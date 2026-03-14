¿En qué consiste la misión de Emmanuel Macron de “reabrir” el Estrecho de Ormuz?





El presidente de la República Emmanuel Macron quiere desbloquear el Estrecho de Ormuz. Y planea desplegar fuerzas militares allí como parte de una misión internacional. “defensivo” para lograr esto. Cruce mundial de transporte de energía, este punto de cruce geoestratégico por el que pasa cada día el equivalente al 20% del consumo mundial de petróleo, está paralizado desde la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán. La respuesta de Teherán consiste, en particular, en atacar a los petroleros que se encuentran en esta estrecha franja de mar.









Una parálisis que ya se deja sentir en el precio del barril de petróleo, que superó los 115 dólares este lunes 9 de marzo. E incluso empuja a los Estados a considerar alternativas para obtener suministros energéticos, mientras el conflicto envuelve a todo Oriente Medio.





Decidido a mantener el control de su suministro energético, el presidente francés, que viajaba este lunes a Chipre para apoyar a su aliado europeo, atacado la semana pasada por un ataque con drones iraníes, anunció su intención de intervenir en el estrecho de Ormuz. Hacemos balance.









Emmanuel Macron dijo el lunes en Chipre que estaba preparando con sus socios una futura misión internacional “defensivo” Para “reabrir” el Estrecho de Ormuz, y permitir la circulación de petróleo y gas, como parte de un importante despliegue militar francés en torno al conflicto de Oriente Medio.









“ Estamos en proceso de instalación » a “Misión puramente defensiva, puramente de apoyo” OMS “Se pretende posibilitar, lo antes posible, una vez finalizada la fase más candente del conflicto”, “la escolta de portacontenedores y petroleros, para reabrir progresivamente el Estrecho de Ormuz”afirmó el jefe de Estado francés.





Asegurar el paso marítimo es, según él, “esencial para el comercio internacional, pero también para la circulación del gas y del petróleo que deben poder salir nuevamente de esta región”mientras que la intransitabilidad del estrecho, debido al conflicto, ha provocado que los precios se disparen en los últimos días.









Una nueva misión que se suma al importante sistema naval ya establecido por Francia en Oriente Medio. De hecho, Emmanuel Macron indicó que “dos fragatas” Las mujeres francesas contribuirán “con el tiempo” a la Operación Aspides puesta en marcha en 2024 por la Unión Europea en el Mar Rojo contra los ataques marítimos de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán. Por lo tanto, “La presencia francesa que se desplegará desde el Mediterráneo oriental, en el Mar Rojo y precisamente frente a la costa de Ormuz, movilizará ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibios y nuestro portaaviones” Charles de Gaulle, actualmente cerca de Creta en Grecia, dijo.









El presidente francés aseguró que estaba preparando esta misión “estrictamente pacífico” en el Estrecho de Ormuz con socios “Europeos y no europeos”. Se están manteniendo conversaciones por parte francesa, en particular con la India y otros países asiáticos fuertemente afectados por la situación actual.





La UE dijo que estaba dispuesta “para adaptarnos y fortalecernos aún más” sus misiones de protección marítima: Operación Aspides en el Mar Rojo y Operación Atalanta contra la piratería en el Océano Índico, indicaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, tras una reunión por videoconferencia con varios líderes de Oriente Medio.









En su declaración conjunta, los funcionarios europeos dicen que los líderes de Oriente Medio “discutió el impacto de los ataques a la infraestructura energética y el cierre del Estrecho de Ormuz en la seguridad energética global, y exploró vías para fortalecer la cooperación con socios de Medio Oriente para reducir estos riesgos”.





Estados Unidos había anunciado su intención de escoltar a los buques mercantes que intentaran pasar por el Estrecho de Ormuz. “tan pronto como sea razonable”









El anuncio de esta misión. “defensivo”, reaccionó el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, quien rechazó la perspectiva de asegurar el estrecho mientras continúe la guerra. “Es poco probable que se pueda garantizar la seguridad en el Estrecho de Ormuz en medio de los fuegos de guerra encendidos por Estados Unidos e Israel en la región”dijo en X.





Un general iraní de la Guardia Revolucionaria amenazó el pasado lunes con “quemar todos los barcos” intentando cruzar el Estrecho de Ormuz y bloquear todas las exportaciones de petróleo del Golfo.









El estrecho de Ormuz se ha convertido en el objetivo preferido de Teherán, que ya ha atacado una decena de barcos situados en el paso o en sus alrededores, en represalia por los ataques israelíes-estadounidenses del sábado 28 de febrero en su territorio. Un objetivo indiscutiblemente estratégico, ya que por este estrecho de unos cincuenta kilómetros pasa cada día el 20% de la producción de petróleo consumida en el mundo, al igual que la misma cantidad para las exportaciones mundiales de gas natural licuado (GNL).









De nuevo el sábado, Irán afirmó haber atacado un petrolero en el Golfo. Y si todavía es difícil establecer un censo fiable de todos los ataques registrados contra barcos en el estrecho de Ormuz, la Organización Marítima Internacional (OMI) registró el viernes en su sitio un total de nueve ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz en una semana, cuatro de los cuales provocaron siete muertes.





Estos ataques interrumpieron casi por completo el tráfico en el estrecho. En términos generales, “El patrón observado de ataques a barcos anclados, veleros y buques de apoyo sugiere una campaña destinada a crear incertidumbre operativa y disuadir el tráfico comercial regular en lugar de un intento sostenido de hundir barcos”analiza el Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC).





Estas perturbaciones del tráfico marítimo y los repetidos ataques contra las infraestructuras energéticas de los Estados del Golfo hacen temer también al Comisario europeo Valdis Dombrovski una “gran shock estanflacionario”.