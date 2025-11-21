



El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Fabien Mandon, provocó un escándalo el martes 18 de noviembre en el congreso de alcaldes de Francia, al declarar que el país debe restablecer su “fuerza de alma para aceptar hacernos daño para proteger lo que somos” y estar listo para “Aceptar perder a tus hijos”. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• “Si nuestro país flaquea porque no está dispuesto a aceptar perder a sus hijos…”





“Tenemos todo el conocimiento, toda la fuerza económica y demográfica para disuadir al régimen de Moscú (…), declaró el general Fabien Mandon, máximo oficial francés, durante su discurso ante los alcaldes. Lo que nos falta, y aquí es donde tú tienes un papel importante, es la fortaleza para aceptar hacernos daño para proteger lo que somos.





“Si nuestro país flaquea porque no está dispuesto a aceptar perder a sus hijos, porque hay que decir cosas, a sufrir económicamente porque las prioridades serán la producción de defensa, entonces estamos en riesgo”añadió. “Necesitamos hablar de esto en sus comunidades”concluyó.









• Reacciones de indignación en la oposición





Comentarios que no pasaron desapercibidos y provocaron la ira de los partidos de la oposición. Varios líderes políticos han acusado al presidente Emmanuel Macron de preparar las mentes francesas para la guerra contra Rusia.





“Un Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas no debería decir eso”declaró el grupo parlamentario de La France Insoumise en un comunicado de prensa. El líder del partido, Jean-Luc Mélenchon, expresó su “total desacuerdo” con el general: “ No le corresponde invitar a los alcaldes ni a nadie a los preparativos de guerra decididos por nadie. » También lo acusó de “plan de sacrificios que serían consecuencia de nuestros fracasos diplomáticos sobre los cuales no se ha solicitado su opinión pública”.













La misma observación del comunista Fabien Roussel, que truena sobre X: “¡Es NO! ¿51.000 monumentos conmemorativos en nuestras comunidades no son suficientes? Sí a la defensa nacional, pero no a los discursos belicistas”.









“Debes estar dispuesto a morir por tu país (…) por otro lado, la guerra que se libra debe ser justa (…) o la necesidad debe significar que la supervivencia de la nación esté directamente en juego”juzgó por su parte Louis Aliot, del Rally Nacional. El vicepresidente del partido, Sébastien Chenu, estimó que el general Fabien Mandon no tenía “legitimidad” expresarlo así. el denunció “una falta” de el – “o el Presidente de la República se lo pidió y es aún más enorme”.





• Catherine Vautrin defiende al general Mandon, “plenamente legítimo para expresarse”





La ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, por su parte, defendió las palabras del general Mandon, “sacado de contexto con fines políticos” pero quien “son el lenguaje militar de un líder que, cada día, sabe que los jóvenes soldados arriesgan su vida por la Nación”dijo. Este es “plenamente legítimo expresarse sobre las amenazas” pesando sobre el país.









Según ella, es incluso “importante que los alcaldes tomen conciencia del contexto actual”. “Nuestra responsabilidad es clara: evitar cualquier confrontación pero prepararnos para ella y consolidar el espíritu de defensa, esta fuerza moral colectiva sin la cual ninguna nación podría sobrevivir a esta dura prueba”. ella añade.









• Autoridades que preparan las mentes para la guerra.





Las autoridades francesas -al igual que otros gobiernos europeos- intentan desde hace meses preparar el espíritu de los franceses para los sacrificios en caso de guerra, desplegando un discurso recurrente para hacer comprender a la población la creciente inestabilidad provocada por las ambiciones de Moscú y los cambios de posición del aliado estadounidense. Pero el mensaje está luchando por llegar a una población que se siente alejada de los combates en Ucrania y protegida por su disuasión nuclear.









La Revisión Estratégica Nacional de 2025, la hoja de ruta de las autoridades, recuerda que Francia debe “prepárense para la hipótesis de un importante enfrentamiento de alta intensidad en los países vecinos de Europa para 2027-2030, junto con un aumento masivo de ataques híbridos en su territorio”.





El ejecutivo también se prepara para anunciar la instauración del servicio militar voluntario y publica una guía este jueves “ante los riesgos”que reúne consejos para responder a una amplia gama de amenazas, desde inundaciones hasta ciberataques o guerras.





Aunque el 64% de los franceses teme que el conflicto militar se extienda a Francia, según una encuesta de Elabe de marzo de 2025, muchos de ellos siguen sintiéndose alejados de la guerra.