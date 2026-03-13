Por qué el retorno a la energía nuclear civil no es una buena noticia





Allá “reducción de la proporción de energía nuclear (en Europa) fue una elección. Y en retrospectiva, fue un error estratégico”.explicó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en la cumbre sobre energía nuclear del 10 de marzo, mientras esperaba la creación de un Airbus nuclear en Europa. La derecha europea claramente quiere imponer un importante punto de inflexión en la política energética europea a expensas de las energías renovables. Un error en términos económicos y ecológicos pero también y quizás sobre todo en términos de seguridad de Europa y de los europeos.









La Unión Europea y sus Estados miembros tienen recursos limitados: no pueden acelerar la implementación de energías renovables y al mismo tiempo reanudar inversiones masivas en energía nuclear. Lo que propone Ursula von der Leyen es hacer en toda Europa lo mismo que decidió hacer el gobierno de derecha en Francia: frenar el desarrollo de las energías renovables en favor de una reactivación de la energía nuclear.









Sin embargo, hoy en día el despliegue de medios renovables de producción de electricidad es significativamente más barato que la energía nuclear e infinitamente más rápido. Por lo tanto, optar por favorecer la reactivación de la energía nuclear frente a las energías renovables significa aceptar de antemano perder tiempo y dinero para completar con éxito la transición energética y descarbonizar nuestra economía. Esto es tanto más absurdo cuanto que la rápida caída del precio de las baterías y otros avances tecnológicos están limitando fuertemente el principal inconveniente que presentaban hasta ahora estos medios de producción: su intermitencia.













El argumento sistemáticamente esgrimido sobre la independencia energética de Europa, que estaría garantizada por la energía nuclear, es una megafake news de esas que normalmente sólo Donald Trump es capaz de pronunciar sin pestañear.





El uranio no crece en los campos de Europa. La que utilizamos hoy en la energía nuclear europea procede 100% de fuera de la Unión. Y principalmente de regiones potencialmente inestables y hostiles como el Sahel, Asia Central y especialmente la Rusia de Putin. Más de una cuarta parte de los combustibles nucleares que se utilizan hoy en Francia y Europa provienen de un país que está librando una guerra contra nosotros para destruir y vasallizar la Europa democrática. .





Además, la energía nuclear, debido a su producción constante y difícil de controlar y a la engañosa impresión de abundancia energética que puede dar, es en realidad un obstáculo importante para los pasos hacia el ahorro y la sobriedad energéticos que hoy son esenciales para aspirar a preservar el equilibrio del planeta. Lamentablemente, la crisis ecológica a la que nos enfrentamos no se limita únicamente al cambio climático.





Además, la cuestión de los residuos nucleares no está más resuelta hoy que en el decenio de 1970. Optar por reactivar la energía nuclear significa optar por dejar a nuestros descendientes cada año toneladas adicionales de residuos que gestionar, que seguirán siendo peligrosos durante cientos, y para algunos de ellos, miles de años. Esto es a la vez inmoral e irresponsable.









Finalmente, por último, pero no menos importantevivimos en sociedades marcadas por una creciente inestabilidad con un aumento de la extrema derecha y una xenofobia que amenaza la democracia y plantea el riesgo de una guerra civil. Mientras que los regímenes autoritarios alimentan y desencadenan conflictos cada vez más mortíferos en todo el mundo, particularmente cerca de nuestras fronteras, como vemos hoy en Ucrania o en Medio Oriente. La inestabilidad interna y externa también corre el riesgo de alimentar el terrorismo en cualquier momento. En tal contexto, aumentar el número de centrales nucleares significa necesariamente aumentar los riesgos de accidentes vinculados a la inestabilidad política y social de nuestras sociedades, aumenta los objetivos potenciales para los terroristas o enemigos y aumenta los riesgos de diseminación de materiales radiactivos y proliferación nuclear.









En resumen, más allá de que favorecer la energía nuclear es antieconómico, ralentiza la transición energética y no refuerza en modo alguno la independencia energética de Europa, también es una política irresponsable en términos de seguridad de nuestros conciudadanos y del continente…





En realidad, la única ventaja real de la energía nuclear frente a las energías renovables es NIMBY (Not In My BackYard – no cerca de mí): en lugar de tener turbinas eólicas y energía solar en casi todas partes, podemos simplemente instalar algunos reactores en un número limitado de lugares, lo que da lugar a reacciones negativas más limitadas. Así es, pero ciertamente no vale la pena aceptar todas las desventajas mencionadas anteriormente sólo para no tener que enfrentarse a la rebeldía de algunos propietarios que no aprecian la vista de un aerogenerador…





EXPRESO ORGÁNICO

Guillaume Duvalcopresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de“Alternativas económicas”ha sido escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión.