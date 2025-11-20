Un muerto, una treintena de edificios dañados... Kyiv, blanco de un gran ataque ruso





La capital ucraniana, Kiev, sufrió un ataque ruso a gran escala la mañana del viernes 14 de noviembre, que dañó una treintena de edificios, anunciaron las autoridades locales, mientras que Moscú indicó que había destruido más de 200 drones ucranianos en su territorio. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.









• Una mujer muerta y 24 heridos





La policía de Kyiv informó “Muerte de una anciana en el distrito de Desniansky y 24 heridos, entre ellos una mujer embarazada y un niño de 10 años”en Telegrama. Oleksandr Markoushyn, alcalde de Irpin, una ciudad de la región de Kiev, describió una “noche difícil” con “múltiple (drones) SHaheds y misiles volando sobre la comuna »en su cuenta de Facebook.





• Edificios residenciales dañados













Tras las huelgas se produjeron incendios en varios barrios y se movilizaron los servicios de emergencia, describió Timour Tkatchenko. “Partes de la red de calefacción resultaron dañadas. En el distrito de Desniansky, debido a una situación de emergencia en la tubería principal de calefacción, algunos edificios se quedaron temporalmente sin calefacción »aclaró. También se esperan cortes de agua y electricidad, señaló el alcalde. Ocho de los diez distritos de la ciudad se vieron afectados por las huelgas, según los servicios de emergencia, y el municipio advirtió que el transporte público de la capital se vería afectado el viernes por la mañana.





• Más de 200 drones interceptados por Rusia





Por parte rusa, las autoridades anunciaron que habían destruido un gran número de drones ucranianos, algunos de los cuales tenían como objetivo el puerto petrolero de Novorossiysk en el Mar Negro, así como las ciudades de Volgogrado y Saratov. “Durante la última noche, los sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 216 drones ucranianos”incluidos 66 en la región sur de Krasnodar y 59 sobre el Mar Negro, dijo el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.









Una refinería de petróleo en Novorossiysk fue afectada por un incendio, que luego fue extinguido, y varios edificios residenciales resultaron dañados por fragmentos de drones, así como un barco civil, dejando cuatro personas heridas en total, según las autoridades. Los ataques con aviones no tripulados ucranianos causan periódicamente daños en los sectores del petróleo y el gas y en los oleoductos destinados al transporte de hidrocarburos, lo que provoca un aumento de los precios del combustible.