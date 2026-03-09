Un misil disparado desde Irán y que amenazaba a Turquía interceptado por la OTAN: lo que sabemos





Un misil balístico disparado desde Irán y que se dirigía hacia el espacio aéreo turco fue destruido el miércoles 4 de marzo por los sistemas de defensa de la OTAN posicionados en el Mediterráneo oriental, dijo el Ministerio de Defensa turco, sin especificar el objetivo del misil. Un funcionario turco dijo más tarde, bajo condición de anonimato, que el misil apuntaba a Chipre.









La OTAN, alianza de la que Turquía es miembro, condenó el incidente. “La OTAN apoya firmemente a todos los aliados, incluida Turquía, mientras Irán continúa con sus ataques indiscriminados en toda la región”. reaccionó su portavoz Allison Hart. Esto es lo que sabemos.









“Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía hacia el espacio aéreo turco después de sobrevolar el espacio aéreo iraquí y sirio, fue interceptado y neutralizado a tiempo por elementos de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental. (…) El incidente no causó víctimas ni heridos”afirmó el Ministerio turco en un comunicado de prensa publicado en X.





Un fragmento de una munición de defensa aérea cayó en el distrito de Dörtyol, en la provincia de Hatay, en el sureste del país, informó también el Ministerio de Defensa turco.













Luego de este incidente, ambos países dieron a conocer sus posiciones. Turquía convocó al embajador iraní para expresar su ” inquietud “, según una fuente diplomática turca. El Ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, se reunió con su homólogo iraní, Abbas Araghchi. Durante esta llamada telefónica, el primero afirmó que “Debe evitarse cualquier medida que pueda conducir a una escalada del conflicto”. El segundo explicado. “que las respuestas defensivas de Irán contra los agresores sionistas estadounidenses tienen como objetivo bases y objetivos utilizados para planificar y llevar a cabo operaciones agresivas contra Irán, y que esto es totalmente consistente con el derecho internacional”, según comentarios reportados por la agencia iraní Tasnim.









El Ministerio de Defensa turco reaccionó con dureza. “Todas las medidas necesarias para defender nuestro territorio y nuestro espacio aéreo se tomarán con firmeza y sin vacilaciones. Les recordamos que nos reservamos el derecho de responder a cualquier acción hostil contra nuestro país”, comentó. “Cualquier acción hostil recibirá la respuesta adecuada según el derecho internacional. Las consultas y la cooperación con la OTAN y nuestros aliados continuarán durante todo este proceso”. dijo en X el director de comunicación de la presidencia turca, Burhanettin Duran.





También habló el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. “Estamos tomando todas las precauciones necesarias en estrecha consulta con nuestros aliados de la OTAN. (…) Hacemos nuestras advertencias con la mayor claridad para evitar que incidentes como este se repitan”. dijo.









Turquía tiene en su territorio varias instalaciones militares utilizadas por Estados Unidos y otros países de la OTAN, incluida la base aérea de Incirlik, cerca de la ciudad sureña de Adana.





Por tanto, la interceptación de este misil balístico provocó la reacción de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, falló “inaceptable” EL “ataques al territorio soberano de Turquía”, durante una entrevista telefónica con su homólogo turco. Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense prometió en un comunicado de prensa “apoyo total” de Estados Unidos a su aliado.









Turquía deplora este tipo de acciones por parte de Irán. Los ataques indiscriminados de represalia de Irán contra muchos países de Oriente Medio constituyen una “Extremadamente mala estrategia”, Dijo el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, en una entrevista televisiva el martes.





El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró ese mismo día que su país estaba desplegado“intenso” esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra que ha sacudido Oriente Medio desde el inicio de la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán.