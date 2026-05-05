El español y el brasileño detenidos por Israel siguen en prisión, protestas en Madrid

Un tribunal israelí ordenó este domingo 3 de mayo ampliar en dos días la detención de dos activistas, un español y un brasileño, de la “Flotilla de Gaza” arrestado por Israel frente a las costas de Grecia. El gobierno español “exige liberación inmediata” de su nacional. Aquí están los últimos detalles sobre este caso.

Casi 200 activistas de numerosas nacionalidades fueron detenidos el jueves 30 de abril a bordo de una veintena de barcos de esta nueva flotilla destinada, según sus organizadores, a romper el bloqueo israelí al territorio palestino, donde el acceso de la ayuda humanitaria sigue estando severamente restringido.

Este fue el segundo intento de la Flotilla Mundial Sumud (” resiliencia “ en árabe) para acceder a la Franja de Gaza. En 2025, en su primer viaje, varios cientos de activistas, entre ellos la sueca Greta Thunberg y la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan, fueron arrestados en el mar, trasladados a Israel y luego expulsados.

El arresto del jueves “realizado pacíficamente” Según Israel, tuvo lugar a cientos de kilómetros de Gaza, en aguas internacionales frente a Creta, mucho más lejos de las costas israelíes que las interceptaciones anteriores de flotillas. Varios países han denunciado una operación “ilegal”. Israel liberó a casi todos los activistas en Grecia tras un acuerdo con sus autoridades.

Excepto dos: el español Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Ávila, que fueron llevados a Israel. Los dos hombres fueron presentados este domingo 3 de mayo por la mañana en el tribunal de Ashkelon, localidad costera donde se encuentran detenidos. Los abogados de la ONG pudieron verlos el sábado en su prisión de Shikma.

Según Miriam Azem, los activistas describieron la detención de un “brutalidad extrema”y se les informó que serían interrogados por la inteligencia interna israelí bajo sospecha de“afiliación a una organización terrorista”. Thiago Ávila dijo a los abogados que había sido “Arrastrado boca abajo y golpeado tan brutalmente que perdió el conocimiento dos veces”. Añadió que desde su llegada a Israel había estado “mantenido en régimen de aislamiento y con los ojos vendados”según Miriam Azem.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Saif Abu Keshek es “uno de los líderes” de la Conferencia Palestina para los Palestinos en el Extranjero (PCPA), una asociación caritativa acusada por Estados Unidos e Israel de estar afiliada al movimiento islamista palestino Hamás, en el poder en Gaza. En cuanto a Thiago Ávila, “Trabaja con PCPA y es sospechoso de actividades ilegales”según el ministerio.

Brasil y España denunciaron su detención, y la diplomacia española refutó las acusaciones israelíes sobre este vínculo entre sus nacionales y Hamás.

El sábado, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, describió “completamente ilegal” Y “inaceptable” su arresto “fuera de toda jurisdicción”. Israel “no aportó ninguna prueba” para apoyar sus acusaciones, e incluso si ese fuera el caso, “Hay vías legales en la democracia, en el Estado de derecho”para transmitirlos, añadió.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es una de las voces europeas más críticas hacia el Gobierno de Benjamín Netanyahu desde que Israel lanzó su devastadora ofensiva en la Franja de Gaza, en respuesta al ataque sin precedentes de Hamás palestino el 7 de octubre de 2023.