Qué contiene el proyecto de ley que pretende reducir las desigualdades entre mujeres y hombres.





El proyecto de ley sobre transparencia salarial en el sector privado, cuyo objetivo es reducir las desigualdades salariales entre mujeres y hombres, fue enviado a los interlocutores sociales el viernes 6 de marzo. Este proyecto de ley, versión francesa de una directiva europea de 2023, es el resultado de negociaciones con representantes de los trabajadores y de los empresarios (estos últimos intentaron evitar una “sobretransposición” de la directiva. El texto “ servirá de base para una reunión final que se celebrará el 19 de marzo”afirmó el séquito del ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou. Luego habrá que discutirlo en el Parlamento.





Empresas afectadas, sanciones… ¿Qué contiene concretamente? Hacemos un balance de los elementos principales.









La ley de transparencia salarial pretende reducir las desigualdades entre mujeres y hombres. En Francia, en el sector privado, las mujeres ganan de media un 21,8% menos que los hombres, según el INSEE. Para jornadas laborales idénticas, la brecha en detrimento de las mujeres es del 14%. En cuanto a la brecha salarial neta en equivalente a tiempo completo “trabajo comparable”el instituto lo estima en un 3,6%. Y esto a pesar de una ley de 1972 que establece el principio de igualdad de remuneración. “por la misma obra o por un trabajo de igual valor”.









El texto exigirá en primer lugar que las empresas especifiquen el salario, o un rango salarial, en las ofertas de empleo.





También establecerá, para los empleados, un nuevo derecho a la información: en concreto, no podrán conocer el salario exacto de una persona concreta, pero sí obtener información sobre ” los niveles medios de remuneración, desglosados ​​por sexo, de los asalariados de la misma categoría”. A falta de acuerdo sectorial o de empresa, los empresarios podrán definir unilateralmente las categorías.





Además, las empresas deberán declarar siete indicadores cada año, incluido uno relacionado con “sobre la brecha salarial entre mujeres y hombres por categoría agrupando a empleados que realizan igual trabajo o de igual valor”. El texto sustituye así al llamado índice de Pénicaud sobre la igualdad profesional entre mujeres y hombres, que no ha producido ningún efecto concluyente en este ámbito.





Por último, el texto prevé una inversión de la carga de la prueba: en caso de procedimiento por discriminación, corresponderá al empresario demostrar que no existe discriminación.









El texto se aplicará a todas las empresas con 50 o más empleados; en este punto, Francia va más allá que la directiva europea, que fija el umbral en 100.





Pero “periodicidad de la declaración” de este séptimo indicador, el que relaciona la brecha salarial dentro de una categoría, variará en función del tamaño de las empresas. Lo declararán cada año las empresas de más de 250 empleados, y sólo cada tres años entre 50 y 249 empleados. Un convenio colectivo de empresa podría incluso eximir a las empresas de 50 a 99 empleados de declarar este séptimo indicador.









Para la CGT, esta periodicidad representa una “retroceso” en comparación con el índice de Pénicaud, que preveía declaraciones anuales.









Se prevén sanciones en caso de falta de declaración. Pero las empresas no serán sancionadas financieramente en caso de una brecha salarial demasiado grande. “ Por el momento, la única sanción prevista se refiere a los empresarios que no respeten el procedimiento. lamenta Force Ouvrière.





Si se observan discrepancias superiores al 5%, se espera que las empresas las justifiquen o las solucionen. Si persisten, tendrá que iniciar negociaciones y poner en marcha un plan de acción, previa consulta al Comité Económico y Social.













Según la normativa europea, esta directiva debía transponerse al derecho francés antes del 7 de junio de 2026… No será así. El Ministro de Trabajo había mencionado una presentación ante el Parlamento. “antes del verano”pero “El calendario parlamentario de la Asamblea Nacional está particularmente congestionado”señala una fuente ministerial. Según nuestra información, el examen del proyecto de ley podría comenzar en el Senado a principios de verano y su aprobación en la Asamblea Nacional en otoño.