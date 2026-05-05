Mélenchon se lanza, Núñez contra los Teknivals, alerta de virus en un crucero… Las 5 cosas para recordar del fin de semana

Si te enteraste de las novedades este fin de semana, aquí tienes la información principal para recordar del viernes 1 de mayo, sábado 2 de mayo y domingo 3 de mayo.

Los cargos electos de La Francia Insumisa se reunieron este domingo 3 de mayo en París para nominar a su candidato para 2027. Como en 2022, esta candidatura deberá recoger 150.000 patrocinios ciudadanos, lo que debería ser una formalidad para el fundador de LFI. “Estamos listos”había criticado a Jean-Luc Mélenchon el viernes por su tradicional discurso del 1 de mayo. Será el invitado este domingo por la noche en las noticias de TF1.

En las últimas elecciones presidenciales, Jean-Luc Mélenchon fracasó por 420.000 votos en la segunda vuelta, obtuvo el 22% de los votos y llegó al tercer lugar en la primera vuelta, muy por delante de la izquierda. Una mejora respecto a 2017, donde ya había conseguido una buena puntuación (19,58% de los votos). La pregunta es si podrá beneficiarse del mismo voto útil de los votantes de izquierda que quieren que su familia política esté representada en la segunda vuelta.

El viernes, las manifestaciones del 1 de mayo reunieron a 158.000 manifestantes en Francia (24.000 en París) según la policía, y a más de 300.000 en Francia (100.000 en París) según la CGT.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, afirmó este domingo, durante una visita al lugar de la gigantesca fiesta libre que se desarrolla cerca de Bourges, que el Gobierno está decidido a “mejor reprimir” este tipo de “reuniones musicales ilegales”. Los organizadores del Teknival, que comenzó el viernes y reunió “en lo más alto” Según el ministro, 17.000 personas dijeron explícitamente que habían elegido terrenos militares cerca de Bourges, la ciudad natal de este último. Pretenden así protestar contra los textos legislativos destinados a endurecer las sanciones contra los organizadores de partidos libres y sus participantes, que pasarían de una simple contravención a una infracción.

“Esta demanda sólo fortalecerá la determinación del gobierno de reprimir mejor este tipo de organización salvaje que nuestros conciudadanos no comprenden”replicó el ministro tras visitar el sistema implantado por las autoridades. “Esto sólo refuerza mi convicción de seguir apoyando el proyecto de ley llamado Ripost”añadió. Presentado a finales de marzo en el Consejo de Ministros, este proyecto convertiría la organización de una fiesta rave no declarada en un delito punible con dos años de prisión y una multa de 30.000 euros. También se tipificaría un delito de participación en estos eventos.

Un tribunal israelí ordenó el domingo prorrogar dos días la detención de dos activistas. “Flotilla de Gaza”un español y un brasileño, detenidos por Israel frente a las costas de Grecia. El español Saïf Abu Keshek y el brasileño Thiago Ávila fueron presentados esta mañana ante el tribunal de Ashkelon, la localidad costera donde se encuentran detenidos. Los abogados de la ONG pudieron verlos el sábado en su prisión de Shikma.

Según Miriam Azem, de la ONG israelí de derechos humanos Adalah, los activistas describieron el arresto de un “brutalidad extrema” y se les informó que serían interrogados por la inteligencia interna israelí, en particular por sospecha de“afiliación a una organización terrorista”.

Donald Trump advirtió el sábado que tenía intención de seguir reduciendo drásticamente el número de soldados estadounidenses estacionados en Alemania, tras anunciar una reducción de 5.000 efectivos. La reducción de tropas estadounidenses anunciada el viernes por el Pentágono está prevista en el “los próximos seis a doce meses” y corresponde aproximadamente al 15% de los 36.000 soldados estacionados en Alemania, donde esta presencia juega un papel crucial para la seguridad y la economía local.

Donald Trump hizo este anuncio después de que el canciller alemán Friedrich Merz dijera el lunes que “Los estadounidenses obviamente no tenían estrategia” en Irán y Teherán “humillado” la primera potencia mundial.

El viernes, Donald Trump también atacó indirectamente a Alemania y sus importantes exportaciones de automóviles al anunciar que quería aumentarlas al 25%. “la próxima semana” derechos de aduana sobre vehículos importados a los Estados Unidos desde la Unión Europea.

Un crucerista de 70 años fue el primero en presentar síntomas. Murió a bordo del barco y su cuerpo se encuentra actualmente en la isla de Santa Elena, territorio británico en el océano Atlántico Sur, según el portavoz sudafricano. Su esposa, de 69 años, también enfermó a bordo del barco y fue evacuada a Sudáfrica: murió allí en fecha indeterminada en un hospital de Johannesburgo, indicó la misma fuente, que no pudo precisar la nacionalidad de las víctimas. Un tercer pasajero, un ciudadano británico de 69 años, fue evacuado y luego hospitalizado en Johannesburgo.

Este último pasaje dio positivo para un hantavirus, una familia de virus que pueden causar fiebre hemorrágica, que se transmite a los humanos principalmente a través de roedores infectados.