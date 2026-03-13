Un primer soldado francés asesinado en Irak.





La guerra en Oriente Medio alcanzó anoche una nueva etapa. El jefe de Estado, Emmanuel Macron, anunció el viernes 13 de marzo la muerte de un primer soldado francés, “durante un ataque en la región de Erbil” en el Kurdistán iraquí. Varios militares también resultaron heridos en el ataque.









“Suboficial Arnaud Frion del 7mo.mi Un batallón de cazadores alpinos de Varces murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil en Irak”, escribió el presidente, confirmando que varios soldados franceses habían resultado heridos.









El suboficial, de 42 años, “Murió atropellado por un dron Shahed por la posición en la que se encontraba”declaró a la prensa el coronel François-Xavier de la Chesnay. El dron Shahed es un arma diseñada por Irán. “Estaba entrenando a kurdos” como parte de un “misión antiterrorista (…)lucha contra Daesh »el grupo yihadista Estado Islámico (EI), afirmó el coronel.





Suboficial Frion, “Es realmente lo que el ejército, los cazadores alpinos, produce mejor en términos de soldados. Es verdaderamente un soldado excelente. Era alguien ultracompetente”.con “mucha experiencia” Y “una decena de operaciones en su haber”añadió.





Se trata del primer soldado francés asesinado desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, provocada por los ataques israelíes-estadounidenses contra Irán el 28 de febrero y que se extendieron a varios países de la región. Siete soldados estadounidenses murieron en Kuwait y Arabia Saudita, según el comando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom).









El ataque tuvo como objetivo a las fuerzas antiterroristas, según el presidente francés. Como parte de una coalición internacional antiyihadista encabezada por Washington, soldados de varios países, incluidos Italia y Francia, están entrenando a miembros de las fuerzas de seguridad kurdas en el Kurdistán iraquí. “La guerra en Irán no puede justificar tales ataques” subrayó el jefe de Estado, sin indicar quién fue el autor.









Sin reivindicar directamente un ataque, un grupo armado iraquí y proiraní, Ashab al-Kahf, anunció que ahora atacaría “todos los intereses franceses en Irak y la región”. Una decisión tomada, explica, como reacción al despliegue del portaaviones “Charles-de-Gaulle” en el Golfo, “en el área de operaciones del Comando Central de Estados Unidos”.





El grupo instó a las fuerzas de seguridad a permanecer al menos a 500 metros de una base en Kirkuk (norte) donde dice que se encuentran soldados franceses.







Emmanuel Macron visitó el “Charles-de-Gaulle”, el portaaviones francés desplegado en el Mediterráneo. GONZALO FUENTES-PISCINA/SIPA













Según el Ministerio de las Fuerzas Armadas, siete militares resultaron heridos en un “ataque con drones” Jueves por la noche y el Suboficial Arnaud Frion “A pesar del rápido tratamiento por parte de los equipos médicos presentes, sucumbió a sus heridas”. Estaba desplegado en Irak desde finales de enero. Los seis heridos son “Todavía en el hospital. Se está llevando a cabo su repatriación a Francia”.añadió.









Según el estado mayor del ejército, estos soldados heridos fueron “Participa en acciones de formación en la lucha contra el terrorismo con socios iraquíes”.





El gobierno de Erbil indicó que el ataque que hirió a estos soldados involucró a dos drones y tuvo lugar en una base ubicada en Mala Qara, situada a unos cuarenta kilómetros al suroeste de Erbil.









Un poco más tarde ese mismo día, Emmanuel Macron reafirmó que “La posición de Francia es puramente defensiva” frente a la guerra en Medio Oriente y “Nunca puedo justificar atacarla”. El jefe de Estado juzgó “inaceptable” que los soldados franceses fueron golpeados mientras “luchó como parte de una coalición internacional contra el resurgimiento del terrorismo en la región y al servicio de la soberanía iraquí”.





Interrogado durante una rueda de prensa, el jefe de Estado se negó a dar más detalles “forma de guión” o introduce un “ficción política sobre este tema”. “No estamos en guerra contra nadie”afirmó el presidente francés. “Francia seguirá demostrando compostura, calma y determinación, siendo confiable con nuestros socios, protegiendo a nuestros nacionales y defendiendo nuestros intereses y nuestra seguridad”volvió a asegurar.









Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, la región autónoma del Kurdistán iraquí y Erbil han sufrido múltiples ataques atribuidos a facciones proiraníes y en su mayor parte neutralizados por la defensa antiaérea.









Emmanuel Macron destacó recientemente la “papel decisivo” de Francia en la guerra. Para ello, París envió un importante dispositivo de aviación naval alrededor del portaaviones “Charles-de-Gaulle” en el Mediterráneo oriental. Según el Jefe de Estado, este dispositivo está destinado a movilizar ocho fragatas y dos porta-helicópteros anfibios en una vasta zona que incluye también el Mar Rojo y el Estrecho de Ormuz en el Golfo. Emmanuel Macron también está tratando de opinar sobre la situación en el Líbano, donde la guerra se ha extendido tras los ataques contra Israel del proiraní Hezbollah.