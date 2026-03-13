En medio de la guerra en Irán, Trump dice que Cuba está “viviendo sus últimos momentos”





Donald Trump, que últimamente ha hecho declaraciones más ofensivas sobre Cuba, afirmó el sábado que la isla comunista “vivió sus últimos momentos” y predijo un “gran cambio”. “Yo me encargaré de ello”. de cuba, dijo nuevamente el presidente estadounidense durante una cumbre con líderes latinoamericanos, mencionando también en términos vagos las negociaciones para una posible ” acuerdo “.





En plena guerra en Irán, Donald Trump recibió el sábado a varios aliados de América Latina en una de sus propiedades en Florida (sur), región que considera abiertamente su patio trasero. Doce líderes, algunos de ellos entusiastas seguidores de la retórica nacionalista del presidente estadounidense, serán esperados en el Trump National Doral Golf de Miami, para esta cumbre llamada “Escudo de las Américas”, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, el líder ecuatoriano Daniel Noboa y el jefe de Estado de El Salvador, Nayib Bukele.









La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente brasileño Lula, ambos de izquierda, están desaparecidos.









El conflicto en Oriente Medio y la estrategia del presidente estadounidense en América Latina, a priori distintos, sin embargo se hacen eco. El multimillonario de 79 años quiere aplicar en Irán el mismo método que en Venezuela y asegura que así se hará “muy fácilmente”.





Luego de capturar al líder venezolano Nicolás Maduro en una operación espectacular, la administración Trump, sin promover un cambio político, decidió tratar con la exvicepresidenta Delcy Rodríguez, particularmente en asuntos petroleros.





Donald Trump también repitió que después de la ofensiva en Irán, sería “cuestión de tiempo” antes de volver su mirada hacia Cuba, donde asegura que el poder caerá de manera inminente.









La reunión del sábado deberá centrarse en particular en la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. La cumbre también pretende afirmar las ambiciones estadounidenses contra Pekín en el continente, pocas semanas antes de la visita de Donald Trump a China.









Es una implementación del “Doctrina Donroe”una contracción del nombre del presidente estadounidense y del nombre de James Monroe, quien, hace más de un siglo, designó a América Latina como territorio exclusivo de Estados Unidos.









Allá “estrategia de seguridad nacional” Los planes formulados en diciembre de 2025 por la administración Trump para garantizar que los países latinoamericanos sean “suficientemente estable y bien gobernado para prevenir y desalentar la migración masiva a los Estados Unidos”.





Donald Trump -quien renombró el Golfo de México en “Golfo de América” – distribuye regularmente puntos buenos y malos a los líderes latinoamericanos.





Apoya firmemente a Javier Milei en Argentina, elogia la dura política de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador y brindó su apoyo al nuevo presidente conservador de Honduras, Nasry Asfura, durante la campaña electoral.