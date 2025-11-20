esto es lo que hay en los nuevos correos electrónicos condenatorios atribuidos a Jeffrey Epstein





El asunto Jeffrey Epstein está experimentando un nuevo giro que podría provocar una explosión en Washington. Varios correos electrónicos atribuidos al financiero neoyorquino, fallecido en prisión en 2019 antes de su juicio por delitos sexuales, fueron revelados el miércoles 12 de noviembre por parlamentarios demócratas. En uno de ellos, afirma que el presidente estadounidense, Donald Trump, que siempre ha negado cualquier implicación en el asunto, “sabía de chicas”.





• Donald Trump “le pidió a Ghislaine Maxwell que parara”





Uno de estos correos electrónicos fue enviado en enero de 2019 al autor Michael Wolff, quien había escrito un libro sobre Donald Trump en 2018. Jeffrey Epstein explica que “Triunfo (a él) pidió que (renunciar al estado de membresía) » de su club de Florida, Mar-a-Lago, que también es su residencia. “Por supuesto que sabía lo de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”está escrito. Ghislaine Maxwell, cómplice y excompañera de Jeffrey Epstein, cumple actualmente una condena de veinte años de prisión por delitos sexuales. Anteriormente en el correo electrónico, el nombre de una víctima del financiero estaba borroso.









Parlamentarios demócratas afirmaron a principios de semana, citando a un denunciante, que Ghislaine Maxwell se disponía a pedir oficialmente al presidente estadounidense que conmutara su sentencia, subraya el “New York Times”. En agosto, mientras el caso Epstein sacudía la Casa Blanca, ella acudió en ayuda de Donald Trump afirmando, en una entrevista hecha pública, que no había ” Nunca “ observó un comportamiento inadecuado por su parte.





• El presidente habría pasado “horas” con una víctima





En otro correo electrónico, fechado en febrero de 2011 y dirigido a su cómplice Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein se sorprendió de que Donald Trump “no fue mencionado ni una vez”supuestamente en el asunto que lo rodea, mientras“ (una víctima) Pasé horas en mi casa con él”. “Sí, yo también estaba pensando en eso”.responde Ghislaine Maxwell.





• Cuando Jeffrey Epstein se pregunta cómo explicar su relación con Donald Trump





En un tercer y último correo electrónico fechado el 15 de diciembre de 2015, fecha en la que tuvo lugar el debate televisado de las primarias republicanas en la carrera presidencial de 2016, el autor Michael Wolff advirtió a Jeffrey Epstein que “CNN planea preguntarle a Trump sobre su relación con (a él) ya sea en vivo o después ». “Si pudiéramos elaborar una respuesta para él, ¿cuál crees que debería ser?” »responde el financiero que, desde principios de 2015, ha sido blanco de una nueva ola de acusaciones de delitos sexuales.









“Deberías dejar que se desacredite, dijo Michael Wolff. Si dice que nunca ha estado en el avión o en la casa, eso le dará una enorme ventaja de relaciones públicas y poder político. Puedes desacreditarlo de maneras que potencialmente te beneficien. O, si realmente parece capaz de ganar, podrías rescatarlo, generando una deuda. (hacia ti). Por supuesto, es posible que, si se le pregunta, diga que Jeffrey es un gran tipo, que tiene (enfrenta la injusticia) y es una victima (…) corrección política, que estaría prohibida bajo una presidencia de Trump. » Al final, el actual presidente estadounidense no fue interrogado esa noche, recuerda el “New York Times”.





• El jefe de Estado acusa a los demócratas





En respuesta, Donald Trump acusó a los demócratas de intentar “desviar la atención” distribuyendo estos correos electrónicos. “Los demócratas están tratando de revivir el engaño de Jeffrey Epstein porque harán cualquier cosa para distraer la atención de los errores que cometieron durante el cierre del presupuesto”escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social. “Sólo un republicano muy malo o estúpido caería en esta trampa”añadió





• Donald Trump involucrado en el asunto





A lo largo de su campaña presidencial, nunca dejó de prometer revelaciones sobre el caso Epstein, que fue examinado de cerca por la base de su electorado. Pero las cosas no salieron según lo planeado. Pero a principios de julio de 2025, el gobierno finalmente afirmó no haber descubierto ningún elemento nuevo que justificara la publicación de documentos adicionales en este expediente. Muchos partidarios del presidente estadounidense han expresado su enojo e incomprensión por la ausencia de estas revelaciones.





Desde entonces, Donald Trump ha tratado de apagar la polémica, que en repetidas ocasiones ha calificado de ” broma “ montado por la oposición demócrata. Sus oponentes inundan diariamente las redes sociales con mensajes pidiendo “hacer público el expediente Epstein”.









La muerte de Jeffrey Epstein por suicidio en prisión ha alimentado innumerables teorías de conspiración de que fue asesinado para evitar que implicara a figuras de alto perfil. Figura, como Jeffrey Epstein, de la jet set neoyorquina de los años 1990 y 2000, Donald Trump estuvo cerca del financiero hasta mediados de los años 2000. Siempre ha negado tener conocimiento de su conducta delictiva.





Una carta atribuida al multimillonario republicano dirigida a Jeffrey Epstein con motivo de su cumpleaños en 2003 fue hecha pública el 9 de septiembre por los mismos parlamentarios demócratas. La carta, de tonos lascivos, muestra un boceto de un busto femenino con declaraciones atribuidas a su vez a Jeffrey Epstein y Donald Trump. La firma del futuro presidente estadounidense aparece al pie de la nota, en lugar del pubis de la mujer representada. La Casa Blanca negó que Donald Trump fuera el autor.





En 2024, el diario británico “The Guardian” también reveló el testimonio de una modelo que acusó al presidente estadounidense de haberla agredido sexualmente en 1993, después de haberla conocido a través de Jeffrey Epstein.





• Se esperan nuevos giros y vueltas en los próximos días





Estos correos electrónicos, obtenidos a través de los legatarios de Jeffrey Epstein, fueron seleccionados entre miles de páginas de documentos recibidos por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Esta comisión ha estado investigando, desde hace varias semanas, la forma en que el estado federal condujo la investigación y el procesamiento de Jeffrey Epstein. los intercambios ‘plantean serias preguntas sobre Donald Trump y lo que sabía sobre los horribles crímenes de Epstein’dicen los demócratas electos que los publicaron.









Su revelación se produce cuando la demócrata Adelita Grijalva asumirá el cargo en el Congreso de Estados Unidos el miércoles. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, es acusado por la oposición de haber retrasado esta toma de posesión durante más de un mes y medio para evitar una votación sobre el caso Epstein. Se espera que Adelita Grijalva se convierta en la firma final necesaria en una petición que, según las reglas de la Cámara, obligaría a votar una legislación para obligar a la administración Trump a revelar los registros que tiene sobre el caso.