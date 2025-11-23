Un plan de paz de Trump que prevé numerosas concesiones a Rusia.





Un plan de paz muy favorable a Vladimir Putin. Mientras que el presidente ucraniano se pronunció el jueves 20 de noviembre a favor de una “paz digna” Para su país, donde la guerra dura casi cuatro años, Estados Unidos presentó un plan, visto por la Agencia France-Presse y revelado por el “Financial Times” y el sitio “Axios”, que prevé numerosas concesiones a… Rusia.





Según los 28 puntos de esta hoja de ruta, la soberanía de Ucrania será confirmada, pero Kiev deberá ceder a Moscú las regiones de Donetsk y Lugansk, así como Crimea. Kiev también tendrá que comprometerse a no unirse nunca a la OTAN y verá sus fuerzas armadas limitadas a 600.000 soldados.





• Tres regiones cedidas a Rusia y una zona de amortiguamiento





Según el plan de Trump, las provincias de Donetsk y Luhansk en el este de Ucrania serán cedidas a Rusia. Estas dos regiones que Moscú reclama, así como Crimea anexada por las fuerzas del Kremlin en 2014, serán “reconocido de facto como ruso, incluso por Estados Unidos”.





Las regiones de Kherson y Zaporizhia quedarán congeladas a lo largo de la línea de contacto, lo que significará un reconocimiento de facto a lo largo de esta línea. Rusia cederá otros territorios que controla fuera de las cinco regiones. Las fuerzas ucranianas se retirarán de la parte de la región de Donetsk que actualmente controlan, que luego se utilizará para crear una zona de amortiguamiento.









• Prohibición de unirse a la OTAN





Ucrania debe aceptar incluir en su Constitución que no se unirá a la OTAN, y esta última debe aceptar incluir en sus estatutos una disposición que especifique que Kiev no se integrará en el futuro. La Alianza Atlántica también debe aceptar no estacionar tropas en Ucrania. Una gran demanda de Moscú.





Además, el plan establece claramente que se espera que Rusia no invada los países vecinos y que la OTAN no se expanda más. También se indica que se llevará a cabo un diálogo entre Rusia y la OTAN, bajo la mediación de Estados Unidos, para resolver todas las cuestiones relacionadas con la seguridad y crear las condiciones para una reducción de la tensión.





• Fuerzas Armadas de Ucrania limitadas





Kyiv recibirá garantías de seguridad fiables, pero no fuerzas de mantenimiento de la paz. El plan prevé que sólo aviones de combate europeos estén en Polonia para proteger el país. Un funcionario estadounidense dijo el jueves que el plan de Trump incluía garantías de seguridad de Washington y sus aliados europeos equivalentes a las de la OTAN en caso de un futuro ataque.









La Casa Blanca subrayó que el debate sobre este plan aún continúa, presentado mientras el ejército ucraniano, más reducido en número y menos equipado, lucha por contener el avance ruso en el frente. Ucrania también debe aceptar no ser un Estado con armas nucleares.





• Membresía en la UE, Europa en un acuerdo de no agresión ruso





El plan apoyado por los estadounidenses prevé la firma de un “acuerdo de no agresión” entre Rusia, Ucrania y Europa. Se considerarán resueltas todas las ambigüedades que hayan quedado sin resolver durante los últimos treinta años. Moscú, por su parte, consagrará legalmente su política de no agresión hacia Europa y Ucrania. Kyiv sería “elegible” para ser miembro de la Unión Europea y se beneficiará de un acceso preferencial a corto plazo al mercado europeo mientras se examina esta cuestión.





• Reconstrucción de Ucrania y compensación estadounidense





Está previsto un paquete global de medidas para reconstruir Ucrania: 100.000 millones de dólares de activos rusos congelados se invertirán en estos proyectos liderados por Estados Unidos, y este último recibirá el 50% de los beneficios de la iniciativa. Los estadounidenses también recibirán una compensación por la garantía de seguridad brindada a Ucrania.





La central nuclear de Zaporizhia sería relanzada bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica y su producción eléctrica iría en un 50% a Ucrania y en un 50% a Rusia. Kyiv también tendrá que organizar elecciones en el país en un plazo de 100 días.









• Rusia se reintegró al G8





Otra señal de indulgencia hacia Rusia: el país será reintegrado a la economía mundial, con debates previstos sobre el levantamiento de las sanciones, la reintegración del G8 y la conclusión de un acuerdo de cooperación económica a largo plazo con Estados Unidos. También debe iniciarse un diálogo ruso-estadounidense sobre cuestiones de seguridad y tratados de no proliferación nuclear. También se espera que todas las partes involucradas en la guerra en Ucrania reciban una amnistía total por sus acciones.





Por otro lado, si Rusia volviera a invadir Ucrania, se enfrentaría, nuevamente según este borrador de plan, a una respuesta militar. “coordinar” y volvería a estar sujeto a sanciones internacionales.





• Trump presiona a Zelensky, lo mismo que el Kremlin





Según información de Reuters, Estados Unidos amenazó con suspender el intercambio de inteligencia y el suministro de armas a Ucrania para obligarla a aceptar el acuerdo de Donald Trump. Los ucranianos tendrían hasta el próximo jueves para firmar un acuerdo marco.





“Este es un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania y creemos que es aceptable para ambas partes”argumentó el jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Insistió en que Washington había discutido tanto con los ucranianos como con los rusos, después de que se alzaran voces del lado ucraniano para deplorar propuestas alineadas con las demandas de Moscú.





En una posición de fuerza tras los anuncios estadounidenses, el Kremlin presionó este viernes a Volodymyr Zelensky para negociar “ AHORA ”, en lugar de correr el riesgo de perder nuevos territorios”. Es mejor negociar y hacerlo ahora que más tarde. Espacio para tomar decisiones por él (Presidente Zelensky, nota del editor) se reduce a medida que pierde territorios » ante la ofensiva de las fuerzas rusas, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.





• Un plan criticado por el lado ucraniano





Ucrania no aceptará ningún plan que cruce sus líneas rojas, advirtió el viernes un negociador ucraniano clave. no puede haber “decisiones fuera del marco de nuestra soberanía, la seguridad de nuestro pueblo o nuestras líneas rojas”insistió en Facebook Roustem Oumerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania.





Obligado hasta cierto punto, Volodymyr Zelensky simplemente calificó el plan ” visión “ de los Estados Unidos. También cree que es una cuestión de “líneas principales”. Debe discutir este plan con Donald Trump. en los próximos días “.





• Zelensky consulta con sus aliados europeos





El presidente ucraniano mantuvo este viernes consultas urgentes con los líderes francés, alemán y británico. “Estamos trabajando en el documento elaborado por la parte estadounidense”declaró Volodymyr Zelensky en X tras una entrevista telefónica con Emmanuel Macron, Keir Starmer y Friedrich Merz. “Este plan debe garantizar una paz real y digna” para Ucrania, añadió.









Los tres líderes pidieron que se encuentre una solución al conflicto en Ucrania que implique “completamente” Kyiv, y aseguró que cualquier decisión requiere la “apoyo conjunto y consenso” Los europeos y la OTAN, según el Elíseo.





Rusia busca impedir la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses contra sus exportaciones de petróleo, afirmó la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas. “Hoy es el día en que se espera que entren en vigor las sanciones de Estados Unidos contra Rusia. Espero que no veamos una decisión de posponerlas, porque eso es exactamente lo que Rusia quiere”.declaró a la prensa en Bruselas.