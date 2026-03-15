¿Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán?

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Designado guía supremo de la República Islámica de Irán, este domingo 8 de marzo, Mojtaba Jamenei sucede a su padre, el ayatolá Ali Jamenei, asesinado el primer día del ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, después de treinta y siete años de reinado absoluto. Nacido en 1969 en Mashhad, Mojtaba Khamenei es un clérigo de rango medio que nunca ocupó un cargo electo ni un cargo gubernamental. Ésta es la paradoja de su carrera: pasó toda su vida en el centro del poder sin aparecer nunca en primera línea. Cuando era adolescente, sirvió brevemente en el 27mi División de la Guardia Revolucionaria durante la Guerra Irán-Irak, principalmente en funciones de no combatientes, pero lo suficientemente larga como para establecer vínculos de camaradería con hombres que luego ocuparían posiciones clave en el IRGC, los servicios de inteligencia y el aparato estatal.









Fue en la Oficina del Guía Supremo, una vasta maquinaria de más de 5.000 funcionarios, donde construyó su influencia. Asesores, expertos, representantes de cada provincia, de cada ministerio, de cada unidad de guardia: Mojtaba fue quien gestionó el acceso a su padre, un filtro filtro…