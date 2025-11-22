



Las autoridades israelíes anunciaron, el miércoles 12 de noviembre, la apertura permanente del paso fronterizo de Zikim, en el norte de la Franja de Gaza, para permitir la entrada de ayuda humanitaria internacional en el territorio palestino, asolado por más de dos años de guerra. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• El pasaje abierto “permanentemente”





“Se ha abierto el paso fronterizo de Zikim. (…) para el ingreso de camiones de ayuda humanitaria »OMS “será remitido por la ONU y las organizaciones internacionales después (…) inspecciones de seguridad exhaustivas »escribió en X el coordinador general de las actividades gubernamentales en los territorios, el organismo del Ministerio de Defensa israelí que supervisa las actividades civiles en los territorios palestinos.













• La situación humanitaria especialmente crítica en la zona





El puesto de Zikim está cerca de zonas donde la situación humanitaria es particularmente crítica, debido a las operaciones militares que se llevan a cabo allí, incluida la ofensiva masiva israelí contra la ciudad de Gaza en septiembre. Este paso fronterizo se había abierto anteriormente de forma ad hoc, en particular para transportar ayuda del Programa Mundial de Alimentos. Desde su cierre el 12 de septiembre, las Naciones Unidas han indicado que no han podido proporcionar ayuda al norte de Gaza.





• Controles impuestos por las autoridades israelíes





Los actores humanitarios deploran periódicamente los controles y limitaciones que les imponen las autoridades israelíes. Estos últimos rechazan estas acusaciones y explican que deben impedir la entrada de mercancías que podrían ser desviadas por grupos armados que operan en la Franja de Gaza. Una vez dentro del territorio palestino, la distribución de la ayuda a su destino final también se ve obstaculizada por la destrucción y, en ocasiones, el saqueo.









“Abrir pasos directos hacia el norte es esencial para garantizar que llegue rápidamente a la gente suficiente ayuda”declaró la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en un informe reciente. En agosto, el mecanismo de seguimiento de la seguridad alimentaria de la ONU informó de una hambruna en curso en el norte de Gaza, lo que Cogat cuestionó.