Ante el aumento vertiginoso de los precios de la gasolina, ¿cómo se está adaptando el gobierno?





La primera vez desde 2022. Este lunes 9 de marzo el precio del barril de petróleo se disparó hasta superar los 115 dólares. Una consecuencia de la guerra en Oriente Medio, que provocó el bloqueo del Estrecho de Ormuz e impacta directamente a los franceses.





En apenas una semana, los precios en el surtidor han aumentado entre 5 y 20 céntimos según el tipo de gasolina, según el ministro de Economía, Roland Lescure, superando en ocasiones los 2 euros según la estación de servicio.





Una situación que empuja al gobierno a adaptarse y actuar para ayudar a los bolsillos de los franceses, aunque actualmente no se habla de ayudas específicas.









Entre las medidas en estudio, la del recurso a la reserva estratégica. “ Una opción considerada » por Emmanuel Macron, mientras que el bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del tráfico mundial de petróleo y gas, amenaza los suministros de petróleo occidentales.









Bajo presidencia francesa, este lunes se celebró una reunión entre los ministros de Finanzas del G7. Reunión en la que se puso sobre la mesa la opción de las reservas estratégicas, un stock de petróleo que representa al menos 90 días de importaciones impuestas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Un proceso que permite a los Estados tener margen de maniobra en caso de crisis recurriendo a estas reservas.





Según Bercy, Francia posee actualmente entre 15 y 17 millones de toneladas de hidrocarburos, es decir, unos 120 días. El gobierno también aseguró que “no hubo sin riesgo de escasez », a través de su portavoz Maud Bregeon invitada en RTL, mientras que el 99% del consumo nacional proviene de las importaciones.









Por otro lado, el gobierno descarta por el momento la aplicación de ayudas específicas, mientras el barril de petróleo supera los 115 dólares, por primera vez desde 2022. “Nuestro objetivo es ayudar a contener el conflicto en la región”aseguró Maud Bregeon a RTL, recordando que el gobierno estaba estudiando “todos los escenarios”.





También aseguró que la situación no era similar a la de 2022 cuando comenzó la guerra en Ucrania, y que en “de ninguna manera”se habló de volver a comprar gas a los rusos. Este lunes, junto con el del petróleo, el precio del gas europeo aumentó alrededor de un 30%, debido al cierre del estrecho de Ormuz y a las huelgas en las infraestructuras energéticas.









El Primer Ministro Sébastien Lecornu anunció el domingo el plan excepcional de 500 cheques » en las gasolineras contra el aumento de precios en el surtidor.





Denuncia aumentos de precios” abusivo » en el surtidor, mientras que la SP95-E10, la gasolina más consumida por los franceses, había aumentado 10 céntimos respecto a la semana anterior y al inicio de la crisis en Oriente Medio.









Estos controles serán realizados entre este lunes y miércoles por la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF). “ Esto equivale a un semestre completo del plan de control habitual que se llevará a cabo en tan solo tres días. “, añadió.









La portavoz del gobierno y ministra de Energía, Maud Bregeon, anunció en RTL que el ministro de Economía, Roland Lescure, recibirá a los distribuidores el fin de semana para hacer “un inventario con ellos basado en los tres días venideros”. Una reunión que sigue a una primera reunión la semana pasada entre los distribuidores y el ministro.





Una reunión que se produce cuando el precio del barril de petróleo supera los 115 dólares debido a la situación en Oriente Medio, por primera vez desde 2022. Un conflicto que afecta a los automovilistas: en apenas unos días, los precios en los surtidores se han disparado, superando en ocasiones los dos euros por litro.









“ Nuestra responsabilidad es garantizar que no se produzcan abusos, en primer lugar con los distribuidores y, en general, con toda la cadena de valor. », indicó Maud Bregeon. El portavoz pidió moderación respecto a los distribuidores y “no los metas a todos en la misma cesta” : “Por un lado, hay precios que subieron demasiado pronto y, por otro lado, probablemente (…) abusos. »





Aún no se han mencionado posibles sanciones contra determinados distribuidores. Pero Maud Bregeon afirmó que “todas las opciones están sobre la mesa” para todo el sector.









El gobierno no es el único preocupado por este aumento de precios. Desde los primeros aumentos en las gasolineras, la oposición se ha ocupado de sugerir formas de evitar las repercusiones en las carteras de los franceses.





El miércoles, Marine Le Pen propuso una reducción de los impuestos sobre el combustible para compensar los aumentos. Desde hace varios años, la Asamblea Nacional (RN) promueve una reducción del IVA del 20% al 5,5% para todos los productos energéticos. El partido también pide reducir los impuestos especiales sobre los productos petrolíferos, el TICPE (impuesto al consumo interno de productos energéticos) y otro impuesto sobre los combustibles. Una propuesta descartada por el portavoz del Gobierno, estimando estas reducciones “ inconcebible » y afirmando que le costarían al Estado 17 mil millones de euros.









El diputado de La France Insoumise (LFI) y presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Eric Coquerel, invitado de Franceinfo el viernes, pidió al gobierno que “ pensar en un congelamiento de precios “. “ No puede haber solución sin bloqueo de precios “, agregó antes de sugerir financiamiento por parte del TICPE” si la situación persiste “. Los rebeldes también presentaron el viernes un proyecto de ley para congelar temporalmente los precios de la energía durante ” Circunstancias excepcionales resultantes de un importante conflicto internacional. », ante el bloqueo del estrecho y el recrudecimiento del conflicto.