemos estado haciendo esto durante treinta años y ha sido completamente ineficaz. Tienen barcos más rápidos. Pero no son más rápidos que los misiles. »





Donald Trump indicó el 15 de octubre que había autorizado operaciones clandestinas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio de Venezuela. Esta intervención secreta “constituye una grave violación del derecho internacional”reaccionó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado de prensa.









El presidente estadounidense ataca la política migratoria de sus predecesores, que habrían permitido en gran medida la entrada a Estados Unidos “criminales y enfermos mentales” liberado por Nicolás Maduro. También justifica estas operaciones por el flujo masivo de droga que supone proviene de Venezuela. “Muchas drogas llegan desde Venezuela, gran parte por vía marítima. Pero también detendremos las que llegan por tierra”, dijo Donald Trump.





¿Puede Donald Trump “esconderse” detrás de la CIA?





Según informaciones del periódico británico “The Guardian”, la CIA está en el origen de la mayor parte de los datos de inteligencia que justificarían los mortíferos ataques. Esto significa que la mayor parte de la evidencia nunca será revelada porque está clasificada. Un portavoz de la CIA remitió las preguntas al Pentágono, que a su vez remitió las preguntas a la Casa Blanca.





Pete Hegseth, secretario de Defensa, también anunció el 16 de octubre X la dimisión del comandante del Southcom (jefe de las fuerzas estadounidenses para América Latina), sin dar más detalles. El almirante Alvin Holsey aclaró en X que dejaría su puesto el 12 de diciembre para “retirarse”uniéndose a la larga lista de altos oficiales militares estadounidenses derrocados o abandonados desde el inicio del segundo mandato de Trump.





Además de desafiar las reglas internacionales, Donald Trump está ignorando las leyes de su propio país. La autorización para el “uso de la fuerza militar” lógicamente debe otorgarse mediante votación en el Congreso estadounidense, lo que no fue el caso. Congreso que lamenta también la falta de pruebas de la presencia de drogas en los barcos destruidos en el Caribe.