“Un minuto de silencio que revela una profunda crisis política”





En sus escritos sobre la Guerra Civil española, George Orwell relata una escena que sigue siendo famosa. Apostado en el frente, sostiene a un soldado fascista a punta de pistola. Podía disparar. Pero él se abstiene. El hombre en la línea de fuego se está vistiendo, camina hacia adelante sosteniendo sus pantalones con una mano. Orwell explica que no veía ninguna gloria en derrotar a un enemigo que de repente se había vuelto vulnerable. Aún más; disparar habría significado traicionar el ideal político que defendían los republicanos españoles. La modalidad de violencia, incluso si está dirigida contra un enemigo odiado, podría contener el fracaso del propio proyecto antifascista.





El jueves 12 de febrero de 2026 en Lyon, Quentin Deranque murió tras una violenta pelea, golpeado en la cabeza por activistas antifascistas mientras estaba en el suelo. Cuando se anunció su muerte dos días después, inicialmente fue presentado como un “joven estudiante católico pacifista”. Sin embargo, los homenajes provenientes de sus propios camaradas políticos rápidamente rompieron esta imagen. El pequeño grupo Amitié et Action française denunció la “Judeo-servil”. Los activistas de Audace Lyon afirmaron que era “bien conocido” de sus filas, al tiempo que acusaba a un supuesto “Derecha parlamentaria sionista”.





Luego, las fotografías lo mostraron junto al grupo Allobroges Bourgoin, participando en procesiones marcadas por saludos nazis y palizas contra sindicalistas. Los organizadores de la marcha blanca organizada en su memoria también parecen estar vinculados a movimientos neonazis radicales.









La muerte de un joven de 23 años sigue siendo una tragedia, sean cuales sean sus creencias. Pero la reacción política que ha provocado revela una crisis más profunda. Muy rápidamente, se instauró en el debate público una cadena simplificada de responsabilidades: un único culpable político, designado por la izquierda, mientras que el partido de gobierno, el que dirige la Asamblea Nacional y que optó por organizar un minuto de silencio, respetado por unanimidad, en homenaje a Quentin Deranque, desapareció del campo crítico. Este momento es un importante punto de inflexión simbólico.









Aunque la investigación apenas comenzaba, la primera versión ampliamente difundida en los medios fue la difundida por el pequeño grupo racista y xenófobo Némesis: la de una emboscada antifascista premeditada. Los vídeos que aparecieron posteriormente contradijeron esta versión, mostrando una pelea inicial con un grupo. equipado con equipo ofensivo. A pesar de estos elementos, la narrativa se ha congelado: la de un mártir político, símbolo de la violencia atribuida a la izquierda. Esta inversión de la historia no es trivial. Es parte de un proceso más amplio: transformar un enfrentamiento entre grupos militantes violentos en evidencia de una supuesta amenaza antifascista generalizada.





Amplificar la polarización política en un contexto ya marcado por una violencia creciente constituye un grave error. Pero queda una pregunta aún más inquietante: ¿según qué criterios la República elige a sus muertos? El homenaje parlamentario rendido a Quentin Deranque por iniciativa de la extrema derecha se compara sin duda con el homenaje a Clément Méric. Como si un antifascista asesinado por activistas de extrema derecha en una emboscada pudiera considerarse el equivalente de un activista de extrema derecha asesinado por antifascistas en otra emboscada.









No se guardó ningún minuto de silencio por Hichem Miraoui, Djamel Bendjaballah o Federico Martín Aramburú, todos asesinados por activistas de extrema derecha. No se ha rendido ningún homenaje parlamentario a René Hadjadj, Chaolin Zhang o Angela Rostas, asesinados por ser judíos, asiáticos o étnicos. Ninguno tampoco para las numerosas víctimas de la policía. Las mismas redes que cantan hoy “Justicia para Quintín” justificaron estos asesinatos y, en ocasiones, apoyando financieramente a los responsables.





Desde hace varios años, los minutos de silencio parlamentarios responden a una lógica identificable: ataques contra la nación, sus instituciones o sus principios fundamentales: periodistas, docentes, víctimas de ataques terroristas. Al incluir en esta lista a un activista involucrado en movimientos ultranacionalistas violentos, la Asamblea Nacional cambia el marco simbólico. Confiere reconocimiento institucional a un toletero fascista.









Quienes siguen la línea de la crítica orwelliana del cobarde asesinato de un fascista expulsado parecen incapaces de identificar el carácter orwelliano de la situación contemporánea, cuando editorialistas y líderes políticos sostienen que “Los antifas son los nuevos fascistas”. La configuración política actual, impulsada por el partido de gobierno, alimentada por la extrema derecha, justificada a medias por una parte de la izquierda, da como resultado una inversión de posiciones ideológicas: ya no serían los antifascistas, sino los propios fascistas, quienes ahora encarnarían el antifascismo.





Los políticos ya no juegan con fuego. Lo transmiten.





EXPRESO ORGÁNICO

Director de la asociación antirracista Boussole, Jonás Pardo Crea y dirige cursos de formación en la lucha contra el antisemitismo para grupos, asociaciones, sindicatos, medios de comunicación y partidos políticos. Es autor, junto con Samuel Delor, de un “Pequeño manual para la lucha contra el antisemitismo” (Editions du Commun).