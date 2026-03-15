un probable acto antisemita, sin heridos… Lo que sabemos





Una explosión se produjo frente a una sinagoga este lunes 9 de marzo alrededor de las 4 de la madrugada al este de Lieja, Bélgica. No hubo heridos y sólo se reportaron daños materiales, según la policía de la ciudad, que rápidamente estableció un perímetro de seguridad.









La explosión se produjo frente a la sinagoga situada en la rue Léon-Frédéricq de Lieja y las ventanas de varios edificios volaron. “Hubo un artefacto explosivo que fue dejado o lanzado, no sé, frente a una de las puertas principales de la sinagoga, que voló las ventanas y la puerta” hecho de madera, dijo el rabino de Lieja Joshua Nejman.





La sinagoga, edificio protegido inaugurado en 1899, es también un museo que presenta diversos objetos de culto y la historia de la comunidad judía de Lieja, según su sitio web.









La fiscalía federal, a cargo de la investigación, citó “posibles indicios de un delito terrorista”, sin poder confirmar sus motivaciones en este momento. “Las circunstancias precisas de los hechos son actualmente objeto de una investigación en profundidad”. Y “En interés de la investigación, no se puede comunicar más información en este momento”, dijo la fiscalía.





Al lugar acudieron investigadores de la Policía Judicial Federal especializados en lucha contra el terrorismo. La calle permanece cerrada durante la investigación y se ha establecido un perímetro en las inmediaciones, informó la policía local según el medio belga “Le Soir”.









Según el gobierno belga, no hay dudas sobre el origen criminal de la explosión y el objetivo de la comunidad judía. El Ministro del Interior, Bernard Quintin, denunció “un despreciable acto antisemita dirigido directamente a la comunidad judía de Bélgica”. Organizaciones judías en Bélgica han denunciado una “ataque antisemita”, A “señal de alarma imperativa” para las autoridades belgas. Por su parte, el gobierno denunció “un acto antisemita despreciable” Y “un ataque a nuestros valores”.





El antisemitismo es un “ataque a nuestros valores y a nuestra sociedad” Y “hay que luchar sin ambigüedades”, reaccionó el primer ministro Bart De Wever, en un mensaje en X, expresando su solidaridad con la comunidad judía de Lieja y Bélgica. El alcalde de Lieja (equivalente a la función de alcalde), Willy Demeyer, también se mostró indignado por esto. “acto antisemita”.









El ministro del Interior, Bernard Quintin, aseguró que “Se seguirán fortaleciendo las medidas de seguridad en sitios similares”.





“Todos los habitantes de Lieja, cualquiera que sea su origen, se respetan unos a otros y no queremos que los conflictos que están sucediendo en otros lugares se importen al territorio de la ciudad”. prosiguió el electo, entrevistado por la radio pública RTBF. Una alusión a la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, y que desembocó en múltiples ataques con misiles y drones desde Teherán contra los países del Golfo.